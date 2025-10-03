Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

Laurita Fernández habló del fin de su programa (Intrusos. América)

El futuro de Laurita Fernández en la televisión argentina quedó envuelto en incertidumbre tras su reciente anuncio sobre el final de su ciclo al frente de Bienvenidos a ganar.

La conductora, una de las figuras más reconocidas de El Nueve, confirmó que dejará el programa a fin de año, una decisión que ya circulaba como rumor en los pasillos del canal. “Hay que saber cuándo hacer una pausa”, expresó Fernández al referirse a este momento de transición.

Laurita Fernández deja 'Bienvenidos a ganar' y su futuro en la TV es incierto

En declaraciones a Intrusos, Laurita Fernández detalló que su salida de Bienvenidos a ganar se concretará al cierre de la temporada actual. “Termino a fin de año y me voy a la temporada. No tengo ningún destino en televisión confirmado”, afirmó la conductora al programa de espectáculos, dejando en claro que, por ahora, no tiene proyectos televisivos asegurados para el próximo año. Esta noticia se suma a otros movimientos en la grilla televisiva, como la confirmación de que Los 8 escalones, ciclo conducido por Pampita en El Trece, tampoco continuará.

Consultada sobre la ausencia de nominaciones en los premios Martín Fierro, Fernández compartió su perspectiva sobre el reconocimiento profesional. “No siento que estemos haciendo un mal laburo y no por eso me siento peor conductora. Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón”, reflexionó la presentadora, subrayando la importancia del respaldo de la audiencia por encima de los galardones.

La conductora confirmó que se despide del ciclo de El Nueve a fin de año

Respecto a sus planes inmediatos, Laurita Fernández anticipó que durante el verano se dedicará a la temporada teatral, donde llevará La cena de los tontos con Martín Bossi y Gustavo Bermúdez a Mar del Plata. Tras la experiencia en La Feliz, evaluará las propuestas que reciba para decidir cómo continuará su carrera en los medios.

Laurita mamá

El interés de Laurita Fernández por la maternidad ha cobrado protagonismo en su vida pública tras su reciente separación de Claudio “Peluca” Brusca. En una entrevista con LAM (América), la actriz y conductora compartió abiertamente su deseo de formar una familia y detalló el proceso personal que la llevó a considerar la congelación de óvulos, una decisión que, según sus palabras, surgió en un contexto de introspección y cuestionamientos sociales.

Tras su separación de Claudio peluca Brusca, Laurita Fernández habló de la posibilidad de ser madre en el futuro

Después de haber puesto fin a su relación con Brusca, la vida sentimental de Fernández volvió a ser tema de conversación debido a rumores que la vinculan con un jugador de vóley, quien habría asistido a verla al teatro. Consultada sobre su situación sentimental, la artista respondió que se encuentra bien y tranquila, enfocada en su trabajo y disfrutando de su etapa de soltería. “No sé quién es. La verdad es que estoy muy tranquila, enfocada en el laburo y también divirtiéndome. Es parte de esta etapa de soltería”.

La conversación avanzó hacia el tema de la maternidad cuando la periodista le preguntó por la posibilidad de congelar óvulos. Fernández relató que inicialmente sentía temor de abordar el tema públicamente a raíz de lo que advirtió durante la presentación de La cena de los tontos. “En todas las notas me preguntaban si iba a querer tener familia, ser madre. Yo veía que a mis compañeros varones ninguno le preguntaban eso. Es como que sola empezaba a cerrarme con el tema y a pensar que era algo medio tabú, pero como algo de lo que no se hablaba mucho. De hecho, lo hice así”, explicó Fernández.

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

La actriz describió el procedimiento que realizó para congelar óvulos y cómo vivió la experiencia de ser reconocida en los centros médicos. “Hice todo y me iba a sacar sangre y las chicas me reconocían y yo la pasaba mal porque decía: ‘Ay, no, lo van a saber’. Después, cuando empecé a aflojarlo, a contarlo a mi grupo de amigas, decían: ‘Pero qué bueno. ¿Y cómo fue?’. Y me pedían data y dije: ‘Qué tontera, quizás desde mi lugar, poder pasar, compartir algo que fue reimportante para mí’. De hecho, me escribieron muchísimos médicos de todos lados, apoyándome en difundirlo.