El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

Como muchos famosos, Mariano Martínez comparte su día a día en las redes sociales, donde se muestra siempre entrenando, haciendo planes con sus hijos o sus encuentros con otros famosos como Nicolás Cabré. El actor se grabó muy relajado en su casa, bailando, mientras tomaba una copa de vino y lucía su trabajadísimo cuerpo. Sin embargo, las reacciones que obtuvo no fueron las que esperaba y sus seguidores señalaron que estaba con algunas copas de más.

“¿Son de tomar vinito solos y ponen música? Cuenten", escribió el galán, mientras cantaba y se movía haciendo gala de sus abdominales al ritmo de “Si te preguntan...”, la canción de Jay Wheeler, Nicky Jam y Prince Royce, tomando vino tinto. El video recibió diversas reacciones, y contó por qué decidió compartirlo.

“Bueno, ahí estuve leyendo comentarios. Hay muchos que hacen lo que hago yo de tomar vinito y escuchar música. Yo lo hago de vez en cuando, no soy de tomar mucho alcohol, pero a veces sí, y bueno, y bailo. Si no, siempre música todo el tiempo y lo que hago es cocinar y bailar. Así que eso. Gracias por comentar, los quiero. Que tengan lindo miércoles”, afirmó, esta vez desde otro video.

Sin embargo, un día después realizó un descargo ante los comentarios de sus seguidores de que había tomado de más. Sin ofuscarse, reaccionó a las críticas. “Estuve leyendo desde que me levanté hasta ahora hace ratito mil mensajes de todo lo de ayer. No, tampoco estaba... Había tomado una copa de vino. No tomo nunca alcohol, entonces entre el sueño y eso estaba...”, explicó, entre risas.

“Fue en buen plan. Yo lo hago siempre con mate, cocinando y eso de poner música me acompaña todo el tiempo. Ahora estoy entrenando y leyendo los mensajes de ayer”, aseguró. “Lo hago de vez en cuando, no hace falta el alcohol. Ayer fue circunstancial. Solo tomo en casa porque cuando salgo no tomo jamás. No tomo de hecho, no es algo habitual”, explicó.

En Desencriptados, los reportajes de Rulo en Infobae, Mariano presentó a su flamante novia, con quien tiene una relación incipiente. “Nos estamos conociendo”, aseguró sobre su vínculo con Daniela, una influencer más conocida como Luva. “Me cae muy bien. Es una divina, muy talentosa, buena onda. Me llevo muy bien”, expresó.

En la misma entrevista, recordó sus inicios en la actuación: “Era una paradoja, porque la verdad tenía cero confianza en mí. De hecho no contaba que me gustaba actuar porque yo era introvertido a un nivel ya jodido, ¿eh? Hay un antes y un después de un accidente que tuve de chico -me pisó un colectivo-. Hubo un acto en séptimo grado basado en Dirty Dancing -la peli con Patrick Swayze, ¿te acordás?- y yo hice ese baile. Y fue tanta la repercusión que tuve que me levantó un poco el ánimo y me dije ‘Esto es lo mío’”.

“Hice muchos castings. Yo empecé a los 14 en un restorán enfrente de donde nosotros transcurrimos muchas noches. Me hicieron unas fotos gratis porque me vieron y le dijeron a mis padres ‘Tu hijo puede tener talento para publicidad, algo así’. Con ese book empecé a hacer publicidad y castings varios. No quedaba en ninguno hasta quedé en el de La nena”, recordó, sobre sus comienzos en 1996 en la telenovela de Canal 9.

Una de las facetas del actor es su faceta filantrópica. “Fue algo natural toda mi vida, digamos. Por ejemplo, cuando hacía Son amores, estábamos grabando en el Hospital Israelí, y unas señoras me hablan de un hogar de chicas cercano, nenas que pasan situaciones muy difíciles en la vida, desde bebés hasta dieciocho años. Bueno, fui a conocer ese lugar y terminé siendo padrino bastante tiempo", rememoró.

“Ahora, por ejemplo, me encantaría hablar de un merendero al que vengo hace cinco años, justo desde la pandemia, que se llama D.A.R.; está en el tercer cordón de La Matanza, y son pibes que, aunque parezca increíble, no saben ni cuándo cumplen años, ¿me entendés? Así que me encantaría que se metan en el Instagram de D.A.R. y, si pueden, colaboren con lo que sea. Hasta se puede ir a visitarlos", destacó.