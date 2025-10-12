Teleshow

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

A través de sus historias de Instagram, la pareja de Enzo Fernández compartió con sus seguidores a quién prefiere Olivia entre los miembros de su familia

Martina Cortés

Por Martina Cortés

La modelo sorprendió al mostrar que su hija tiene favoritismo por uno de sus padres (Instagram)

En los últimos meses, Valentina Cervantes se consolidó como una influencer y referente de estilo tanto en el mundo del espectáculo como en las redes sociales. Su vínculo con Enzo Fernández, mediocampista estrella del Chelsea y de la Selección Argentina, y su manera de mostrar el día a día familiar junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, la mantienen en el centro de la escena digital. Pero más allá de los looks y la rutina, fue la mayor de sus pequeños quien se convirtió en la verdadera protagonista de sus publicaciones y despertaron sonrisas por una elección de vestuario que terminó diciendo mucho más de lo que parece.

En una de sus últimas historias de Instagram, Valentina compartió un tierno momento madre e hija: ambas en el piso, jugando y riendo como en cualquier tarde familiar. Pero lo que realmente captó la atención de miles de seguidores fue la remera que vestía Olivia: blanca, con el rostro de Enzo acompañado por corazones rosados y rojos, y la frase “papá, te amo” en letras grandes. Lejos de escurrir el bulto, la mamá sumó picardía al momento y dejó claro su sentir. “El favoritismo de mi hija”, escribió junto al emoji de carita dada vuelta, reflejando con humor la preferencia de la pequeña de cinco años por su papá.

Este detalle no tardó en viralizarse. La imagen, a pesar de transmitir ternura y cotidianidad, logró traspasar las diferentes redes sociales, donde los usuarios fueron testigos de la dinámica familiar de equipo y el clásico “mamá vs. papá” que despertó la pequeña con su vestimenta. Valentina, una vez más, dejó constancia de aquel momento íntimo la escena y compartió la divertida competencia por el amor de los hijos con espontaneidad y mucha simpatía.

La pequeña Olivia dejó en claro que tiene favoritismo por su papá

No es la primera vez que Olivia se roba todas las miradas en el universo digital de Cervantes. En mayo, la pequeña fue protagonista de una de las secciones favoritas de Valentina en redes: la caja de preguntas en Instagram. En esa ocasión, Olivia tomó el control de la dinámica y puso las reglas: “Vamos a poner acá una cajita para que nos pregunten lo que quieren saber. Solo cinco”, aclaró, marcando su personalidad desde el inicio.

Entre las respuestas que compartieron, surgió la pregunta sobre el plato favorito de Olivia. Lejos de despacharse con una simpleza, la niña pensó y dudó al aire. “Lo que como más es… creo… los spaghetti con salsa”, resolvió después de unos segundos de titubeo. Su mamá intervino, sorprendida: “¿Está difícil? ¿Por qué está difícil? Si tenés que elegir uno…”. La pequeña, sincera, completó: “Me gusta donde Isa me lleva, pero me gusta más la Argentina porque tiene mis comidas favoritas”. Entre la simple sinceridad e inocencia, las dos terminaron riendo y el momento fue uno de los más celebrados por los fans.

Valentina Cervantes y su hija mayor, Olivia, se animaron a someterse a las consultas de los fanáticos en las redes (Instagram)

Día tras día, la modelo y el deportista muestran la naturalidad y la autenticidad de su familia, combinando momentos de relax y juegos con mensajes de cariño y el toque glamoroso de los looks que los hicieron famosos en redes. Sin embargo, queda claro que los verdaderos protagonistas muchas veces son los más chicos, capaces de conquistar con una remera, una ocurrencia o simplemente mostrándose tal cual son.

Con cada publicación, Valentina se reafirma tanto como mamá orgullosa y cercana como it-girl multifacética. El favorito puede cambiar de día, pero la alegría de compartir pequeños momentos se repite siempre. Entre anécdotas, desafíos, fotos y confesiones, la familia Fernández-Cervantes suma seguidores y regala postales tan auténticas que cualquiera puede sentirse parte de esa historia donde el amor y la complicidad se lucen, incluso, en la elección de una simple remera.

