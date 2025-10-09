La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

El look de Evangelina Anderson destacó por un vestido rosa pálido con destellos plateados (Instagram)

Con la mente puesta en su carrera, y el corazón contenido por el amor y acompañamiento de sus hijos, Evangelina Anderson busca iniciar una nueva etapa de su vida tras su separación de Martín Demichelis. Así las cosas, este miércoles, con la idea de dejar atrás los 18 años de relación que vivió con el futbolista, la influencer compartió una profunda frase de Frida Kahlo que refleja sus sentimientos.

Junto a un carrusel que reflejaba una llamativa producción de fotos, Anderson escribió: “Y puedo jurar que no me quedaban ganas de ver a nadie más. En ese preciso momento comprendí, que los ojos siempre, siempre le pertenecen a las persona que los hace brillar”. Además, junto a la descripción del posteo, Evangelina eligió citar a la figura mexicana. Inmediatamente, su publicación recibió miles de likes y todo tipo de comentarios, entre ellos, muchos que hacían alusión a sus palabras y al final de su vínculo con el exentrenador de River Plate: “Qué bonita, por favor, lejos la más linda de Argentina, Demi no podés...”, “Demasiada mujer para un pavote” y “Dios santo, más hermosa no viene”.

La Joaqui elogió la belleza de Evangelina en redes sociales (Instagram)

Una de las seguidoras que se sumó a la conversación fue la referente del RKT, La Joaqui. La cantante destacó la belleza de Anderson al escribir: “Eva, qué diosa” A lo que Evangelina respondió mencionando a la novia de Luck Ra junto a un emoji de una cara con ojos de enamorada. En su publicación, la modelo lucía un vestido corto de color rosa pálido con una textura brillante compuesta por pequeñas aplicaciones plateadas que creaban un efecto de destellos. La prenda tenía mangas largas y un profundo escote drapeado que dejaba ver una estructura interior tipo top, generando un diseño geométrico en el busto. El vestido se ajustaba a su silueta mediante un fruncido lateral, mientras que la falda era ceñida y de corte recto. Anderson llevaba el pelo suelto, con ondas suaves y raya al costado, y mostraba una expresión sonriente.

La influencer compartió una frase de Frida Kahlo que refleja su estado emocional (Instagram)

El posteo de Evangelina también pareciera dejar abierta la puerta a una futura relación y a sus intenciones por conocer a una nueva persona. En ese sentido, semanas atrás, Evangelina vivió un particular momento al aire de Los 8 Escalones cuando Pampita le dio un consejo para conseguir novio. Todo comenzó a raíz de una pregunta sobre el porcentaje de gente que hace ejercicio en espacios públicos. La respuesta exacta, el 52,8% por ciento, motivó una observación de Iliana Calabró, jurado invitada, quien argumentó el número en el precio elevado de los gimnasios y en el hecho de que muchos sale a correr o a andar en bicicleta como excusa para “pispear”.

El posteo de Anderson recibió miles de likes y comentarios sobre su ruptura (Instagram)

“Es como un Tinder”, apuntó Pampita, interpretando a la perfección lo que quería decir Calabró. Y enseguida se dirigió a Anderson: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera...”, agregó con una sonrisa que motivó uno de los tantos pasos de comedia que se suceden en el programa. “Ya somos varios solteros en el jurado. ¿Y por qué conmigo?“, se preguntó Evangelina entre risas. ”Porque estás desperdiciada, realmente. Es como un diamante en bruto“, elogió la conductora. Pero su amiga optó por gambetear el asunto y pasarle la pelota a Diego Díaz, otro de los invitados. “Yo voy a trotar permanentemente. Probablemente, no voy en los mejores horarios porque no estaría haciendo match”, bromeó el exfutbolista, y entre un coro de carcajadas siguieron adelante con el programa.

El divertido ida y vuelta se dio poco después de que Anderson enfrentara diferentes rumores, incluso se la vinculó con Leandro Paredes, futbolista de Boca y la selección, y hasta se viralizó una escena en la que rechazaba al cantante italiano Eros Ramazzotti mientras intentaba besarla.