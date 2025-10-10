La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Romina Uhrig habló tras el milagro de Thiago Medina: salió tras 28 días internado

Después de más de 20 días de lucha, angustia y mucha oración, este jueves Thiago Medina recibió el alta médica y dejó atrás un delicado momento de salud que lo dejó al borde de la muerte. Inmediatamente, la noticia se hizo eco entre sus seres queridos, quienes celebraron su recuperación. En ese marco, Romina Uhrig, su excompañera en Gran Hermano, dio detalles del reencuentro familiar, de su internación y de la fortaleza del joven de 22 años.

“Es un milagro de Dios. Los milagros existen. Estamos todos muy felices. Sus nenas estaban como shockeadas. al verlo y después empezaban a soltarse y se le subían encima, él feliz. Fue todo muy emocionante verlos de vuelta en su casa, con su familia, con Dani, con sus hijas”, comenzó diciendo la influencer en diálogo con A la tarde (América).

Ante las preguntas de los periodistas, Romina relató una charla que tuvo con Medina en la que le confesó su asombro por su fortaleza: “Es lo que decíamos, es Tiago pasó... Es muy fuerte. Hoy le decía: “Yo sabía que vos eras fuerte, pensé que eras tan fuerte”. Esto fue un milagro realmente de Dios, porque, chicos, si hoy lo decimos, los médicos no le daban posibilidades. Es una locura. Esto fue de un día para el otro”.

La emoción de Thiago Medina al reencontrarse con sus hijas

Fue entonces cuando una de las panelistas le preguntó: “¿Él sabe realmente todo lo que pasó?”. Fiel a su estilo, Uhrig confesó la intimidad de la recuperación del joven y las memorias que este tenía sobre la situación: “Sabe todo. Él se acuerda todo antes del accidente, después del accidente no se acuerda nada. Cuando despertó le preguntó a Dani si ella fue al cumpleaños del hermano, una cosa así, porque sabía que tenían eso. Y nada, se acordaba todo, pero después del accidente, no”.

Por su parte, Santiago Sposato quiso saber cómo había sido el reencuentro entre Thiago y su familia después de la internación: “¿Pudiste ver ese primer momento que se reencontraron después de 28 días?”. Con tono sensible, la exparticipante de Gran Hermano expresó: “Sí, lo fui a buscar a Tiaguito al hospital. Fuimos con Primo Marcos y lo llevamos a la casa. Y bueno, lo van a ver, Dani va a subir un videíto, hicimos videíto entre todos, estuvimos filmando ese momento. Lloramos todos”.

Romina Uhrig mostró su alegría por la recuperación de Thiago Medina

En la misma línea, Daniel Ambrosino consultó por uno de los rumores más destacados de su internación: “¿Le pidió casamiento a Daniela?”. Lejos de entrar en esta polémica, Romina respondió: “No, prefiero que lo hable él. Que lo hablen ellos. La ca...yo. Le mandé mensajes a Dani. Pero que lo hablen ellos”.

Para finalizar la charla, Uhrig dio detalles de la situación inicial de Medina y las pocas posibilidades de sobrevivir al accidente que tenía en ese entonces: “Yo lo que sí sabía era que yo no le conté a Dani cuando a mí me llaman porque no tenían el contacto de la familia. Me contaron y me dijeron que fue muy duro, pero me contaron que estaba muy grave, muy mal y que no le daban posibilidad. Yo eso no le conté a Dani cuando la llamé. Yo eso no se lo conté a la familia, no se lo dije, no sabía. Imagínate, yo estaba en la costa, justo llegaba. Yo no lo quise contar porque nunca perdí la fe y en ese momento que me enteré, empezó a orar mucho y pedirle mucho a Dios. Siempre creí y confié que él iba a salir adelante. Siempre me lo puse en mi cabeza”.

A través de sus redes sociales, Medina compartió con sus millones de seguidores el paso a paso de su vuelta a casa y su reencuentro con sus hijas. El clip comienza desde la mirada de sus niñas, quienes se asoman a la ventana para verlo llegar. “¿Quién está ahí?”, se escucha a Daniela Celis preguntarles a las pequeñas, a lo que una de ellas responde: “Papá”. Inmediatamente, inundada por la emoción, la menor sale corriendo por la casa.

Mientras se acercaba a su hogar, Medina expresaba una sonrisa de alivio y ternura, reflejando sus sentimientos por la situación. Segundos después, previo a fundirse en un fuerte abrazo, se escucha al joven decir: “Hola mis bebés”. Junto a esta publicación, Thiago escribió unas palabras que reflejaban sus vivencias: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”.