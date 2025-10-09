Teleshow

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Pedro Alfonso con un emotivo homenaje: “Te amo en todas tus versiones”

La modelo festejó un nuevo año en la vida de su marido y le dedico una serie de tiernos mensajes en sus redes sociales

Paula Chaves homenajeó a Pedro Alfonso por su cumpleaños

Paula Chaves homenajeó a Pedro Alfonso por su cumpleaños con una galería de imágenes que resulta, en sí misma, una narrativa visual sobre las distintas versiones y etapas de la vida de su pareja y del amor que los une. El homenaje, publicado en sus redes sociales, fusiona cotidianeidad, recuerdos y símbolos de la historia familiar en una sucesión de retratos que exploran el humor, la ternura, la pasión y la complicidad compartida a lo largo de los años.

La primera de las imágenes captura un instante de profunda calma y ternura: Pedro, acostado en una cama con los ojos cerrados, viste una camiseta deportiva del Chelsea mientras un bebé duerme sobre su pecho. La atmósfera es serena, la luz suave y la composición transmite arraigo familiar y contención. “Feliz Vida al N 1. Te amo en todas tus versiones”, escribió Paula en la foto, dejando en claro que el cariño atraviesa cada uno de los roles que Pedro supo asumir.

En una combinación de fuerza y sensualidad, la segunda postal muestra a la pareja posando al aire libre en una toma en blanco y negro, en la que Paula porta un vestido animal print y Pedro luce una camisa negra con el pecho ligeramente expuesto. La mano abierta de Paula apoyada sobre el torso de Pedro resume historia, confianza y pasión, bajo el título “Versión 2”. Esta foto rescata el costado más vibrante y magnético de la pareja, en un escenario natural que aporta un matiz de libertad y conexión con el entorno.

La playa es el escenario de la tercera escena familiar, un retrato espontáneo en el que Pedro, de bermuda a rayas, sostiene a una de sus hijas en brazos mientras otros dos niños se aferran a sus piernas y un cuarto integrante de la familia aparece a un lado. El horizonte marino y el cielo nublado suman profundidad y contexto; aquí prevalece la ternura paternal, el juego y el sentimiento de tribu. “Versión 3”, indica la foto, como marca de la multiplicidad de dimensiones que atraviesan su vida.

En otra imagen, un simple pero emotivo momento cotidiano: Paula y Pedro yacen sobre el césped, ambos en remeras blancas, miran a la cámara y sonríen suavemente mientras Paula extiende el brazo para la selfie. “Novios Versión 4” invita a recordar el origen y la permanencia del “equipo” que construyeron con el paso del tiempo, mostrando que el amor también está en los pequeños gestos de las rutinas compartidas.

El costado humorístico y los gustos personales de Pedro también tienen un capítulo propio dentro del homenaje. En una de las imágenes, denominada “Versión Piojosa”, se lo observa entre la multitud en un recital, con el brazo levantado y luces de escenario que acentúan el ambiente de show en vivo. Esta versión refleja la pasión por la música y los grandes eventos, dimensiones de su vida que Paula reconoce y celebra.

El homenaje cierra con una imagen entrañable y con guiño romántico: Pedro, con gorro y campera negra, sostiene a la bulldog francesa de la familia, vestida con un abrigo animal print. “Te amo en esta vida y en todas las que nos volvamos a encontrar. Como Shakespeare y Anne”, es la dedicatoria con la que Paula resignifica el amor como pacto que trasciende cualquier límite temporal o situación, evocando relaciones legendarias y literarias.

La selección de fotos no sólo da cuenta de las múltiples capas y versiones de Pedro Alfonso como pareja, padre, amigo y compañero, sino que también funge como una declaración manifiesta sobre la solidez y la alegría de la familia que supieron construir. Cada imagen evoca momentos únicos y rutinas compartidas, y juntas conforman un mosaico de recuerdos, emociones y proyectos.

