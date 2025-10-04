Marcela Tinayre habló de su nieto Silvestre, que deslumbró en los Martín Fierro: “Tenía obsesión por ir desde los 12 años”

Marcela Tinayre habló con Luis Ventura sobre Silvestre, su nieto, que deslumbró en los Martín Fierro: "Desde los 12 años tiene una obsesión por ir"

La irrupción de Silvestre Valenzuela en la última edición de los premios Martín Fierro 2025 no solo sorprendió a los asistentes, sino que también generó un fenómeno inmediato en redes sociales, donde su imagen se viralizó y despertó una oleada de comentarios y memes. El joven, hijo de Juana Viale y del actor chileno Gonzalo Valenzuela, se convirtió en el centro de atención de la gala, desplazando por momentos el protagonismo habitual de las figuras consagradas de la televisión argentina.

A sus 17 años, Silvestre Valenzuela debutó en la ceremonia más relevante de la industria televisiva local, acompañando a su madre, a su abuela Marcela Tinayre y a su bisabuela Mirtha Legrand en una noche que, para el clan familiar, tuvo un significado especial: la distinción a la trayectoria de La Chiqui por parte de APTRA. La presencia de Silvestre, hasta entonces de perfil reservado, no pasó inadvertida ni para las cámaras ni para el público. Su look, que combinó un saco azul largo, pantalones de vestir, camisa blanca, corbata azul y blanca, cinturón marrón y zapatillas urbanas, fue objeto de elogios y análisis en redes. El detalle más comentado fue el pequeño colgante de Stitch, personaje de la película Lilo y Stitch, que lució en su cinto, aportando un matiz lúdico a su atuendo formal.

Silvestre junto a Juana Viale, su madre, en la noche de los Martín Fierro (PRENSA TELEFE)

La reacción en plataformas como X fue inmediata. Frases como “Enamorada del hijo de Juana”, “Qué facha tiene Silvestre” y “Ese chico nos dejó a todos enamorados” se multiplicaron, mientras usuarios destacaban el parecido del joven tanto con su madre como con su padre. La viralización de su imagen confirmó que Silvestre se transformó en la revelación inesperada de la gala, desplazando el foco de atención hacia una nueva generación del clan Legrand-Viale-Valenzuela.

En el programa Ventura Show de Radio del Plata, Marcela Tinayre compartió detalles sobre la experiencia de su nieto en la ceremonia. Según relató a Luis Ventura, “Silvestre me llama... A mí me dicen Mima, mis nietos, ¿no? Entonces, me dice: Mima, yo no puedo creer lo que pasó conmigo”, expresó entre risas. Tinayre subrayó el entusiasmo y la educación de su nieto durante la gala, señalando que “es educadísimo, es, y además, se reía, estaba contento. Además, en los cortes se iba a pasear y decíamos: ¿A dónde vas? Ah, voy a dar una vuelta, porque quería ver todo”.

Durante la conversación, Luis Ventura destacó que el interés de Silvestre por asistir al Martín Fierro no era reciente. Según el conductor, “él tenía una obsesión con el Martín Fierro. Desde que tiene doce años le pide a Juana de ir y Juana le dijo: ‘No, hasta que no tengas diecisiete, dieciocho, yo no te llevo los Martín Fierro. ¿Para qué te voy a exponer?’ Y bueno, tiene diecisiete y estaba...”. Ventura también remarcó la tendencia de una nueva generación de hijos de figuras públicas que desean participar de estos eventos, mencionando casos como los hijos de Nancy Pazos y de Pampita, quienes también solicitaron acompañar a sus madres a la gala.

Alfombra roja para Silvestre y Juana. El look del joven impactó (RS Fotos)

Marcela Tinayre reflexionó sobre el futuro de estos jóvenes en el ámbito artístico, afirmando: “Además, es muy divertido porque no sé si alguno de todos estos que van se van a dedicar a las artes, a la parte artística”.

La historia personal de Silvestre Valenzuela está marcada por la discreción y el acompañamiento familiar. Aunque ha crecido alejado de los medios, ocasionalmente asiste a eventos relevantes junto a su madre. Su entorno incluye a su hermano Alí, de 13 años, también hijo de Juana y Gonzalo; a su hermana mayor Ámbar, fruto de la relación de Juana con Juan de Benedictis; y a Anka, su hermana menor por parte de Gonzalo y la actriz chilena María Gracia Omegna. La familia mantiene presente la memoria de Ringo, el hermano fallecido poco antes de nacer en 2011.

En agosto pasado, Gonzalo Valenzuela abordó públicamente la salud de su hijo mayor en el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia. El actor relató: “Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”.

La noche del Martín Fierro evidenció el surgimiento de una nueva generación en el universo mediático argentino, con Silvestre Valenzuela como exponente de un recambio que conjuga carisma, serenidad y una historia personal atravesada por la contención familiar y la superación de desafíos.