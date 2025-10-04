Teleshow

El mensaje de Alex Caniggia a Melody Luz tras las críticas que recibió por su falta de apoyo a la bailarina

Luego de la polémica, el influencer acompañó a la madre de su hija a Rosario, ciudad en la que debía presentarse con una obra

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Alex Caniggia mostró su apoyo a Melody Luz tras las críticas que recibió

Lejos de los viajes o la ostentación que hace Alex Caniggia, Melody Luz atraviesa un difícil final de año. Días atrás, la joven tuvo que pausar momentáneamente su emprendimiento y cerrar su marca. Como si fuera poco, tras esta situación, el hijo de Claudio Paul publicó un insólito posteo celebrando la compra de un vehículo nuevo. Inmediatamente, los usuarios en redes sociales criticaron su falta de empatía y el poco apoyo que le brindaba a su novia.

“Estoy medio bajón porque le tengo que dar una pausa a Melody Luz Shop. Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aún así me quede resto”, había expresado la influencer en su cuenta de Instagram, marcando el primer capítulo de la polémica. La panelista, que alcanzó notoriedad tras su paso por El Hotel de los Famosos, agregó: “Sé que lamentablemente no soy la única que está pasando por lo mismo y eso me duele más”. Además, anticipó que intentará liquidar el stock disponible: “Pienso vender todo lo que está en stock y ojalá se sumen con vestuario para muestra, pero está muy difícil”.

La tierna dedicatoria de Alex
La tierna dedicatoria de Alex Caniggia a Melody Luz luego de las críticas que recibió en redes (Instagram)

En paralelo, Alex Caniggia optó por mostrar una faceta opuesta. Minutos después del posteo de su mujer, el hijo de Mariana Nannis publicó una imagen con la frase: “Nave nueva o barats secos. Solo millos 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente. La regla número uno es ser millo en la vida”.

En ese marco, los usuarios en redes manifestaron su enojo con frases como: “Al súpermillonario de Alex no le alcanza para tirarte unos pesos? Qué barat todo” o “Tu marido es millonario, lástima que no te ayude”. Lejos de ignorar las críticas, Melody Luz respondió con firmeza a quienes cuestionaron la falta de apoyo económico de su pareja: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo sin pedirle plata a nadie. Seguiré trabajando como siempre hice para poder volver CON TODO”.

Alex Caniggia acompaña a Melody
Alex Caniggia acompaña a Melody Luz a Rosario para su presentación teatral y le dedica un mensaje de apoyo (Instagram)

Así las cosas, luego de hacerse eco de estas posturas, este sábado, el influencer decidió responder con acciones. En su cuenta de Instagram mostró que viajó junto a la madre de Venezia hacia Rosario, lugar donde Melody debía presentarse con una obra. “Con todo mi mujer hermosa, hoy la rompés toda”, escribió junto a una imagen de Luz en el escenario y un emoji de corazón.

“No se si te vas de viaje o a la obra. ¿Estás nerviosa?¿Estas concentrada? ¿Te chu...todo un huevo?”, le decía Caniggia a Melody al ver que la joven caminaba por el hotel con una pequeña valija. Con algunos nervios, la bailarina se dio vuelta y contestó: “Ahora sí, un poco, estoy concentrada, estoy tranquila en eso. No me chu...un huevo”. Fue entonces cuando el influencer se dirigió a sus seguidores y les pidió su opinión: “¿Está tensa o no gente? Encuesta”.

La pareja comparte momentos de
La pareja comparte momentos de intimidad y apoyo mutuo tras la función exitosa de Melody Luz (Instagram)

Tras el éxito de la función, Alex publicó ante sus millones de seguidores una story en la que compartía una foto del espectáculo junto a una emotiva frase dedicada a la madre de su hija: “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón. Te amo, la rompiste toda”.

De igual forma, Luz reposteó la imagen de Caniggia y agregó: “Lo mismo digo de vos mi amor, te banco en todos los países que te toque conquistar, te amo”. Al día siguiente, tras el espectáculo de Luz, los enamorados compartieron una imagen disfrutando de las comodidades del hotel donde se alojaban. “Buen día, acá con mi mujer hermosa de mi vida”, escribió Alex junto a una serie de emojis de corazón rojo.

