Teleshow

Wanda Nara y Evangelina Anderson volvieron a unirse en una actividad con sus hijas: las imágenes

Este jueves, a pleno sol, la conductora de Masterchef Celebrity y la modelo coinicidieron en un evento en donde se mostraron divertidas junto a sus niñas

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Evangelina Anderson fue parte de la actividad del colegio de sus hijas (Video: Instagram)

La vida unió a Wanda Nara y Evangelina Anderson años atrás, pero en esa época la relación entre ellas era tumultuosa. Las vueltas del destino hizo que sus hijos sean amigos entre ellos, compartan colegio y vivan en el mismo edificio, haciendo que solucionen las rencillas del pasado. Es por esta razón que ambas se sumaron a las actividades especiales que preparó la institución escolar de cara al feriado.

La primera en compartir las imágenes de este jueves al sol y lleno de actividades fue Evangelina. “School Olympics”, escribió la modelo en una foto junto a Emma, su hija menor, en el patio del colegio de cara a iniciar las actividades planeadas para la jornada. Debido a que se trató de un día lleno de deporte, la menor de los Demichelis eligió lucir la camiseta de la selección argentina, un short y zapatillas cómodas. Mientras que Anderson eligió un vestido de animal print y sandalias.

Y sí… la mamá que se prende en todas”, bromeó la participante de MasterChef en un video donde se la puede ver siendo parte de uno de los juegos, en el cual tenía que esquivar a los compañeros de clase de Abrojito-el apodo de la niña-, quien participó de manera activa durante toda la jornada. “Te amo tanto”, fue a dedicatoria que le hizo la madre a su hija en un corto en el que se la puede ver bailando y disfrutando a pleno.

Wanda Nara fue parte de la actividad del colegio de sus hijas (Video: Instaggram)

Mientras la expareja de Martín Demichelis compartía las postales con su hija, del otro lado, Wanda tomaba una actitud similar. Usando el mismo nombre que su vecina para definir esta actividad, dio inicio a la catarata de contenido. Con los gritos y las risas de fondo, Nara se mostró atravesando una pista de obstáculos inflables junto a una de las hijas que tuvo con Mauro Icardi. Allí tuvo que trepar, arrastrarse y sortear las cosas que se le interponían en el medio.

La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) eligió un jeans, un crop top y una gorra estilo béisbol para pasar la tarde al sol, mientras que sus dos hijas optaron por lucir camisetas de River Plate, el equipo en el que su hermano mayor juega en las inferiores, una de ellas con el nombre de su madre en la espalda.

Nora Colosimo, la abuela materna de las pequeñas, también estuvo presente en las actividades y compartió algunas fotos y videos en sus redes, plasmando la alegría por ser parte de un día especial.

Wanda junto a una de
Wanda junto a una de sus hijas en las School Olympics (Foto: Instagram)

Esta no es la primera vez que comparten este tipo de actividades, ya que sus hijos mayores, Valentino López y Bastian Demichelis, son compañeros en las inferiores de River Plate por lo que han coincidido en partidos, en preparativos de viajes y las exigencias del inicio de una carrera futbolística.

Esta no es la única amistad inesperada en el mundo de la farándula, puesto que el barrio de Núñez se transformó en el escenario de nuevas amistades. Wanda, Eva y Valentina Cervantes viven en el mismo edificio y ahora están trabajando codo a codo en las grabaciones de MasterChef Celebritys (Telefe), por lo que pasan varias horas juntas.

Este vínculo traspasó la pantalla chica y Anderson dejó ver a través de sus redes sociales que encontró nuevas compañeras de entrenamiento. A las 8:30 de la mañana, junto a Valentina coincidieron en el gimnasio del edificio y estrenaron el “grupito de spinning del Chateau”, según escribió Eva, marcando el inicio de una amistad y rutina de actividad física compartida. La postal conjunta, sonrientes y junto a otras amigas, mostró el germen de un círculo deportivo que promete seguir creciendo entre risas, exigencia y apoyo mutuo.

Temas Relacionados

Wanda NaraEvangelina AndersonMartín DemichelisMauro IcardiIsabella IcardiFrancesca IcardiEmma Demichelis

Últimas Noticias

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

La primogénita de la actriz y Pablo Echarri tuvo su debut como modelo y ahora se animó a trabajar codo a codo con su mamá

La complicidad de Nancy Dupláa

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

Luego de su ruptura con Gime Accardi, el actor se sinceró sobre las versiones de noviazgo con Dai Fernández, con quien protagoniza la obra basada en el clásico de Stallone

Nico Vázquez enfrentó los rumores

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

La influencer compartió su felicidad por la recuperación de su expareja, destacó el trabajo de los médicos y reveló cómo seguirán los próximos días para el padre de sus hijas

La emoción de Daniela Celis

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Santiago Del Moro y Telefe anunciaron la versión Generación Dorada del reality. Los requisitos para ser parte y las celebrities que quiere la producción

Se viene la edición más

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”

A casi un mes del accidente que puso en riesgo su vida, el exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó el nosocomio de Moreno donde estuvo internado durante 27 días

Thiago Medina habló al salir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué las uñas de

Por qué las uñas de los pies podrían ser la clave para detectar a tiempo la exposición a un gas invisible y cancerígeno

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Estiman que la cosecha de trigo arrojará un volumen récord

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
László Krasznahorkai: la charla telefónica

László Krasznahorkai: la charla telefónica por la que se enteró de que había ganado el Nobel

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

TELESHOW
La complicidad de Nancy Dupláa

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”