Teleshow

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

La modelo, que compartió una llamativa producción de fotos, citó una frase de Frida Kahlo para expresar cómo se siente en este momento de su vida

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El look de Evangelina Anderson
El look de Evangelina Anderson destacó por un vestido rosa pálido con destellos plateados (Instagram)

Con la mente puesta en su carrera, y el corazón contenido por el amor y acompañamiento de sus hijos, Evangelina Anderson busca iniciar una nueva etapa de su vida tras su separación de Martín Demichelis. Así las cosas, este miércoles, con la idea de dejar atrás los 18 años de relación que vivió con el futbolista, la influencer compartió una profunda frase de Frida Kahlo que refleja sus sentimientos.

Junto a un carrusel que reflejaba una llamativa producción de fotos, Anderson escribió: “Y puedo jurar que no me quedaban ganas de ver a nadie más. En ese preciso momento comprendí, que los ojos siempre, siempre le pertenecen a las persona que los hace brillar”. Además, junto a la descripción del posteo, Evangelina eligió citar a la figura mexicana. Inmediatamente, su publicación recibió miles de likes y todo tipo de comentarios, entre ellos, muchos que hacían alusión a sus palabras y al final de su vínculo con el exentrenador de River Plate: “Qué bonita, por favor, lejos la más linda de Argentina, Demi no podés...”, “Demasiada mujer para un pavote” y “Dios santo, más hermosa no viene”.

La Joaqui elogió la belleza
La Joaqui elogió la belleza de Evangelina en redes sociales (Instagram)

Una de las seguidoras que se sumó a la conversación fue la referente del RKT, La Joaqui. La cantante destacó la belleza de Anderson al escribir: “Eva, qué diosa” A lo que Evangelina respondió mencionando a la novia de Luck Ra junto a un emoji de una cara con ojos de enamorada. En su publicación, la modelo lucía un vestido corto de color rosa pálido con una textura brillante compuesta por pequeñas aplicaciones plateadas que creaban un efecto de destellos. La prenda tenía mangas largas y un profundo escote drapeado que dejaba ver una estructura interior tipo top, generando un diseño geométrico en el busto. El vestido se ajustaba a su silueta mediante un fruncido lateral, mientras que la falda era ceñida y de corte recto. Anderson llevaba el pelo suelto, con ondas suaves y raya al costado, y mostraba una expresión sonriente.

La influencer compartió una frase
La influencer compartió una frase de Frida Kahlo que refleja su estado emocional (Instagram)

El posteo de Evangelina también pareciera dejar abierta la puerta a una futura relación y a sus intenciones por conocer a una nueva persona. En ese sentido, semanas atrás, Evangelina vivió un particular momento al aire de Los 8 Escalones cuando Pampita le dio un consejo para conseguir novio. Todo comenzó a raíz de una pregunta sobre el porcentaje de gente que hace ejercicio en espacios públicos. La respuesta exacta, el 52,8% por ciento, motivó una observación de Iliana Calabró, jurado invitada, quien argumentó el número en el precio elevado de los gimnasios y en el hecho de que muchos sale a correr o a andar en bicicleta como excusa para “pispear”.

El posteo de Anderson recibió
El posteo de Anderson recibió miles de likes y comentarios sobre su ruptura (Instagram)

“Es como un Tinder”, apuntó Pampita, interpretando a la perfección lo que quería decir Calabró. Y enseguida se dirigió a Anderson: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera...”, agregó con una sonrisa que motivó uno de los tantos pasos de comedia que se suceden en el programa. “Ya somos varios solteros en el jurado. ¿Y por qué conmigo?“, se preguntó Evangelina entre risas. ”Porque estás desperdiciada, realmente. Es como un diamante en bruto“, elogió la conductora. Pero su amiga optó por gambetear el asunto y pasarle la pelota a Diego Díaz, otro de los invitados. “Yo voy a trotar permanentemente. Probablemente, no voy en los mejores horarios porque no estaría haciendo match”, bromeó el exfutbolista, y entre un coro de carcajadas siguieron adelante con el programa.

El divertido ida y vuelta se dio poco después de que Anderson enfrentara diferentes rumores, incluso se la vinculó con Leandro Paredes, futbolista de Boca y la selección, y hasta se viralizó una escena en la que rechazaba al cantante italiano Eros Ramazzotti mientras intentaba besarla.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMartín Demichelis

Últimas Noticias

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Pedro Rosemblat y Andrea Rincón

Las celebridades xeneizes le dedicaron palabras de amor y tristeza al director técnico a través de las redes

La despedida de los famosos

José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

El director teatral sorprendió al confesar que una de sus primeras obras representó una gran pérdida para el cantante. Además, el artista repasó cómo cambiaron los parámetros del éxito en Argentina

José María Muscari recordó su

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

La hija del empresario chocolatero analizó los looks de la actriz y el futbolista y fue tajante con su devolución

La crítica de Marta Fort

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”

La conductora de SQP dio el nombre del participante que luego de un día de grabación habría decidido no volver al certamen de cocina

Yanina Latorre contó el escándalo

La divertida discusión de La Joaqui y Luck Ra por cómo fue el inicio de su relación

La referente de RKT y el cordobés contaron los detalles de uno de los momentos más especiales de su relación: su primer beso

La divertida discusión de La
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición puso un límite

La oposición puso un límite de tiempo al Gobierno para aprobar el Presupuesto antes del recambio legislativo

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que los rehenes

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

TELESHOW
La despedida de los famosos

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Andrea Rincón y Pedro Rosemblat

José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”

La divertida discusión de La Joaqui y Luck Ra por cómo fue el inicio de su relación