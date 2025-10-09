Teleshow

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

La influencer compartió su felicidad por la recuperación de su expareja, destacó el trabajo de los médicos y reveló cómo seguirán los próximos días para el padre de sus hijas

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Daniela Celis habló tras el alta a Thiago Medina desde el hospital de Moreno (Video: América)

El mediodía en Moreno dejó escapar un suspiro colectivo: Thiago Medina recibió el alta hospitalaria, lo que marcó un antes y un después en su proceso de recuperación tras el grave accidente que tuvo con su moto hace 27 días.

En la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la escena parecía detener el paso del tiempo. Familiares, amigos, periodistas y curiosos se reunieron alrededor de las 12:30, ansiosos por atestiguar ese instante largamente esperado.

Daniela Celis agradeció, conmovida, el cariño y el apoyo de la gente en la salida de Thiago Medina del hospital de Moreno (RSFotos)

Casi un mes atrás, la vida del exparticipante de Gran Hermano pendía de un hilo. El accidente lo había dejado con heridas tan graves que demandaron tres intervenciones quirúrgicas. El pronóstico, en un principio, se tiñó de incertidumbre. Sin embargo, con cada jornada de internación, el esfuerzo médico y el acompañamiento inquebrantable de sus seres queridos moldearon un milagro tangible.

La imagen de Daniela Celis —su expareja y madre de sus hijas, Laia y Aimé— emergió entre la multitud, su testimonio vibró entre lágrimas y sonrisas apretadas: “Estoy muy contenta. Estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo. Pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Así que no tengo palabras. Mucha emoción y esperando el reencuentro con sus hijas. Él va ahora para casa, lo vamos a cuidar con las nenas. Así que muy ansiosa para que nos vea a las tres juntas”.

Le dieron el alta a Thiago Medina y el joven habló a su salida para los medios (Video: América)

Con la voz entrecortada, agradeció a los profesionales, al público y a quienes mantuvieron viva la esperanza en el momento más oscuro: “Esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto, por el respeto que le dieron. Así que estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”.

Thiago, Daniela y sus gemelas en una postal familiar

¿Se puede dimensionar el alivio compartido por cada uno en ese acceso hospitalario? Las preguntas suspendidas en el aire rozaban una sola certeza: Thiago Medina volvía a casa. Los días de incerteza, las noches en vela, la intensidad de la espera, confluyeron de golpe en la imagen de una familia reencontrándose tras la adversidad.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de un casamiento con Thiago, Daniela Celis respondió sincera, dejando asomar la complejidad de sus emociones personales: “Vamos a ver si nos volvemos a enamorar. Hay muchas cosas que pasan cuando de un segundo para el otro tenés una persona, se te mueve la vida entera y lo bueno ahora es tenerlo conmigo. Me voy con Thiago. Gracias”.

En su salida, el muchacho expresó sus ganas de volver a casa para estar con sus hijas (RS Fotos)

Detrás de la crónica asoma la simpleza extraordinaria de lo que sucedió: tras 27 días de internación y tres cirugías, la recuperación de Thiago Medina estremeció a la opinión pública y devolvió a sus hijas la oportunidad del abrazo esperado.

Afuera, la historia cobra nuevas dimensiones, tejida por manos familiares que no soltaron el hilo del aliento colectivo. Porque la recuperación de Thiago no solo se escribe en partes médicos: sus hermanas Brisa y Camila, firmes en la trinchera del cariño, se encargaron de mantener informada a la comunidad y de agradecer sin pausa el apoyo recibido.

En aquellos días que parecían una eternidad, fue Brisa Medina quien tomó la voz y la transformó en consuelo para muchos: “Gracias”, repitió a quienes, desde la calle o desde una pantalla, unieron fuerza en cadenas de oración. El mensaje no cayó en vacío. Camilota, por su parte, eligió mostrar en video la alegría contenida, la satisfacción difícil de poner en palabras ante la evolución tan esperada de su hermano.

La familia encontró aliados fuera del árbol genealógico. El apoyo constante de amigos cercanos marcó la diferencia. Nacho Castañares, excompañero de Thiago en Gran Hermano, fue uno de esos rostros presentes en la sala de espera y en los mensajes de ánimo. Su visita —y la de muchos otros— aportó una dosis de contención esencial: la certeza de que la red afectiva podía sostener también al entorno de Thiago.

