La confesión de Olivia, la hija de Valentina Cervantes y Enzo Fernández sobre su vínculo con Julián Álvarez

Valu Cervantes y su hija Olivia respondieron las preguntas de sus seguidores (Video: Instagram)

Valentina Cervantes, luego de su separación con Enzo Fernández, aumentó su presencia en las redes sociales y, tras tomar la decisión de volver a apostar al amor con el futbolista, no bajó el nivel de interacción con sus followers. Como si fuera poco, en las últimas horas sumó a su hija mayor, Olivia. En una tierna serie de historias, la pequeña de cinco años contestó a las preguntas de los seguidores de su mamá y una de sus respuestas se volvió viral.

“Vamos a poner acá una cajita para que nos pregunten lo que quieren saber. Solo cinco”, comenzó diciendo la influencer junto a su hija, quien tomó la decisión de cuántas consultas iban a responder. La primera fue sencilla: la comida favorita de Oli y la pequeña tuvo algunas dudas a la hora de responder: “Lo que como más es… creo… los spaghetti con salsa“.

La que le siguió fue un poco más compleja. La hija mayor de la pareja nació en Argentina y los primeros años de su vida se desarrollaron en el país, sin embargo, tras el mundial de Qatar 2022, Fernández dejó River para jugar en el Benfica y de allí pasó al Chelsea. A raíz de esto, uno de los internautas quiso saber si prefería Argentina o Inglaterra, lo que hizo que se tome unos segundos para pensar.

“Está difícil”, comenzó diciendo Olivia, lo que generó la sorpresa de su mamá: “¿Está difícil? ¿Por qué está difícil? Si tenés que elegir uno…“. Tras varios segundos titubeando, contestó: ”Me gusta donde Isa me lleva, pero me gusta más la Argentina porque tiene mis comidas favoritas“. Esto generó las risas de Valentina y se mostró de acuerdo con el tema de la gastronomía.

Valentina junto a Olivia en los parques de Disney Paría

“En la escuela de Oli, ¿hablan solo inglés o es bilingüe? Me encanta la capacidad que tiene para adaptarse", fue otra de las preguntas que le hicieron a la niña de cinco años, que contó que tan solo una de sus amigas habla español y que ella, con tan pocos años, ya domina tres idiomas. “Hablo inglés, francés y español”, contó como quien no quiere la cosa.

En sus redes, Cervantes muestra la relación que tienen sus dos hijos, por lo que no fue ninguna sorpresa cuando una de las cuestiones planteadas apuntó a conocer cómo se llevan los hermanos. “¿Pelean mucho con Benja?“, fue la sencilla pregunta que provocó las risas de ambas. ”Si, Benja me agarra del pelo“, detalló la nena y la modelo sumó su propia pregunta: “¿Quién se porta mejor?“ a lo que Olivia tan solo se señaló a ella misma, dejando en claro que Benjamín es un pequeño terremoto.

La última fue en el terreno del fútbol: Boca o River. En esta sí que no hubo ninguna duda a la hora de contestar: “River porque mi papá jugó en River”. Ante estas palabras quiso saber si era por obligación o por pasión a los colores y la anécdota que contó se llevó todos los suspiros en las redes sociales. “Me gusta River porque jugaba Julián (Álvarez) y es mi amigo desde pequeña. En el 2022, con mi papá en el Mundial, yo era chiquita y cuando jugó contra México, me hizo upa”, recordó de cuando tenía tan solo unos años. Esta amistad entre el jugador del Atlético de Madrid y Olivia no quedó en la Copa el Mundo, sino que se replicó en la Copa América 2024.

Julián y Olivia en la Copa América 2024 (Foto: Instagram)

Este comentario logró revolucionar las redes sociales y no tardaron en destacar la gran amistad entre los dos futbolistas, que comenzaron su carrera bajo el ojo de Marcelo Gallardo, que lograron llegar a la selección mayor y alzar la copa del mundo con poco más de 20 años.