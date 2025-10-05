Teleshow

Music Wins Festival reveló su esperado line up: el evento de música independiente más importante del país

El festival celebrará su cuarta edición el domingo 2 de noviembre en Mandarine Park. Además, artistas como Winona Riders, Camionero, Juana Aguirre y Fonso y Las Paritarias dirán presente

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Music Wins Festival reveló su
Music Wins Festival reveló su esperado line up: el evento de música independiente más importante del país

Después de mucha expectativa, este sábado, Music Wins Festival oficializó su esperado line up. La cuarta edición del evento se realizará el próximo domingo 2 de noviembre en Mandarine Park y contará con la presencia de figuras centrales de la escena mundial y nacional: Massive Attack, Primal Scream y Tash Sultana, entre los artistas más destacados.

Con la mirada puesta en un tradicional equilibrio entre leyendas internacionales, artistas en plena vigencia y una amplia representación local, el fenómeno se consolida como uno de los festivales independientes con mayor convocatoria en Argentina.

El line up completo de
El line up completo de Music Wins Festival 2025

Massive Attack encabeza la nueva edición y aterriza en Buenos Aires con un espectáculo visual renovado junto a United Visual Artists, la colaboración más ambiciosa de la agrupación desde 2003. El show marcará uno de los puntos de atracción para el público del festival, que también recibirá el regreso de Primal Scream tras siete años de ausencia en el país. El grupo repasará sus diferentes etapas, desde los temas de “Screamadelica” hasta sus incursiones en la música psicodélica y electrónica.

Justamente, el grupo mantiene el sello que la caracterizó desde la publicación de este álbum en 1991: una síntesis única de rock, psicodelia y electrónica, con un espíritu combativo presente en su reciente producción.

Primal Scream vuelve a Buenos
Primal Scream vuelve a Buenos Aires: el grupo escocés encabeza el cartel del Music Wins Festival 2025

El grupo escocés, encabezado por Bobby Gillespie, acumuló en 2025 nuevos récords de convocatoria tras agotar entradas en su gira por Reino Unido e Irlanda, donde alternaron clásicos con estrenadas como “Love Insurrection”,“Deep Dark Waters” y “Ready To Go Home”.

La programación internacional se completa con propuestas diversas que mantienen el perfil ecléctico del evento. La australiana Tash Sultana participará con su repertorio basado en soul, reggae y psicodelia, mientras la banda francesa L’Impératrice llevará su synth-pop al escenario de Costanera Norte. También se presenta The Whitest Boy Alive, el proyecto liderado por Erlend Øye, que combina indie pop y funk.

Otro de los puntos más sobresalientes del evento será la presencia de Yo La Tengo, referente del sonido lo-fi estadounidense, y la banda emergente FCUKERS, recientemente destacada por su proyección en la escena internacional.

El evento se realizará el
El evento se realizará el 2 de noviembre en Mandarine Park y contará con más de quince artistas argentinos, consolidando su perfil diverso e independiente

Por parte de la escena nacional, la grilla se amplía con nombres como Winona Riders, Camionero, Juana Aguirre, Fonso y Las Paritarias, Isla Mujeres, Evlay, Nina Suárez, Terrores Nocturnos, Ale Cares y los Magos Farciar, OK Pirámides, Socorro, Hannie Schaft, Máze y Sakatumba, junto con un DJ Set especial a cargo de Mabel B2B Chita. Esta selección refleja la diversidad actual del rock y la música alternativa en Argentina, con propuestas que van desde el rock directo hasta la experimentación electrónica.

Más de quince artistas argentinos participarán en esta edición, lo que representa el mayor número de convocados locales hasta el momento. Esta apuesta responde a la demanda de los asistentes por conocer las nuevas voces emergentes, junto a la posibilidad de compartir escenario con agrupaciones históricas y consagradas de la música global.

Music Wins Festival 2025 confirma
Music Wins Festival 2025 confirma su line up con Massive Attack, Primal Scream y Tash Sultana como principales atracciones (Instagram)

El Music Wins Festival tendrá lugar en el predio al aire libre del Mandarine Park, ubicado en la Costanera Norte de Buenos Aires, y espera recibir a miles de asistentes que buscan propuestas alternativas y una experiencia artística de largo aliento. La combinación de bandas internacionales, nuevos exponentes y la apuesta visual del show de Massive Attack otorgan especial atractivo a una jornada que se consolida como referencia en el calendario musical independiente de Argentina.

El resultado es un panorama que refleja lo más excitante de la música argentina actual: diversidad, riesgo, frescura y una energía en vivo que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra escena del mundo. El evento mantiene su compromiso con la visibilización de nuevas tendencias, sumando cada año bandas emergentes y proyectos solistas. De esta manera queda claro que el objetivo del festival es seguir apostando por la diversidad y el riesgo artístico.

