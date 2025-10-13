La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Se acerca la definición del próximo campeón del certamen de canto (Prensa Telefe)

La emoción y la expectativa alcanzan su punto máximo: la edición 2025 de La Voz Argentina (Telefe) llegó al desenlace más esperado de la temporada. El ciclo conducido por Nico Occhiato atraviesa sus últimas horas al aire y, tras semanas de galas, emociones y talento desbordante, el público finalmente podrá elegir quién se quedará con el primer puesto y los premios mayores. A lo largo de la competencia, los participantes pusieron a prueba su voz y carisma, cautivando a millones de televidentes que, noche a noche, vivieron cada instancia como si fuese propia para finalmente posicionarse en la etapa final.

El cierre del certamen está compuesto por dos galas consecutivas cargadas de tensión y espectáculo. La primera de ellas se emitió el domingo 12 de octubre a las 22.15, preparando el ambiente para el gran desenlace que se vivirá hoy, lunes 13 de octubre, desde las 21.30. Esta noche, los cuatro grandes finalistas se enfrentarán sobre el escenario en busca del ansiado título: representan a los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, las voces e influencers que oficiaron de guías, coaches y hasta confidentes en el camino hacia la gran final. El programa puede verse tanto en Telefe como en directo por la plataforma HBO Max, garantizando que nadie se pierda ningún detalle del último show del año.

En esta oportunidad, el Team Lali llega con Alan Lez, el Team Luck Ra con Nicolás Behringer, el Team Soledad con Milagros Gerez Amud, y el Team Miranda! con Eugenia Rodríguez. Cada uno de ellos atravesó el desafiante proceso del ciclo: desde el multitudinario casting inicial y las conmovedoras audiciones a ciegas, hasta las galas de eliminación y la semifinal con votación abierta. No fue fácil: en cada etapa, la presión fue creciendo y solo el carisma, la fuerza vocal y la conexión con el público lograron que quedaran entre los cuatro mejores.

El certamen de canto definirá al ganador este lunes a las 21.30

Ahora, los espectadores tienen la última palabra. Para votar por el próximo ganador de La Voz Argentina, el público puede enviar un mensaje de texto con el nombre de su participante favorito al 9009, o bien ingresar a la web oficial del programa en http://lavozarg.ar. Entre quienes manden su votación, se sortearán premios de hasta 3 millones de pesos, multiplicando la participación y el suspenso hasta el último minuto. Las líneas y el sistema online ya están abiertos y reciben miles de votos minuto a minuto.

El desenlace no solo consagra un nombre: esta edición viene acompañada de algunos de los premios más cuantiosos de la historia del reality. Así lo anunció el propio Occhiato este domingo al aire. El primer puesto recibirá 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Pero la recompensa no es exclusiva del campeón: el segundo lugar se llevará 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto podrá regresar a casa con cinco millones de pesos. Una apuesta fuerte para quienes, más allá de la consagración, apuntan a transformar el reconocimiento en impulso profesional.

Los cuatro finalistas de la edición 2025 de La Voz Argentina (Prensa Telefe)

De esa manera, luego de semanas llenas de preparativos, ensayos y nervios, el certamen tendrá al nuevo dueño del título de ganador. Así, la gala de esta noche será, como en cada edición de la competencia a lo largo de los años, una mezcla perfecta de talento, nervios y sueños por cumplir. Los coaches acompañarán a sus participantes hasta el último suspiro, el público aplaudirá y votará a conciencia y, finalmente, la música y la emoción coronarán al nuevo gran artista del país. La Voz Argentina cierra un nuevo ciclo y, una vez más, la magia se define a viva voz frente a las cámaras.