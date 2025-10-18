El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

El hijo de un famoso que sorprendió a Darío Barassi en Ahora Caigo (El Trece)

Cada emisión de Ahora Caigo va más allá del habitual formato de preguntas y respuestas. Apoyado en la dinámica del formato y sobre todo en el histrionismo y desenfado de Darío Barassi, cada participante sabe que se pone a prueba algo que va más allá de su conocimiento o intuición. Y que tiene que estar atento a las ocurrencias del conductor, que nunca se sabe para qué lado puede disparar.

En esta ocasión, el presentador puso el ojo en Juan, un joven de 20 años oriundo de Vicente López, de quien notó en su semblante cierta tendencia hacia al arte. “¿Sos actor, cantante o algo así?“, indagó. La percepción no estaba tan errada, ya que el concursante aseguró estudiar Dirección Cinematográfica. ”Tenés una cosita de artista", ratificó Barassi, satisfecho.

En ese momento, la atención giró en torno a Cata, la novia de Juan, que tomó el micrófono desde la platea. “Nos dicen que somos parecidos”, dijo con una sonrisa la joven, también estudiante de cine. “Me gusta ella, tiene como pinta de actriz también”, exclamó Barassi, y se animó a darle un consejo al participante. “Ay, Juan, tenés que hacer teatro, sos muy típico de cara”.

Lo que siguió después es propio del multiverso de Ahora Caigo. Porque la sentencia de Juan -“mi papá es actor”- cambió radicalmente el foco del programa. “¿Quién es tu viejo?“, preguntó Barassi con la curiosidad propia de quien comparte oficio. ”Gerardo Baamonde” contestó el joven con algo de dudas, acaso sin saber si el nombre y apellido iba a ser reconocido.

La reacción del conductor y de su equipo no dejaron dudas. “Pero claro, es re conocido. Mandale un beso a tu viejo”, apuntó Barassi, mientras recapitulaba lo que acaba de pasar. El rostro de Juan, su intuición que lo ubicó en el ámbito de las artes y que ratificaron los genes del joven. “Se nota que tenés una cosa muy de actor, ahora vinculo todo”, concluyó, antes de mencionar al recordado Mesa de noticias como uno de los hitos actorales de Gerardo: “Un capo tu viejo”.

El posteo de Gerardo Baamonde con su hijo Juan

El paso de Juan por el ciclo de El Trece no tardó en viralizarse y llegó hasta el orgulloso papá. En sus redes sociales, Gerardo, reconocido también por sus dotes de mimo y clown, compartió con orgullo la foto junto a Juan. Sonrientes a cámara, como riéndose con emoción de aquel programa de televisión en el que compartieron cartel casi de casualidad.

Algo similar había ocurrido en una de las emisiones pasadas, cuando se presentó un participante con un asombroso parecido con el periodista José Bianco, y eso derivó en un intercambio descontracturado entre chistes y confesiones personales a ambos lados del micrófono.

Dario Barassi quedo en shock por el parecido de un participante a un conductor de television

Barassi encaró a Nahuel, el joven en cuestión, cuando estaba mirando las pantallas laterales del estudio. "Es igual a José, es igual”, dijo sin dar vueltas. Tampoco hacía falta. Nahuel había entendido enseguida la referencia y le puso apellido al parecido: “A José Bianco”, sentenció, haciendo referencia al especialista en meteorología de El Trece.

“Me lo dicen en la calle todo el tiempo”, sumó el participante para ratificar la sensación que atravesaba la pantalla. El remate llegó con el conductor, que le regaló un elogio a su compañero de señal: “Bueno, pero José es un facha terrible, así que es un halago“.