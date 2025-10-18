Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Calu Rivero celebró el primer año de su hija Bee con una íntima reunión familiar

Entre viajes y días de relax, Calu Rivero disfruta de la crianza de sus dos hijos, Tao y Bee, y de observar cada paso en el crecimiento de los pequeños. Así las cosas, en la previa al día de la madre, la actriz celebró el primer año de vida de su beba con una íntima reunión familiar cargada de globos, peluches, guitarras y mucho amor. Justamente, fue su hermana Marou Rivero quien compartió el detrás de escena del encuentro.

La familia Rivero organizó una fiesta con decoración especial y dulces para el cumpleaños de Bee (Instagram)

En la primera imagen compartida por la socióloga podía verse a Bee en el centro de la escena. Rodeada por sus abuelos, su mamá y su tía, la niña se divertía montando un caballito de peluche. En la siguiente postal, la familia se preparaba para soplar la velita, la cual se destacaba en una gran torta blanca decorada con todo tipo de flores. En el ventanal de la habitación se leía la frase “Queen Bee” (Reina Bee), formada con globos dorados.

Más allá de la torta, ese no fue el único postre dulce que disfrutó la familia en la reunión. Sobre una mesa posaban budines, medialunas, chipá y bombones. En otra de las imágenes compartidas por Marou podía verse parte de la decoración de la casa, con flores de tela sobre la chimenea y un globo en forma de número 1 con una corona encima.

La celebración incluyó torta, globos y juegos, resaltando el ambiente familiar y amoroso (Instagram)

“Un año de esta abeja en este planeta. Una mujer más en el hilo que se teje en nuestro linaje. Con esos ojitos la vida es más dulce. Te amo Bee, gracias por polinizar nuestra familia y hacer que con tu presencia entienda el poder exponencial del amor”, comenzó diciendo la tía de la bebé en su posteo, junto a un emoji del insecto.

En su dedicatoria, Marou también se dirigió a su hermana, a quien destacó por su íntima relación: “Gracias Calu Rivero por hacerme sentir más hermana que nunca enseñándoles a tus hijos que es la hermandad”. En el carrete, la socióloga también incluyó una imagen de la actriz sentada en el living de su casa, jugando con sus dos hijos.

El tierno festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero (Instagram)

A principios de año, Calu había compartido un íntimo posteo en sus redes sociales donde reflexionaba sobre la maternidad. “Maternar… con el alma en los brazos. Dos chiquitos tan chiquitos. El tiempo que no alcanza. Las noches que no descansan. Las exigencias que crecen. Las responsabilidades, los haceres, los quehaceres… todo lo que sostiene, pero también todo lo que pesa”, comenzó describiendo la actriz.

En este texto confesional, Rivero también nombró la soledad. Y eso es quizás lo más crudo, lo más valiente: “Hoy me armé un plan hermoso: un hotel, una pausa, otro aire. A veces me siento sola en esta danza”. Pero no estaba sola. Su posteo se convirtió, en apenas unas horas, en un espejo para miles de mujeres que la siguen. Más de un millón de personas. Los comentarios se multiplicaron como ecos de una misma experiencia compartida. “Momentos intensos que nunca olvidarás”, escribió una seguidora. Otra se sinceró: “Con ningunas palabras resueno más que con estas que acabas de escribir. Gracias porque el leerte me hace sentir más acompañada en este maternar x 2”.

Marou Rivero destacó la hermandad y el amor en su dedicatoria a Calu y su sobrina (Instagram)

Una usuaria escribió algo que podría haber salido de un ensayo: “¿Cómo se puede sentir soledad con la personita que más ama al lado?”. Y la respuesta, aunque implícita, estaba en cada palabra que dejó Rivero. Estaba en el desdoblamiento constante entre ser madre y mujer.

“Ese es el camino que elegí”, aseguró. Y no se victimizó. Al contrario. Reconoció la ambivalencia con madurez: “A veces liviano, a veces intenso. Pero profundamente mío”. Y ese “mío” resuena como una victoria en medio del caos. Un “mío” que no pide permiso. Un “mío” que se aferra a la vida desde el lugar más vulnerable y poderoso a la vez.