Teleshow

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Luego del acercamiento que tuvieron, después de años de una conflictiva relación, su vínculo hoy no sería el mejor

Iván Basso

Por Iván Basso

El quiebre en la relación de la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Un llamativo movimiento de la China Suárez en sus redes sociales volvió a dar que hablar: la actriz, que se encuentra instalada en Turquía, decidió dejar de seguir a Pampita en Instagram, una acción que expuso públicamente por Juariu. Este gesto, aparentemente simple, fue interpretado como una señal de distanciamiento definitivo entre ambas figuras, quienes en el pasado habían logrado recomponer su vínculo tras los escándalos que protagonizaron.

La vida de la actriz viene experimentando transformaciones notables desde el inicio de su relación con Mauro Icardi. La actriz no solo anunció la adquisición de una nueva y lujosa residencia en Turquía para comenzar una etapa junto al futbolista, sino que también viene realizando ajustes significativos en su entorno personal y profesional. Entre estos cambios, se destaca la decisión de poner a la venta una de sus propiedades en el barrio de Palermo, lo que marca una reconfiguración de sus prioridades y vínculos.

En el plano de las relaciones personales, la cercanía que la China mantenía con Benjamín Vicuña se vio afectada el último tiempo, sumándose ahora la tensión con Pampita tras la decisión de dejar de seguirla en la red social. Según las imágenes difundidas en Instagram por la panelista de Cortá por Lozano (Telefe), Eugenia dejó de seguir a la conductora de Los 8 escalones, mientras que la modelo aún mantiene el seguimiento hacia la actriz. Este detalle fue interpretado por los seguidores como un posible quiebre en la relación cordial que ambas habían construido en los últimos tiempos.

El gesto de la China Suárez con Pampita tras su acercamiento: la dejó de seguir en Instagram

Paralelamente, Icardi ha sido protagonista de otra controversia al compartir fotografías junto a la China Suárez en un destino turístico de alto perfil, mostrando abiertamente la felicidad de la pareja. Estas publicaciones provocaron fuertes reacciones entre los fanáticos del futbolista, quienes manifestaron su descontento ante la exposición mediática de la relación.

El entorno del futbolista también se vio involucrado en la polémica, ya que Ivana Icardi intervino en el debate público al emitir un descargo en sus redes sociales. Su intervención surgió como respuesta a una crítica dirigida a la China Suárez, sumando así un nuevo capítulo al entramado de declaraciones y reacciones que rodean a la pareja.

Por otro lado, Juariu descubrió que Pampita continúa siguiendo en las redes a la China Suárez

Las recientes interacciones en redes sociales entre Eugenia “La China” Suárez y Ivana Icardi generaron una ola de reacciones, luego de que la exparticipante de Gran Hermano respondiera públicamente a las críticas recibidas por un comentario elogioso hacia la actriz. “Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, más fanáticas del odio”, manifestó Ivana en sus historias de Instagram tras notar la cantidad de mensajes irónicos y cuestionamientos que surgieron luego de comentar “Lookazo” en una foto compartida por la ex Casi Ángeles junto al jugador del Galatasaray.

En su descargo, Ivana subrayó que su trato con las parejas de sus hermanos Mauro y Guido siempre fue cordial, exceptuando un caso puntual. “Me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto por una. Y aunque no lo entiendan, sigo en contacto con cada una tanto de Mauro como de Guido”, aseguró, intentando despejar los rumores sobre supuestos roces en su entorno familiar.

El conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña habría incidido en el "gesto" de la ex Casi Ángeles

Ivana apuntó directamente contra los comentarios negativos, solicitando respeto hacia su persona y cuestionando la actitud de quienes se posicionan como jueces morales: “Me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido. Van de abanderadas de lo que es ‘bueno o malo’ y viven criticando. Eso sí es odio”. Incluso, sugirió a sus detractores que consideren buscar ayuda psicológica.

Desmarcándose de los rumores de mala relación con su cuñada, Ivana enfatizó su buena impresión previa de la actriz y relató una anécdota personal: “La China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque con Mauro llevamos años sin tener relación”.

