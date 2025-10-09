Teleshow

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Durante las semifinales del certamen, Jaime Muñoz fue acompañado por su papá Esteban en una versión de “Naranjo en flor”. La reacción de la jurado y la música como vínculo necesario

La Voz Argentina padre e hijo, Jaime y Esteban Muñoz

El momento en que Jaime Muñoz compartió escenario con su padre Esteban Muñoz durante la semifinal de un certamen musical se transformó en uno de los episodios más emotivos de La Voz Argentina 2025. La interpretación de Naranjo en flor, obra de Homero y Virgilio Expósito, no solo destacó por la calidad artística, sino también por la carga afectiva que transmitieron padre e hijo al unir sus talentos ante el público.

Al concluir la actuación, el conductor Nico Occhiato reveló la identidad del guitarrista, lo que provocó una ovación en el estudio. Visiblemente emocionado, Esteban expresó: “La verdad que fue un placer. Más que un orgullo, es un honor poder acompañar a mi hijo en estas instancias”.

La reacción de Lali Espósito, coach de Jaime, no se hizo esperar. Conmovida hasta las lágrimas, dirigió unas palabras al padre: “Qué hijo te mandaste… qué orgullo este niño. Aprovecho que te tenemos acá Esteban para agradecerte. Los padres dicen que los hijos son lo mejor que han hecho, no hay nada como los hijos”.

Jaime Muñoz y su padre
Jaime Muñoz y su padre protagonizan un emotivo momento en la semifinal de un certamen musical

Más adelante, Lali profundizó en el significado de ese vínculo: “Debe ser una locura amar de esa manera, pero ver cómo un hijo cumple un sueño, cómo le brota talento, debe ser muy zarpado eso como papá. Me emociona porque es algo muy especial, un padre acompañando en una semifinal a un artista, que es una bestia, como lo sos Jaime”.

Consultado por el conductor sobre sus sensaciones al compartir el escenario con su padre, el joven respondió con sencillez: “La verdad que es muy lindo porque esto lo hacemos todos los días en casa, esto es normal para nosotros. Mi primer escenario fue por él. Yo soy todo lo que soy gracias a él”.

Aunque no consiguió avanzar a la final, Jaime se despidió entre aplausos y muestras de afecto del público. Posteriormente, utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento y elogiar al finalista de su equipo: “Gracias por tantos mensajes, gracias por tanto amor. Lo di todo en esta semifinal, pero no se pudo. Hermoso compañero Alan y más que agradecido de poder representar nuestra música argentina. Gracias, gracias y más gracias”.

Se viene la final

La Voz Argentina 2025 ya definió a sus cuatro finalistas que competirán por el título el 13 de octubre, con la votación abierta al público y premios millonarios en juego para los ganadores.

El ganador del certamen recibirá un auto, 70 millones de pesos y un contrato discográfico con Universal, mientras que el segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones. La elección del vencedor está en manos del público, que puede votar a través del sitio web del programa o enviando un SMS con el nombre del finalista elegido, según explicó Nicolás Occhiato, conductor del reality.

Los finalistas que buscarán consagrarse en el escenario son Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali).

A la hora de su eliminación, Jaime tuvo unas sentidas palabras que resumieron sus días en el certamen: “Muchas gracias a todos, a la producción, a la familia, a todos los amigos que están presentes. Agradecer a Lali, a los coaches, a mi viejo… La verdad que esto es un antes y un después, pienso que ahora se vienen cosas muy buenas, no solo para mí sino para todos. Muchas gracias y un placer", señaló.

El desenlace de La Voz Argentina se verá en dos tandas, entre el domingo 12 y lunes 13 de octubre en la pantalla de Telefe. Una vez que se conozca al ganador, dará inicio Masterchef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, abriendo una nueva competencia pero esta vez en las cocinas.

