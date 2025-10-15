Teleshow

Cazzu en su llegada a México desmintió a Christian Nodal: “Me avisó que estaba con alguien más un día antes de las fotos”

La cantante se refirió al inicio del romance entre el cantante y Ángela Aguilar. Contó cómo se enteró, qué sintió al escuchar las declaraciones de su ex y dejó en claro que hoy su prioridad es su hija, Inti

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Cazzu desmintió la versión de Nodal sobre el inicio de su romance con Ángela Aguilar (Video: Instagram)

Tras las declaraciones de Christian Nodal sobre el comienzo de su relación con Ángela Aguilar, Cazzu respondió desde México y dio su versión de los hechos. La artista habló con serenidad, aunque con evidente cansancio por la exposición mediática, y buscó cerrar definitivamente un capítulo que la tuvo en el centro de la atención pública durante las últimas semanas.

Durante su llegada a Ciudad de México para continuar con su gira Latinaje, Cazzu fue abordada por los medios y habló con calma sobre la relación, tema que volvió a ocupar titulares tras la reciente entrevista del cantante con Adela Micha. En diálogo con la prensa, la artista argentina negó haber sabido del vínculo antes de que se hiciera público y desmintió la cronología que su expareja presentó ante cámaras.

La intérprete de Nena Trampa llegó al país acompañada por su madre y su hija Inti, luego de obtener un permiso judicial para viajar con la pequeña. Frente a los periodistas, fue clara: “La primera vez que hablé fue por la única necesidad que sentí de aclarar que no tenía idea. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos”.

Cazzu prioriza a su hija
Cazzu prioriza a su hija Inti y afirma que no busca condicionar la relación con Nodal (Instagram)

Con esas palabras, Cazzu aseguró que la noticia del romance le llegó al mismo tiempo que al público, desmintiendo la versión de Nodal, quien había sostenido que ella ya estaba al tanto de la situación. En la misma conversación, la cantante explicó por qué le resultó difícil escuchar a su ex referirse a su relación en televisión: “Creo que eso fue lo que más me dolió: sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada, tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia. De nuestra relación guardo lo mejor. Lo quise muchísimo”.

De todos modos, reconoció que no busca alimentar la polémica: “Comprendo su situación, donde la gente se ha molestado tanto que hay una necesidad de buscar explicaciones, y por ahí no las hay. Cuando uno se enamora, hace cosas”.

Consultada sobre los rumores de infidelidad durante el embarazo —que circularon en redes tras la entrevista de Nodal—, la artista se mostró tajante pero sin dramatismo: “Él me avisó un día antes de las fotos, pero no era como que yo estaba introducida. No sé, pero tampoco me importa. Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad, y estaría bueno que alguien no te haga eso”.

Cazzu expresó su dolor por
Cazzu expresó su dolor por la exposición mediática y la tergiversación de su historia (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

Antes de retirarse, dejó en claro que esa sería su última declaración pública sobre el tema: “Esto me gustaría que sea lo último que tengo para decir sobre esta situación. Finalmente, nosotros somos una ventana de muchas realidades y seguiremos adelante”.

Luego de responder sobre su relación pasada, Cazzu cambió el foco hacia lo que hoy considera su prioridad: la maternidad. Más allá de la exposición mediática, la artista jujeña centró su atención en su hija Inti, de un año, fruto de su relación con el cantante mexicano. Explicó que Nodal se comunicó a través de su abogado para pedir verla, y que ella siempre mantuvo la puerta abierta: “Como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos…”.

La cantante negó los rumores
La cantante negó los rumores de infidelidad durante su embarazo y defendió su lealtad

Además, dejó en claro que no busca condicionar el vínculo entre padre e hija: “No me corresponde hablarle (a Inti) de su papá ni mostrarle fotos. A mí me corresponde ser mamá, y el que quiera estar en su vida tiene la puerta abierta”.

Cazzu también agradeció el afecto recibido de sus seguidores, que la acompañaron desde el inicio de su carrera y durante este momento personal tan comentado. “Estoy muy agradecida por todo el cariño que me han mostrado, por los mensajes y el respeto. Eso siempre lo valoro mucho”, expresó con una sonrisa.

Finalmente, cerró con un mensaje de gratitud y madurez: “Estoy bien. Lo que vaya a pasar no es lo peor que le haya pasado a alguien. Seguramente hay historias peores, pero me siento bien y pienso que quedan muchos nudos por desatar. Así es la vida”, concluyó Cazzu, sonriente, antes de continuar su paso por México.

Temas Relacionados

CazzuÁngela AguilarChristian Nodal

Últimas Noticias

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

A 24 años de su estreno, el docu-reality volverá a la pantalla chica en 2026. Luego de varios días jugando a la intriga, el canal anunció el programa en el entretiempo del partido entre Argentina-Puerto Rico

El regreso de Popstars, la

El viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Machu Pichu: café, naturaleza y muestras de amor

La pareja, y las hijas del conductor, recorrieron el Cusco y compartieron su admiración por uno de los lugares más históricos de Latinoamérica

El viaje de Marcelo Tinelli

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

El flamante ganador del talento show conversó en Cortá por Lozano sobre sus sensaciones por el triunfo. Su futuro en la música. El mensaje de superación

La emoción de Nicolás Behringer,

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

La cantante de “La_Original.mp3” sometió a su novio a una rigurosa prueba sobre vocabulario y procesos de cuidado

Emilia Mernes sorprendió a Duki

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

La actriz sorprendió al contar cómo el consumo de sustancias eran moneda corriente en la industria audiovisual en sus inicios, mostrando el lado menos glamoroso de la fama en esa época

Leticia Brédice habló de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El secreto para la longevidad

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

INFOBAE AMÉRICA
Margaret Thatcher habría mantenido dos

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

TELESHOW
El regreso de Popstars, la

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

El viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Machu Pichu: café, naturaleza y muestras de amor

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”