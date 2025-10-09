Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

Recién llegados a Perú, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se sinceraron en medio del estudio de streaming (Estamos de paso - Carnaval Stream)

Luego de una breve ruptura y una reconciliación que no tardó en llenar las redes de rumores y comentarios, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa decidieron apostar de lleno a su historia y partieron rumbo a Perú, tierra natal de la modelo. El viaje, que da comienzo a una nueva etapa de la pareja, no solo funcionó como un sello para su relación, sino que también fue la excusa ideal para disfrutar de proyectos laborales, descubrir costumbres y sabores locales, y, como no podía ser de otra manera con ellos, compartir cada momento con sus seguidores.

La propia Milett fue la encargada de dar el puntapié digital a la aventura, con una postal en la pista del aeropuerto y un mensaje directo. "Nos fuimos“, escribió a las afueras del avión que los transportó. No pasó mucho tiempo para que ambos posaran juntos, sonrientes y radiantes, en el distrito de San Isidro, emblema del lujo limeño y punto de referencia obligado para cualquier visitante de la cultura peruana. Tinelli, siempre atento a los pequeños gestos y frases de postal, se volcó a Instagram y definió el momento con un guiño romántico. "Mi suspiro limeño“, mientras que Milett respondía compartiendo la misma imagen con la frase: ”En casita. Te amo“.

Pero el viaje romántico tuvo también su costado familiar y profesional. No viajaron solos, sino que fueron acompañados por las hijas del conductor, su primo Luciano El Tirri y parte de la producción de Los Tinelli. Así lo confirmó la madre de Milett, Martha Valcárcel, cuando la pareja aterrizó en la capital peruana el pasado 8 de octubre. La estadía en Perú tiene un principal objetivo: grabar la nueva temporada del reality en Cusco. En paralelo, la pareja combinó la agenda de trabajo con otro de los proyectos que comparten desde hace un tiempo: la transmisión de una emisión especial de Estamos de Paso (Carnaval Stream), aprovechando una alianza con el estudio local Madi.

"Nos fuimos", escribió la modelo peruana ante su viaje a su tierra natal

Siempre agradecido, Marcelo Tinelli no perdió la oportunidad de destacar la hospitalidad y el soporte técnico local. En sus redes, el conductor publicó un gesto de gratitud para el equipo que los recibió: “Gracias por todo, Jean querido. Un lujo el estudio, el streaming, la atención y el amor”, escribió con un corazón rojo, citando al responsable del estudio local y haciendo partícipes a sus seguidores del detrás de escena y de los detalles que hacen a cualquier producción internacional.

Durante el streaming, tanto Marcelo como Milett fueron anfitriones de la emisión limeña, en conexión con el estudio en Argentina donde José María Listorti dirigió la transmisión desde Buenos Aires. En este contexto, Figueroa abrió su corazón y se sinceró sobre lo que significa darlo todo por amor en un momento tan movido de su vida. “Lo más loco que hice por amor es irme a vivir a otro país por amor”, confesó, mirando de reojo el asombro del animador, que recogió el guante divertido y con orgullo.

La romántica postal de la pareja desde el distrito peruano de Lima

El agradecimiento del conductor por la posibilidad de usar un estudio local para realizar su programa

“Eso me encanta“, reconoció el conductor, celebrando la valentía de su pareja. Entre risas y gestos de complicidad, Milett ahondó: “Eso siento que fue la locura más grande de amor. En mi vida me había imaginado que me iba a ir a vivir a otro lado por un amor. O sea, nunca imaginé dejar todas mis cosas”. El intercambio, relajado y espontáneo, fue una postal de la química entre ambos y dejó ver cómo la vida sentimental y laboral se entrelazan de maneras a veces insospechadas.

Afianzados en su nueva etapa, la pareja dejó en claro que el viaje a Perú no es un simple paseo turístico, sino una oportunidad compartida para crecer y afianzar sus proyectos. Lejos de los escándalos y las separaciones del pasado, la pareja prefiere apostar por las experiencias, los reencuentros familiares, los sabores locales y las noches limeñas, mezclando romance, trabajo y la inconfundible impronta de su relación.

Mica y Cande, las hijas de Marcelo, fueron las acompañantes en este viaje (Instagram)

Mientras los seguidores de ambos celebran las fotos, los mensajes de ida y vuelta y los fragmentos de programa que muestran la armonía de la pareja, queda claro que ni la distancia ni los rumores pudieron dividirlos. Entre estudios de grabación, tanto en Buenos Aires como en Lima, reuniones familiares y salidas bajo las luces de San Isidro, Tinelli y Figueroa siguen escribiendo su historia, esta vez al ritmo y al color del Perú que Milett soñó toda su vida.