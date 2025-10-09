Teleshow

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”

La hija de Yanina y Diego Latorre, que hace una semana celebró el final de la carrera, disparó contra quienes la criticaron

Hugo Martin

La fuerte reacción de Lola Latorre luego de recibir hate tras obtener el título de abogada

El reciente logro académico de Lola Latorre se vio opacado por una oleada de críticas en redes sociales, lo que llevó a la joven a responder con dureza a quienes pusieron en duda su esfuerzo y dedicación. La flamante abogada, que celebró su graduación junto a su familia y compartió el proceso con sus seguidores, se mostró visiblemente molesta ante los comentarios negativos que circularon tras el anuncio de su título universitario.

Mientras se desplazaba en su auto, Lola decidió grabar un mensaje dirigido a quienes la cuestionaron. En su descargo, expresó: “Me recibí, amo. Obviamente hay muchos comentarios de mucha gente bancándome y muchas chicas que están en la misma que yo, que se están por recibir y entienden de lo que es este momento. Y hay mucho comentario de mucho boludo hater que me pone cosas tipo el video que subí antes de: ‘¿Cuánto sale comprar el título?’ Ay, Dios, me agota, me agota, porque ¿saben qué? Si te recibís, es porque te recibís y compraste el título. Si no te recibís, es porque sos una idiota, que no hacés nada. Eh, si te está costando recibirte o no te recibís a tiempo, es porque Cinthia Fernández te va a ganar. Todo les rompe las pelotas pero no hay un poronga que les venga bien, boludo. No hay nada que les venga bien, pero si uno hace lo que hace, es por(chasquido palatal). Vayan a hacer algo de sus vidas, boludo, y déjenme de romper las pelotas”.

La noticia de que Lola Latorre había finalizado la carrera de Derecho no se limitó a un simple anuncio. Su madre, Yanina Latorre, compartió en sus historias de Instagram cada instante de la jornada, mostrando la emoción familiar tras la última materia rendida. En uno de los videos, se la escucha exclamar: “¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”. Las imágenes de ambas abrazadas a la salida de la universidad rápidamente se llenaron de reacciones y mensajes de felicitación en las redes.

Con el paso de las horas, la propia Lola Latorre utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 750.000 seguidores, para compartir su experiencia. En una publicación, resumió el esfuerzo y las dificultades que atravesó: “La verdad es que no fue fácil. Me costó más tiempo del que imaginé, pero lo logré. Y hoy no puedo estar más feliz”. La joven relató que su interés por el Derecho surgió en parte por la influencia de series y películas, y bromeó: “No niego ni afirmo que Suits tuvo que ver”.

La celebración de Lola y su madre, Yanina, por el título de abogada obtenido

Pese a las muestras de apoyo, los comentarios negativos no tardaron en aparecer. Entre los mensajes críticos que recibió, algunos usuarios escribieron: “Tampoco es la única y ahora va a vivir de la plata del padre”, “Bueno al fin, sino te ganaba Cinthia”, “Esperemos que ahora hable, no le veo uñas para guitarrero”, “Título comprado, ella siempre decía que no estudiaba” y “Aprobó porque la madre fue a apurar a los profesores seguro”. La reacción de Lola Latorre ante estos cuestionamientos dejó en claro su postura frente al hate y la importancia que le otorga a su propio esfuerzo.

A lo largo de su carrera universitaria, Lola Latorre debió equilibrar sus estudios con compromisos laborales y personales. Detalló que su rutina implicaba cambiarse de ropa en el auto entre eventos y la facultad, y que en más de una ocasión pensó en abandonar la carrera. Sin embargo, destacó que también disfrutó el proceso y valoró los aprendizajes obtenidos: “Esta carrera me dio muchísimo más que un título: me enseñó responsabilidad, organización, a desenvolverme mejor hablando en público, a escribir, y un millón de cosas más”.

En su reflexión final, la joven admitió que probablemente no ejercerá la abogacía, pero subrayó el valor personal del logro: “No fue lineal, ni perfecto, pero fue mío”. Añadió: “Porque aunque me costó más, aunque me desvié mil veces, llegué. Y ese mérito es doble. Este título me enseñó que nunca hay que soltar, que los sueños pueden cumplirse aunque tarden, y que lo importante es el camino que te forma mientras tanto”. Cerró su mensaje con una frase que resume su sentir: “Soy abogada. Y ese título me lo voy a guardar siempre en mi corazón”.

