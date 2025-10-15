Cazzu en su llegada a México desmintió a Christian Nodal: “Me avisó que estaba con alguien más un día antes de las fotos”

Cazzu desmintió la versión de Nodal sobre el inicio de su romance con Ángela Aguilar (Video: Instagram)

Tras las declaraciones de Christian Nodal sobre el comienzo de su relación con Ángela Aguilar, Cazzu respondió desde México y dio su versión de los hechos. La artista habló con serenidad, aunque con evidente cansancio por la exposición mediática, y buscó cerrar definitivamente un capítulo que la tuvo en el centro de la atención pública durante las últimas semanas.

Durante su llegada a Ciudad de México para continuar con su gira Latinaje, Cazzu fue abordada por los medios y habló con calma sobre la relación, tema que volvió a ocupar titulares tras la reciente entrevista del cantante con Adela Micha. En diálogo con la prensa, la artista argentina negó haber sabido del vínculo antes de que se hiciera público y desmintió la cronología que su expareja presentó ante cámaras.

La intérprete de Nena Trampa llegó al país acompañada por su madre y su hija Inti, luego de obtener un permiso judicial para viajar con la pequeña. Frente a los periodistas, fue clara: “La primera vez que hablé fue por la única necesidad que sentí de aclarar que no tenía idea. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos”.

Cazzu prioriza a su hija Inti y afirma que no busca condicionar la relación con Nodal (Instagram)

Con esas palabras, Cazzu aseguró que la noticia del romance le llegó al mismo tiempo que al público, desmintiendo la versión de Nodal, quien había sostenido que ella ya estaba al tanto de la situación. En la misma conversación, la cantante explicó por qué le resultó difícil escuchar a su ex referirse a su relación en televisión: “Creo que eso fue lo que más me dolió: sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada, tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia. De nuestra relación guardo lo mejor. Lo quise muchísimo”.

De todos modos, reconoció que no busca alimentar la polémica: “Comprendo su situación, donde la gente se ha molestado tanto que hay una necesidad de buscar explicaciones, y por ahí no las hay. Cuando uno se enamora, hace cosas”.

Consultada sobre los rumores de infidelidad durante el embarazo —que circularon en redes tras la entrevista de Nodal—, la artista se mostró tajante pero sin dramatismo: “Él me avisó un día antes de las fotos, pero no era como que yo estaba introducida. No sé, pero tampoco me importa. Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad, y estaría bueno que alguien no te haga eso”.

Cazzu expresó su dolor por la exposición mediática y la tergiversación de su historia (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

Antes de retirarse, dejó en claro que esa sería su última declaración pública sobre el tema: “Esto me gustaría que sea lo último que tengo para decir sobre esta situación. Finalmente, nosotros somos una ventana de muchas realidades y seguiremos adelante”.

Luego de responder sobre su relación pasada, Cazzu cambió el foco hacia lo que hoy considera su prioridad: la maternidad. Más allá de la exposición mediática, la artista jujeña centró su atención en su hija Inti, de un año, fruto de su relación con el cantante mexicano. Explicó que Nodal se comunicó a través de su abogado para pedir verla, y que ella siempre mantuvo la puerta abierta: “Como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos…”.

La cantante negó los rumores de infidelidad durante su embarazo y defendió su lealtad

Además, dejó en claro que no busca condicionar el vínculo entre padre e hija: “No me corresponde hablarle (a Inti) de su papá ni mostrarle fotos. A mí me corresponde ser mamá, y el que quiera estar en su vida tiene la puerta abierta”.

Cazzu también agradeció el afecto recibido de sus seguidores, que la acompañaron desde el inicio de su carrera y durante este momento personal tan comentado. “Estoy muy agradecida por todo el cariño que me han mostrado, por los mensajes y el respeto. Eso siempre lo valoro mucho”, expresó con una sonrisa.

Finalmente, cerró con un mensaje de gratitud y madurez: “Estoy bien. Lo que vaya a pasar no es lo peor que le haya pasado a alguien. Seguramente hay historias peores, pero me siento bien y pienso que quedan muchos nudos por desatar. Así es la vida”, concluyó Cazzu, sonriente, antes de continuar su paso por México.