Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos

La elección del vestido y las escenas junto a su pareja Santiago Ramundo transmitieron todo el entusiasmo de la futura mamá, que documentó cada instante especial de la jornada

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Sofía Pachano asistió este sábado a la boda de unos amigos junto a su pareja, Santiago Ramundo, y sorprendió con su look primaveral en una fiesta al aire libre. La actriz eligió para la ocasión un vestido largo con una explosión de colores azules, rojos y verdes, una prenda que abrazó su figura y dejó ver cómo creció su pancita de embarazada. La escena tuvo lugar en un entorno natural, ideal para lucir un estilo relajado y lleno de vida, una elección que Sofía supo potenciar con su actitud descontracturada y sonrisa constante.

Durante la celebración, Sofía Pachano compartió con sus seguidores imágenes de ese día especial al aire libre, repleto de sol, a través de su cuenta de Instagram. Posó mirando a cámara y mostró en detalle el vestido elegido, permitiendo que sus fans apreciaran el crecimiento visible de su vientre ya avanzado en meses. La artista se mostró visiblemente feliz, irradiando la alegría de una nueva etapa, rodeada del afecto de su pareja y de los flamantes novios, quienes la acompañaron en una postal repleta de verde y buena energía.

Sofía Pachano se divirtió en
Sofía Pachano se divirtió en una boda con su pareja mientras lució su pancita de embarazada (Instagram)

La publicación de Sofía no solo documentó su paso por la boda, sino que sirvió para desnudar la felicidad personal que vive junto a Ramundo frente a un evento social. En otro fragmento de la celebración, la actriz posó con su pareja, ambos con atuendos seleccionados para la ocasión. El posteo transmitió calma y alegría: Sofía y Santiago disfrutaron de la música, el baile y los reencuentros, regalando a sus seguidores una ventana al costado más cotidiano y entrañable de su relación en tiempos de embarazo.

Sofía Pachano compartió momentos de
Sofía Pachano compartió momentos de felicidad en la boda de unos amigos, junto a su pareja Santiago Ramundo (Instagram)

El registro de este look y de su paso por la fiesta de boda acompañó un proceso que Sofía documenta en redes sociales casi a diario. Desde que anunció que espera a su primer hijo, la actriz abrió la intimidad de los pequeños detalles que conformaron la experiencia de la gestación. Días atrás, por ejemplo, relató el insólito antojo que compartió con sus seguidores y bromeó sobre la negativa de Santiago a cumplirlo, justificando que busca cuidar su bienestar durante este período. También contó el apodo divertido con el que se refiere al futuro bebé, sumando un tono personal y distendido a sus posteos familiares.

Hace unos días, las imágenes que compartió a su feed de Instagram la mostraron en un ambiente familiar, rodeada de sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sans, junto a amigos que celebraban a su lado.

Con un look cómodo y
Con un look cómodo y repleto de color, Sofía Pachano disfrutó de una boda al aire libre (Instagram)

El camino a la maternidad de la actriz adquirió dimensión pública con un anuncio lleno de ternura y complicidad familiar. Sofía y Santiago eligieron comunicar la noticia a sus padres de una manera inesperada y grabaron la reacción: una caja de ravioles, la excusa perfecta para esconder un test de embarazo positivo. El video registra la sorpresa y las lágrimas de Aníbal Pachano, el abrazo compartido, los gestos de emoción y el posterior llanto de Ana Sans, a quien Sofía tranquilizó con humor al advertir: “Estamos filmando, saludá”.

El embarazo de Sofía Pachano se vive como un acontecimiento compartido, tanto en el círculo íntimo como en el espacio digital. A través de imágenes, videos y anécdotas, la actriz pone en el centro la alegría y la autenticidad en cada gesto, como en la boda campestre del sábado pasado donde brilló con un look vibrante y su pancita inconfundible, junto a su pareja y su grupo de amigos.

