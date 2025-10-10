Teleshow

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez

La actriz enfrentó a la prensa a la salida del teatro donde protagonizan Rocky, mientras crecen las especulaciones sobre un nuevo amorío en la escena porteña

Dai Fernández habló de su vínculo con NIco Vázquez

El rumor convertido en susurro insistente ya resuena fuerte en los camarines y pasillos del teatro argentino: Nico Vázquez, tras su reciente separación de Gimena Accardi, estaría iniciando una nueva relación sentimental con su compañera de elenco, Dai Fernández. La noticia, casi un secreto a voces, sacudió el ambiente artístico y desató una ola de especulaciones que ningún protagonista parece dispuesto a desmentir… ni a confirmar.

El primer eco público de esta teoría lo lanzó Paula Varela desde el programa Intrusos en América: “La pareja estaría a punto de hacer pública su relación, aunque por el momento prefieren mantener la discreción”. ¿Por qué ese sigilo? ¿Será temor al escrutinio mediático o respeto a las heridas aún frescas? Nadie lo dice con palabras, pero toda la escena lo intuye.

Consultado por el móvil de Puro Show de Eltrece, Vázquez contestó con una mezcla de hartazgo y candidez: “No quiero hablar de mi vida privada porque hablé durante mucho tiempo, casi 30 años. En este momento, me quiero preservar”. Es la fatiga de quien vivió bajo la luz de las cámaras y el murmullo de los portales. El actor esquivó cualquier definición concreta y, frente a la pregunta directa por su vínculo con Fernández, fue aún más categórico: “Si ustedes no están viendo nada es porque quizás no tengo nada. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque siempre lo hice, siempre hablé. No soy de esconderme, tengo ganas de vivir la vida y ser feliz”.

En una reciente publicación, Nico Vázquez destacó el acompañamiento de sus compañeros de elenco, entre ellas Dai Fernández (Instagram)

El círculo más íntimo del actor responde con idéntico hermetismo. Nadie confirma, nadie desmiente. Apenas rumores que susurran la posibilidad de que, antes de fin de año, la pareja decida oficializar el romance. Pero en el fondo de esa discreción, ¿hay una decisión madura o una herida sin cerrar?

En las últimas horas, todos miraron hacia la puerta del teatro, tras una nueva función de la obra Rocky. Allí esperaba Dai Fernández: la pregunta, inevitable; la respuesta, cortante. Al aire en Polémica en el bar (América), la actriz sentenció: “No hay nada para confirmar. Perdón, no quiero hablar”. Los cronistas insistieron. “La gente sintió una energía muy especial”, deslizaron, atentos a cualquier gesto. Pero Fernández, cuando le consultaron qué había cambiado, respondió escueta: “Nada, no cambió nada”.

Mientras tanto, el calendario todavía marca apenas unos meses desde la escandalosa separación y posterior divorcio de Vázquez y Accardi. En un giro que sorprendió por la magnitud emocional, Fernández también optó por enfrentar su propia ruptura sentimental. Tras siete años de relación con Gonzalo Gerber, el bailarín que ganó el Bailando de Marcelo Tinelli junto a Flor Vigna, la actriz declaró el final de su pareja. Una noticia inesperada tanto por la duración del lazo como por el contexto en que se dio: ambos atravesaban una etapa de desgaste, pero la exposición mediática y los rumores alrededor de la separación de Vázquez y Accardi parecieron intensificar la crisis.

Yanina Latorre habló del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hace 15 días que conoce su cuerpo"

¿Casualidad o consecuencia? ¿Dos corazones libres que se encuentran o la presión de la farándula forzando los tiempos? Por ahora, los protagonistas deciden el silencio. Pero, aun así, el rumor crece. Y la ciudad observa, expectante, el desenlace.

Incluso, Yanina Latorre al aire de su ciclo SQP reveló que la cercanía entre ambos actores se intensificó en las últimas dos semanas. y subrayó que ella se convirtió en una figura clave para Vázquez en un momento de profunda vulnerabilidad emocional. La conexión entre ambos se habría gestado durante las funciones de la obra Rocky, donde la convivencia y las largas horas compartidas en camarines despertaron sospechas en el ambiente teatral sobre una posible relación más allá de la amistad.

