Teleshow

Marcela Tinayre habló de su nieto Silvestre, que deslumbró en los Martín Fierro: “Tenía obsesión por ir desde los 12 años”

El joven, de 17 años, causó furor durante la entrega de premios por su look. Su abuela, en diálogo con Luis Ventura, contó orgullosa: “Es educadísimo”

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Marcela Tinayre habló con Luis Ventura sobre Silvestre, su nieto, que deslumbró en los Martín Fierro: "Desde los 12 años tiene una obsesión por ir"

La irrupción de Silvestre Valenzuela en la última edición de los premios Martín Fierro 2025 no solo sorprendió a los asistentes, sino que también generó un fenómeno inmediato en redes sociales, donde su imagen se viralizó y despertó una oleada de comentarios y memes. El joven, hijo de Juana Viale y del actor chileno Gonzalo Valenzuela, se convirtió en el centro de atención de la gala, desplazando por momentos el protagonismo habitual de las figuras consagradas de la televisión argentina.

A sus 17 años, Silvestre Valenzuela debutó en la ceremonia más relevante de la industria televisiva local, acompañando a su madre, a su abuela Marcela Tinayre y a su bisabuela Mirtha Legrand en una noche que, para el clan familiar, tuvo un significado especial: la distinción a la trayectoria de La Chiqui por parte de APTRA. La presencia de Silvestre, hasta entonces de perfil reservado, no pasó inadvertida ni para las cámaras ni para el público. Su look, que combinó un saco azul largo, pantalones de vestir, camisa blanca, corbata azul y blanca, cinturón marrón y zapatillas urbanas, fue objeto de elogios y análisis en redes. El detalle más comentado fue el pequeño colgante de Stitch, personaje de la película Lilo y Stitch, que lució en su cinto, aportando un matiz lúdico a su atuendo formal.

Silvestre junto a Juana Viale,
Silvestre junto a Juana Viale, su madre, en la noche de los Martín Fierro (PRENSA TELEFE)

La reacción en plataformas como X fue inmediata. Frases como “Enamorada del hijo de Juana”, “Qué facha tiene Silvestre” y “Ese chico nos dejó a todos enamorados” se multiplicaron, mientras usuarios destacaban el parecido del joven tanto con su madre como con su padre. La viralización de su imagen confirmó que Silvestre se transformó en la revelación inesperada de la gala, desplazando el foco de atención hacia una nueva generación del clan Legrand-Viale-Valenzuela.

En el programa Ventura Show de Radio del Plata, Marcela Tinayre compartió detalles sobre la experiencia de su nieto en la ceremonia. Según relató a Luis Ventura, “Silvestre me llama... A mí me dicen Mima, mis nietos, ¿no? Entonces, me dice: Mima, yo no puedo creer lo que pasó conmigo”, expresó entre risas. Tinayre subrayó el entusiasmo y la educación de su nieto durante la gala, señalando que “es educadísimo, es, y además, se reía, estaba contento. Además, en los cortes se iba a pasear y decíamos: ¿A dónde vas? Ah, voy a dar una vuelta, porque quería ver todo”.

Durante la conversación, Luis Ventura destacó que el interés de Silvestre por asistir al Martín Fierro no era reciente. Según el conductor, “él tenía una obsesión con el Martín Fierro. Desde que tiene doce años le pide a Juana de ir y Juana le dijo: ‘No, hasta que no tengas diecisiete, dieciocho, yo no te llevo los Martín Fierro. ¿Para qué te voy a exponer?’ Y bueno, tiene diecisiete y estaba...”. Ventura también remarcó la tendencia de una nueva generación de hijos de figuras públicas que desean participar de estos eventos, mencionando casos como los hijos de Nancy Pazos y de Pampita, quienes también solicitaron acompañar a sus madres a la gala.

Alfombra roja para Silvestre y
Alfombra roja para Silvestre y Juana. El look del joven impactó (RS Fotos)

Marcela Tinayre reflexionó sobre el futuro de estos jóvenes en el ámbito artístico, afirmando: “Además, es muy divertido porque no sé si alguno de todos estos que van se van a dedicar a las artes, a la parte artística”.

La historia personal de Silvestre Valenzuela está marcada por la discreción y el acompañamiento familiar. Aunque ha crecido alejado de los medios, ocasionalmente asiste a eventos relevantes junto a su madre. Su entorno incluye a su hermano Alí, de 13 años, también hijo de Juana y Gonzalo; a su hermana mayor Ámbar, fruto de la relación de Juana con Juan de Benedictis; y a Anka, su hermana menor por parte de Gonzalo y la actriz chilena María Gracia Omegna. La familia mantiene presente la memoria de Ringo, el hermano fallecido poco antes de nacer en 2011.

En agosto pasado, Gonzalo Valenzuela abordó públicamente la salud de su hijo mayor en el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia. El actor relató: “Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”.

La noche del Martín Fierro evidenció el surgimiento de una nueva generación en el universo mediático argentino, con Silvestre Valenzuela como exponente de un recambio que conjuga carisma, serenidad y una historia personal atravesada por la contención familiar y la superación de desafíos.

Temas Relacionados

Marcela TinayreSilvestre ValenzuelaJuana VialeGonzalo ValenzuelaMirtha Legrand

Últimas Noticias

El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

La conductora elogió la belleza de la modelo y le sugirió una actividad para dar vuelta la página tras su separación de Martín Demichelis

El llamativo consejo que le

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

El periodista falleció el 4 de octubre de 2022, a los 80 años. La cantante, hija de Mónica Cahen D’Anvers, quien fue pareja y compañera en Telenoche del sampedrino, había leído el texto en su entierro

A tres años de la

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

La actriz espera una hija con Paulo Dybala y publicó la imagen más esperada por sus seguidores

Oriana Sabatini mostró por primera

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

La conductora de Los 8 Escalones mostró una foto icónica del tema que sacudió a la farándula en 2013 y que sigue sumando capítulos con el paso del tiempo

Pampita reavivó el escándalo entre

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Con más de 8 millones de seguidores en TikTok, la actriz y cantante sigue ganando espacio en el mundo digital. Invitada a Nacidos en Redes, con mucha sinceridad y valentía habla de la otra cara del éxito, desde la lucha contra la marihuana hasta cómo sobrellevar momentos pesimistas

Juli Savioli, cantante, actriz y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así actuaba una banda de

Así actuaba una banda de adolescentes que robaba autos en el sur del Conurbano

Triple femicidio narco: se conocieron nuevos detalles estremecedores que revelan cómo mataron a Brenda, Morena y Lara

La economía porteña se estancó: en el segundo trimestre su “Producto Bruto Geográfico” cayó 0,3% respecto del primero

Triple femicidio narco: el gobierno bonaerense cree que “Pequeño J” podría ser extraditado a Argentina este mes

Una exposición de Juan Rulfo llega a Buenos Aires con 90 fotografías inéditas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Georgia: manifestantes intentaron

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

Donald Trump le advirtió a Hamas que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

TELESHOW
El llamativo consejo que le

El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”