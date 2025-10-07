Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

Luego de toda una carrera cultivando su perfil de hombre duro y rebelde de los medios, en los últimos años Mario Pergolini comenzó a exponer su lado más vulnerable. En una charla en Deja que entre el sol, su programa de streaming en Vorterix, se refirió a la muerte y el rol que tuvo la terapia para transitar momentos difíciles.

“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia... He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia”, señaló el conductor en el ciclo que comparte con Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato.

“Ahora no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa. Pero creo que lo laburé después mucho tiempo”, se sinceró. “Te angustia”, definió, y contó que esos pensamientos iban más allá de su familia y de tener hijos.

“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia... He pasado por depresión y pánico", se sinceró Mario Pergolini (Otro día perdido, Eltrece)

“Es algo que te importa hasta un momento. Un hijo no es siempre igual. No es lo mismo tu hijo a los cinco que a los siete años. No es lo mismo el primero, que el segundo, que el tercero”, afirmó el conductor de Otro día perdido (Eltrece). “Ahora viene mi hijo Tomás, que es un hombre de treinta y pico de años. Mi relación con él de padre por supuesto que existe, pero ya no es la misma. Yo ya no le puedo decir: ‘No, Tomy, no hagas eso’. Uno termina diciendo: ‘Bueno, listo, despreocupate, ya no tenés esta labor’”, expuso, sobre su punto de vista.

En una nota de agosto de este año, Pergolini se refirió a lucha contra las adicciones que libró y el apoyo de su esposa como de sus hijos. Cuando Catalina Dugli en Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad) le preguntó cómo logró escapar a las tentaciones y sortear las adicciones, el conductor relató: “Cuando lo dejé, era muy joven todavía, y me había casado con alguien que nada que ver con el tema. Y cuando hubo que tomar una decisión de si armar una familia o no, todo fue muy claro”. aseguró, sobre cómo su enfoque cambió al priorizar el proyecto de familia que estaba armando.

“Ahora la muerte no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada", afirmó el conductor

“No fue sencillo. La verdad que no es una batalla sencilla, pero yo le digo siempre soy una muestra viviente de que son etapas que se pueden superar, que cuando estás en eso, te parece que nunca va a llegar, que no tenés salvación, pero es un trabajo”, reflexionó. En especial, Mario destacó el rol fundamental que tuvo su esposa durante todo ese camino: “Esto sin contexto es como sin padre, sin hermanos, sin amigos. No son batallas muy solitarias, porque uno a veces está un poco corrido y necesitás que otro te ponga en el lugar y te acompañe”.

“Las adicciones en sí suelen tener una tasa de poco éxito de recuperación. Y si el contexto no te ayuda es muy difícil”, remarcó el empresario, casado desde hace 34 años con la psicóloga y terapeuta Dolores Galán y padre de Tomás, Valentina y Matías.

En la misma entrevista se refirió a su retiro de la televisión, luego del éxito que cosechó con Caiga Quién Caiga: “Me decían loco, cómo no podemos seguir haciendo un gran negocio de esto, porque le queda todavía un poco de rosca”. Su respuesta fue tajante: “No es donde está mi cabeza entonces”. Pergolini analizó su decisión de abandonar la conducción en TV. “Yo no tengo hambre, no tuve una necesidad desde muy joven de solucionar ese problema y eso te deja pensar de otra forma, planificar de otra forma. Otra cosa es cuando hay otras necesidades, y lo tenés que seguir haciendo porque es lo que te da de comer caliente”.