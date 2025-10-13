Teleshow

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

A horas del estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, donde el exfutbolista será una de las presencias más fuertes, la conductora se refirió al vínculo con su expareja

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Wanda Nara habló de su relación con Maxi López

El escenario preparado. Luces en alto y cámaras listas en los estudios de Telefe. Pero la atención de este lunes a la noche se centra en una sola voz: Wanda Nara, empresaria y rostro familiar de la televisión argentina. La conductora se planta frente a la cámara del noticiero de Telefe para anticipar con entusiasmo lo que está por llegar en esta nueva edición de Masterchef Celebrity Argentina.

El público escucha atento, mientras ella revela el corazón de la noticia y con qué se va a encontrar el público: “De todo, primero con un elenco de 24 estrellas y todos de diferentes rubros participando. Y la verdad que ese dato es increíble, un elenco que no he visto en otros programas y verlos todos juntos participando en Masterchef es un lujo que nos podemos dar y estoy contenta de hacerlo”.

¿Quién puede resistirse al magnetismo que promete el reality de cocina más importante, en su nueva temporada? Esa es la apuesta, esa es la fiesta. Veinticuatro figuras, cada una de un universo distinto, reunidas para batirse en la cocina más exigente del país. La presentadora recupera la palabra con una sonrisa, consciente del revuelo generado por uno de los ingredientes inesperados: la participación de su exmarido, Maxi López.

Wanda Nara y Maxi López,
Wanda Nara y Maxi López, junto con parte de su familia, en las primeras jornadas de grabación del reality

Maxi López corre con desventaja, pero si siente que corre con ventaja, dejémoslo así”, soltó, entre risas y con la sinceridad que la caracteriza. La voz se convierte entonces en confidencia. “Fue un personaje difícil que estuviera acá, vive afuera. Todo nuestro entorno sabe nuestra forma de ser, y yo con él siempre tuve esta relación de hacer chistes y bromas… tuvimos nuestras peleas, obviamente, pero la relación está como cuando éramos jóvenes”.

¿Acaso la cercanía inesperada entre exparejas puede sumar tensión al aire? ¿O dará espacio a la complicidad y al humor en medio de la competencia? Las cámaras registrarán cada gesto, cada guiño, cada ensayo de reconciliación no pactada.

Cabe recordar que al conocerse la noticia de que sería parte del ciclo, Maxi López volvió a convertirse en una de las figuras buscadas de la farándula. Tras distanciarse durante un tiempo del espectáculo, reapareció en la escena pública. El exfutbolista, conocido por la escandalosa separación de Wanda, encontró finalmente un remanso en Europa junto a Daniela Christiansson. Ahora, en momentos en que disfrutaban de la crianza de Elle y aguardan la llegada de otro hijo, él decidió viajar solo a Argentina para este desafío.

Wanda Nara y Maxi Lopez
Wanda Nara y Maxi Lopez cuando eran felices Foto (NAzzzz)

En este clima, el embarazo de la modelo sueca y su ausencia en el país dieron pie a muchas interpretaciones. Pero la pareja, expuesta como pocas, apostó por el diálogo y los mensajes de confianza en sus redes sociales. Así las cosas, de este lado del océano, la familia de Maxi se expande y se reinventa, y las redes sociales funcionan como un puente hasta ese esperado reencuentro.

Pero en el marco del reality, Wanda señala otro punto de atención: el rigor. “A los jurados esta temporada los estoy viendo más exigentes. O tenían ellos una visión de que iban a tener un nivel más elevado, pero va a estar más complicada esta temporada”.

El listón sube como nunca. ¿Resistirán las estrellas la presión de ese nuevo “nivel más elevado”? ¿Qué secretos, anécdotas y alianzas se cocinarán detrás de los fuegos del plató? El espectáculo da comienzo con promesas de lujo, desafíos inesperados y una dinámica íntima que solo puede regalar la convivencia entre figuras tan dispares bajo la mirada inflexible de los jueces.

La cuenta regresiva termina esta noche. Las palabras de Wanda resuenan a modo de anticipo y desafío. Queda claro que nada será igual.

