Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: "Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda"

La influencer respondió a las consultas de sus seguidores y contó como sus dos hijos tomaron la feliz noticia, cómo se sintió en estos cinco meses y el miedo que tuvo tras la llegada de Toribio

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Juana Repetto se sinceró acerca
Juana Repetto se sinceró acerca de su tercer embarazo (Foto: Jaime Olivos)

Juana Repetto transita su tercer embarazo, fruto de un encuentro con Sebastián Graviotto, el papá de su segundo hijo y de quien se separó hace unos meses. Desde ese momento, las redes sociales de la influencer se convirtieron en un diario de esta nueva y feliz etapa de su vida. Es por esta razón que decidió responder a las consultas de sus seguidores con respecto al embarazo que está transitando.

Una de las consultas que le dejaron fue acerca de como tomaron sus dos hijos, Toribio y Belisario. “Son dos CAPOS. Tengo al mejor equipo del mundo. La verdad que se lo tomaron BÁRBARO, yo le pongo mucho amor, cuerpo y cabeza a la hora de buscar la mejor manera de acompañarlos, pero ellos me la hacen fácil”, comenzó el mensaje que dejó la influencer.

Y siguió: “Por suerte, ambos logran poner en palabras lo que siente, a veces también expresan como pueden o el cuerpo también manifiesta. Pero no he tenido mayores dificultades, afortunadamente”. Minutos más tarde, llegó la segunda pregunta, que tuvo que ver con cómo está atravesando estos primeros meses embarazo.

Juana contó como sus dos
Juana contó como sus dos hijos tomaron la noticia de su nuevo hermano

Los llevó lo mejor que puedo, con mucho acompañamiento, terapia y amor. Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda. Físicamente, me sentí muy mal, los primeros casi 4 meses te diría. Hoy me volvió el alama al cuerpo, recuperé mi energía. Si bien estoy bastante cansada porque desde que nos fuimos de la casa anterior venimos de un trajín importante y lejos de poder descansar”, detalló Juana a corazón abierto.

“Le estoy metiendo al laburo más que nunca porque tengo que terminar de pagar y armar una casa, me estoy sintiendo muchísimo mejor. Y la verdad, mirando todo lo que pasamos los últimos meses y todo lo que logré paralelamente… debo decir que lo estoy llevando como una reina. Me abrazo”, detalló Repetto, aceptando los sube y bajas de la vida y ponderando las decisiones que tomó.

"Debo decir que lo estoy
"Debo decir que lo estoy llevando como una reina. Me abrazo", la reflexión de Juana luego de cinco meses de embarazo

Una de las últimas preguntas que respondió tuvo que ver con su hijo mayor, Toribio. El pequeño es monoparental, es decir, que la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto es el único progenitor y por lo que no tenía una pareja en la que apoyarse, sin embargo, logró sortear esta situación y criar a su hijo de la mejor manera. Es por esto que uno de sus miles de seguidores quiso saber si había tenido miedo tras la llegada de Toro.

Miles. Pánico, ahí volví a terapia porque no entendía qué me pasaba. Y por eso surge la necesidad de empezar a compartir con ustedes esto que me pasaba. Empezar a hablar del puerperio (en ese momento nadie sabía qué significaba siquiera) y todo lo que vivimos muchas madres”, explicó la influencer. Y continuó: “Siento que de haberlo sabido antes, me hubiese sido más liviano por eso elijo contar la parte no tan linda, por qué sé que me ayudó mucho a otras mujeres”.

Lejos de dar el tema por terminado, sumó: “A pesar de que me juzgue y me tilden de ‘quejarme de todo’, pues no. Simplemente soy sincera y me abro para que del otro lado sepan que no están solas. Y cuento lo que nos pasa a la gran mayoría y no muchas se atreven en este medio a compartir”.

Juana confesó que fue el
Juana confesó que fue el miedo lo que la llevó a contar su experiencia como madre a las redes (Foto: Instagram)

Así, con la sinceridad que la caracteriza hace años, Juana se abrió en sus historias de Instagram acerca de la etapa que está transitando con su tercer embarazo, el que anunció semanas atrás en su perfil, y confesó que durante los primeros meses no se sintió tan bien, pero poco a poco fue recuperando la energía y la fuerza, coincidiendo esto con el segundo trimestre.

