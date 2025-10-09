Wanda Nara y Evangelina Anderson volvieron a unirse en una actividad con sus hijas: las imágenes

Evangelina Anderson fue parte de la actividad del colegio de sus hijas (Video: Instagram)

La vida unió a Wanda Nara y Evangelina Anderson años atrás, pero en esa época la relación entre ellas era tumultuosa. Las vueltas del destino hizo que sus hijos sean amigos entre ellos, compartan colegio y vivan en el mismo edificio, haciendo que solucionen las rencillas del pasado. Es por esta razón que ambas se sumaron a las actividades especiales que preparó la institución escolar de cara al feriado.

La primera en compartir las imágenes de este jueves al sol y lleno de actividades fue Evangelina. “School Olympics”, escribió la modelo en una foto junto a Emma, su hija menor, en el patio del colegio de cara a iniciar las actividades planeadas para la jornada. Debido a que se trató de un día lleno de deporte, la menor de los Demichelis eligió lucir la camiseta de la selección argentina, un short y zapatillas cómodas. Mientras que Anderson eligió un vestido de animal print y sandalias.

“Y sí… la mamá que se prende en todas”, bromeó la participante de MasterChef en un video donde se la puede ver siendo parte de uno de los juegos, en el cual tenía que esquivar a los compañeros de clase de Abrojito-el apodo de la niña-, quien participó de manera activa durante toda la jornada. “Te amo tanto”, fue a dedicatoria que le hizo la madre a su hija en un corto en el que se la puede ver bailando y disfrutando a pleno.

Wanda Nara fue parte de la actividad del colegio de sus hijas (Video: Instaggram)

Mientras la expareja de Martín Demichelis compartía las postales con su hija, del otro lado, Wanda tomaba una actitud similar. Usando el mismo nombre que su vecina para definir esta actividad, dio inicio a la catarata de contenido. Con los gritos y las risas de fondo, Nara se mostró atravesando una pista de obstáculos inflables junto a una de las hijas que tuvo con Mauro Icardi. Allí tuvo que trepar, arrastrarse y sortear las cosas que se le interponían en el medio.

La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) eligió un jeans, un crop top y una gorra estilo béisbol para pasar la tarde al sol, mientras que sus dos hijas optaron por lucir camisetas de River Plate, el equipo en el que su hermano mayor juega en las inferiores, una de ellas con el nombre de su madre en la espalda.

Nora Colosimo, la abuela materna de las pequeñas, también estuvo presente en las actividades y compartió algunas fotos y videos en sus redes, plasmando la alegría por ser parte de un día especial.

Wanda junto a una de sus hijas en las School Olympics (Foto: Instagram)

Esta no es la primera vez que comparten este tipo de actividades, ya que sus hijos mayores, Valentino López y Bastian Demichelis, son compañeros en las inferiores de River Plate por lo que han coincidido en partidos, en preparativos de viajes y las exigencias del inicio de una carrera futbolística.

Esta no es la única amistad inesperada en el mundo de la farándula, puesto que el barrio de Núñez se transformó en el escenario de nuevas amistades. Wanda, Eva y Valentina Cervantes viven en el mismo edificio y ahora están trabajando codo a codo en las grabaciones de MasterChef Celebritys (Telefe), por lo que pasan varias horas juntas.

Este vínculo traspasó la pantalla chica y Anderson dejó ver a través de sus redes sociales que encontró nuevas compañeras de entrenamiento. A las 8:30 de la mañana, junto a Valentina coincidieron en el gimnasio del edificio y estrenaron el “grupito de spinning del Chateau”, según escribió Eva, marcando el inicio de una amistad y rutina de actividad física compartida. La postal conjunta, sonrientes y junto a otras amigas, mostró el germen de un círculo deportivo que promete seguir creciendo entre risas, exigencia y apoyo mutuo.