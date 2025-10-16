La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

Lola Latorre reveló que su mamá Yanina está obsesionada con un filtro de Instagram

Desde emojis a filtros, en los últimos años, las redes sociales desarrollaron todo tipo de prácticas para que los usuarios cambiaran su aspecto. Así, la genuinidad parece haber sido desplazada por estándares de belleza, provocando que las personas se preocupen por lucir jóvenes. En ese sentido, Lola Latorre sorprendió al revelar la obsesión que su madre Yanina tiene con una de estas herramientas.

El debate comenzó en Rumis (La Casa Streaming) cuando Julieta Poggio arrojó: “¿Saben lo que pasa con las famosas? Que le editan la cara a los hijos”. Sumándose a la charla, Lizardo Ponce criticó el uso excesivo de filtros en las redes: “Un mensaje para las chicas, aflójenle al faceapp. Obviamente cada uno se puede retocar cosas cuando quieran, pero cuando ya no encuentran el límite...”.

Luego, el conductor destacó que él también los usa, pero que los usuarios deberían saber cuándo se exceden: “Yo re banco que te edites porque yo también lo hago, el retoquecito, eso. De repente, el pelo te sale por un costado, te acomodás. Pero digo, cuando ya tenés una foto de tapa de revista cuando estás comiendo con tu familia, digo: “Pará”. Y aparte, otra cosa, si te vas a Faceappear, Faceappealos a todos”.

Lola Latorre criticó a su mamá por utilizar en exceso un filtro de Instagram

Fue entonces cuando Julieta Poggio aportó su mirada como creadora de contenido: “A mí, por ejemplo, me molesta un poco. Una vez un fotógrafo me sacó unas re fotos y me las pasó cuerpo y cara editadas”. Con la idea de atajarse ante cualquier tipo de críticas en redes, Ponce afirmó: “Está perfecto usarlo porque para algo está. Y digo, tampoco vamos a ser hipócritas de que la verdad que la mayoría de la gente lo usa y está bien”.

Con la idea de sumar otra arista al debate, la exGran Hermano comentó: “Poco se habla de las famosas que le editan la cara a los hijos, chicos. También”. Coincidiendo con su compañera, el conductor agregó: “Estás modificando absolutamente todo tu rostro y estás vendiendo algo que realmente se nota que es falso. Y si realmente cuando lo estás viendo no te das cuenta lo que está pasando, es porque realmente es un tema. Pero también, por un lado, digo, si querés usar el filtro, usalo”.

“No se usa más el filtro en Instagram”, dijo Julieta, expresando su idea por regresar al contenido genuino. Tras la charla, Lola recordó a su mamá y reveló la repetida utilización que Yanina hace de un filtro: “Mi mamá está obsesionada con un filtro que no puedo lograr que lo deje de usar. A vos, ma, te estoy hablando. Ella está obsesionada con ese filtro. lo usa en todas sus, sus historias y piensa que realmente a ella le recontra mejora. Pero no le hace nada, tipo, mi mamá es hermosa sin el filtro y ella está obsesionada con que supuestamente le hace una luz y además le baja la calidad de todos los vídeos. Ella es hermosa así, no le hace nada el filtro”.

Lola Latorre destacó que no puede convencer a su madre para dejar de utilizar un filtro de Instagram

Además de su trabajo en el programa de streaming, Lola enfocó sus esfuerzos en conseguir su título como abogada. En ese marco, días atrás, la joven celebró su graduación junto a su familia y compartió el proceso con sus seguidores. Sin embargo, cuando todo era felicidad, la influencer se mostró visiblemente molesta ante los comentarios negativos que circularon tras el anuncio de su título universitario.

Mientras se desplazaba en su auto, Lola decidió grabar un mensaje dirigido a quienes la cuestionaron. En su descargo, expresó: “Me recibí, amo. Obviamente hay muchos comentarios de mucha gente bancándome y muchas chicas que están en la misma que yo, que se están por recibir y entienden de lo que es este momento. Y hay mucho comentario de mucho boludo hater que me pone cosas tipo el video que subí antes de: ‘¿Cuánto sale comprar el título?’ Ay, Dios, me agota, me agota, porque ¿saben qué? Si te recibís, es porque te recibís y compraste el título. Si no te recibís, es porque sos una idiota, que no hacés nada. Eh, si te está costando recibirte o no te recibís a tiempo, es porque Cinthia Fernández te va a ganar. Todo les rompe las pelotas pero no hay un poronga que les venga bien, boludo. No hay nada que les venga bien, pero si uno hace lo que hace, es por(chasquido palatal). Vayan a hacer algo de sus vidas, boludo, y déjenme de romper las pelotas”.

La noticia de que Lola Latorre había finalizado la carrera de Derecho no se limitó a un simple anuncio. Su madre, Yanina Latorre, compartió en sus historias de Instagram cada instante de la jornada, mostrando la emoción familiar tras la última materia rendida. En uno de los videos, se la escucha exclamar: “¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”. Las imágenes de ambas abrazadas a la salida de la universidad rápidamente se llenaron de reacciones y mensajes de felicitación en las redes.