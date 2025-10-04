A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

El legado de César Mascetti permanece vivo a tres años de su fallecimiento. Hoy, Sandra Mihanovich, hija de Mónica Cahen D’Anvers, compartió en redes sociales un emotivo testimonio: el poema que el periodista dejó escrito para ser leído tras su muerte, fechado el 12 de septiembre de 2022, apenas veintidós días antes de su partida.

En su cuenta de Instagram, Sandra escribió: “Tata querido. Te fuiste hace tres años. Te seguimos extrañando. Nos faltas mucho. Tratamos de continuar tu legado y honrar la vida como vos lo hiciste. Gracias”. Y continuó con corazones azules y amarillos, recuerdo del fanatismo compartido por Boca Juniors. Pero además, publicó dos imágenes que capturan la intimidad del último tiempo de Mascetti. En una de ellas, se observa al periodista y a Mónica Cahen D’Anvers abrazados y sonrientes en la chacra que construyeron de San Pedro, rodeados de naturaleza. En la otra, la cantante sostiene el texto, impreso en una hoja A4, donde Mascetti plasmó sus sentimientos ante la inminencia de la despedida. El legado recorre recuerdos y sensaciones vinculados a su vida cotidiana, como los naranjos y la presencia de Mónica, a quien menciona como su sostén hasta el final, y dice así:

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo, como todas las tardecitas. Ddentro me llevarán con ellas, para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro, a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. Qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido”.

Y firma "César, 12 Septiembre 2022."

Sandra Mihanovich recordó a César Mascetti a tres años de su muerte

La carta fue leída por Sandra Mihanovich en el entierro de César Mascetti, quien falleció el 4 de octubre de 2022 a los 80 años, justo antes de una suelta de palomas en el cementerio de San Pedro. El momento de la lectura fue relatado por la cantante, poco después, en el programa Almorzando con Juana Viale. Allí, la cantante recordó la carga emocional de ese instante y explicó por qué fue ella quien transmitió las palabras finales de Mascetti. Según relató, “La leí muchas veces. Porque cuando César estaba a punto de partir, vino la enfermera y me dijo ‘César me pidió que te diera esto’”. El texto original, manuscrito en un cuaderno espiral, permanecía en el escritorio de Mascetti en San Pedro, con vista al río. Mihanovich confesó que leyó el poema tanto para sí misma como para su madre, y que la emoción la acompañó en cada lectura.

Sandra Mihanovich cantó en la despedida de Cesar Mascetti

Una vida ligada al periodismo

Nacido el 9 de diciembre de 1941 en San Pedro, César Alberto Mascetti se formó como periodista en la Universidad Nacional de La Plata. Sus primeros pasos profesionales los dio en El Independiente, periódico fundado por su abuelo Alejandro Mascetti en 1892 y continuado por su padre, César Mascetti. En 1965, se incorporó al diario Clarín, en 1968 pasó a La Razón y en 1971 inició su carrera televisiva en Canal 13.

A lo largo de su trayectoria, Mascetti entrevistó a figuras como Salvador Allende, Arturo Umberto Illia, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, George Harrison, Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges. Además, cubrió acontecimientos históricos, entre ellos la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes (Chile, 1972), el retorno de Perón a la Argentina (1972-1973) y la muerte del dictador Francisco Franco en España (1975-1976). También se desempeñó como corresponsal de guerra durante la Revolución sandinista en Nicaragua, hasta la caída de Somoza.

Mónica y César en su chacra de San Pedro. Con esta foto, Sandra Mihanovich recordó al periodista a tres años de su muerte

Su labor en Telenoche, el noticiero de El Trece, donde compartió pantalla durante años con Mónica Cahen D’Anvers, su esposa y compañera de vida, es quizás su etapa más recordada.

Durante trece años, Mascetti y Cahen D’Anvers se convirtieron en referentes informativos, siendo identificados como “la cara de las noticias”. Su despedida del noticiero, el 19 de diciembre de 2003, quedó grabada en la memoria de la televisión argentina: una extensa fila de colegas, técnicos y productores los despidió con aplausos que resonaron no solo en el estudio, sino también en los pasillos del canal. En esa última transmisión, Mascetti expresó: “Estamos empeñados en construir un país mejor. Entendemos que el periodismo independiente debe informar y transformar”.

César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers con uno de los Martín Fierro que ganaron con Telenoche

Tras su retiro de la televisión, el 20 de abril de 2004, Mascetti y Cahen D’Anvers iniciaron una nueva etapa en Radio Del Plata con el programa “Mónica y César”, que se emitió hasta 2015. Luego, ambos se alejaron de la actividad periodística y se establecieron en San Pedro, donde gestionaron el emprendimiento rural-turístico La Campiña. El 6 de junio de 2003, Mascetti contrajo matrimonio con su compañera durante 25 años.

La figura de César Mascetti sigue presente en la memoria colectiva, no solo por su aporte al periodismo, sino también por la huella personal que dejó en quienes lo acompañaron hasta el final.