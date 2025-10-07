Teleshow

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

El conductor se refirió en Deja que entre el sol, su ciclo de streaming, a su visión sobre el final de la vida y los momentos más difíciles que pasó

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar

Luego de toda una carrera cultivando su perfil de hombre duro y rebelde de los medios, en los últimos años Mario Pergolini comenzó a exponer su lado más vulnerable. En una charla en Deja que entre el sol, su programa de streaming en Vorterix, se refirió a la muerte y el rol que tuvo la terapia para transitar momentos difíciles.

“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia... He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia”, señaló el conductor en el ciclo que comparte con Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato.

Ahora no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa. Pero creo que lo laburé después mucho tiempo”, se sinceró. “Te angustia”, definió, y contó que esos pensamientos iban más allá de su familia y de tener hijos.

“Pensé en la muerte en
“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia... He pasado por depresión y pánico", se sinceró Mario Pergolini (Otro día perdido, Eltrece)

“Es algo que te importa hasta un momento. Un hijo no es siempre igual. No es lo mismo tu hijo a los cinco que a los siete años. No es lo mismo el primero, que el segundo, que el tercero”, afirmó el conductor de Otro día perdido (Eltrece). “Ahora viene mi hijo Tomás, que es un hombre de treinta y pico de años. Mi relación con él de padre por supuesto que existe, pero ya no es la misma. Yo ya no le puedo decir: ‘No, Tomy, no hagas eso’. Uno termina diciendo: ‘Bueno, listo, despreocupate, ya no tenés esta labor’”, expuso, sobre su punto de vista.

En una nota de agosto de este año, Pergolini se refirió a lucha contra las adicciones que libró y el apoyo de su esposa como de sus hijos. Cuando Catalina Dugli en Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad) le preguntó cómo logró escapar a las tentaciones y sortear las adicciones, el conductor relató: “Cuando lo dejé, era muy joven todavía, y me había casado con alguien que nada que ver con el tema. Y cuando hubo que tomar una decisión de si armar una familia o no, todo fue muy claro”. aseguró, sobre cómo su enfoque cambió al priorizar el proyecto de familia que estaba armando.

“Ahora la muerte no es
“Ahora la muerte no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada", afirmó el conductor

“No fue sencillo. La verdad que no es una batalla sencilla, pero yo le digo siempre soy una muestra viviente de que son etapas que se pueden superar, que cuando estás en eso, te parece que nunca va a llegar, que no tenés salvación, pero es un trabajo”, reflexionó. En especial, Mario destacó el rol fundamental que tuvo su esposa durante todo ese camino: “Esto sin contexto es como sin padre, sin hermanos, sin amigos. No son batallas muy solitarias, porque uno a veces está un poco corrido y necesitás que otro te ponga en el lugar y te acompañe”.

“Las adicciones en sí suelen tener una tasa de poco éxito de recuperación. Y si el contexto no te ayuda es muy difícil”, remarcó el empresario, casado desde hace 34 años con la psicóloga y terapeuta Dolores Galán y padre de Tomás, Valentina y Matías.

En la misma entrevista se refirió a su retiro de la televisión, luego del éxito que cosechó con Caiga Quién Caiga: “Me decían loco, cómo no podemos seguir haciendo un gran negocio de esto, porque le queda todavía un poco de rosca”. Su respuesta fue tajante: “No es donde está mi cabeza entonces”. Pergolini analizó su decisión de abandonar la conducción en TV. “Yo no tengo hambre, no tuve una necesidad desde muy joven de solucionar ese problema y eso te deja pensar de otra forma, planificar de otra forma. Otra cosa es cuando hay otras necesidades, y lo tenés que seguir haciendo porque es lo que te da de comer caliente”.

Temas Relacionados

Mario PergoliniDeja que entre el sol

Últimas Noticias

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

En medio de la polémica por el premio que ganó la figura de Telefe, la nieta de Mirtha Legrand -que estaba nominada en la misma terna- dio su opinión sobre el merecimiento

La tajante postura de Juana

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

La conductora compartió a través de sus redes sociales la intimidad de la celebración por sus cuarenta y siete años

Pamela David mostró el detrás

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas

La exmodelo, co-conductora del reality de Telecinco en España, se enfrentó a Matías Roure cuando quiso indagar sobre su vida íntima. Las repercusiones en redes sociales

Valeria Mazza vivió un momento

Rulo Schijman lanzó una irónica frase sobre Gabriela Sari: “Ella siempre tuvo muy buen gusto”

El conductor y comunicador habló en exclusiva con Teleshow y reaccionó con ingenio ante las versiones que vinculan sentimentalmente a la madre de su hija con Facundo Pieres, despertando curiosidad en el público

Rulo Schijman lanzó una irónica

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

La actriz habló sobre las versiones que la vinculan sentimentalmente con el polista y expareja de Zaira Nara

Gabriela Sari se refirió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: bonos y acciones

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

Lo balearon y mataron en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle: dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky advirtió sobre buques “fantasma”

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

Una bicicleta, 648.000 kilómetros y un sueño cumplido: la historia de Heinz Stücke, el hombre que unió todos los continentes en dos ruedas

TELESHOW
La tajante postura de Juana

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas

Rulo Schijman lanzó una irónica frase sobre Gabriela Sari: “Ella siempre tuvo muy buen gusto”

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”