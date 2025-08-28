Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sorprendió al contar cómo sueña su boda

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron (Instagram/@taylorswift)

La reciente separación de Laurita Fernández de Peluca Brusca, marcada por episodios de escándalo y la presencia de terceros, no ha impedido que la bailarina y conductora mantenga una visión romántica sobre el futuro. En sus redes sociales, Fernández compartió detalles sobre cómo imagina su casamiento, inspirándose en celebraciones de alto perfil y dejando en claro sus preferencias personales.

La artista se refirió a la boda de la cantante Taylor Swift y su pareja Travis Kelce como el modelo ideal para su propio enlace. La cantante estadounidense había publicado un carrusel de imágenes junto a su pareja, acompañadas por el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”. Este gesto captó la atención de Laurita Fernández, quien respondió en Instagram con humor y sinceridad: “A lo de profesora de inglés llego. Me estaría faltando el otro profe. Que sea así o soltera hasta la tumba”, escribió en su cuenta de Instagram.

La declaración de Fernández no solo evidenció su admiración por la temática y el estilo de la boda de Swift y Kelce, sino que también dejó entrever su deseo de encontrar una pareja que comparta ese mismo deseo. La bailarina expresó abiertamente que espera la llegada de ese compañero especial para concretar su sueño matrimonial, aunque no dudó en afirmar que, de no ser así, prefiere permanecer soltera.

La repercusión de sus palabras se sumó a la atención mediática que ya rodeaba a Laurita Fernández tras su reciente ruptura. La relación con Peluca Brusca había atravesado varios altibajos antes de llegar a su final definitivo.

En este contexto, la figura de Laurita Fernández continúa generando interés tanto por su vida personal como por sus aspiraciones futuras, consolidando su lugar en el centro de la escena pública.

La reciente aparición de la protagonista de La cena de los tontos en la tradicional mesa de Mirtha Legrand dejó al descubierto una faceta poco conocida de la actriz: su escepticismo frente al matrimonio. A pesar de que han transcurrido casi dos meses desde el final de su relación con el productor Claudio Peluca Brusca, la artista se mostró enfocada en su carrera y dispuesta a hablar abiertamente sobre sus proyectos personales y su visión sobre el futuro.

Durante la entrevista, Mirtha no dudó en indagar sobre la vida sentimental de su invitada. Al preguntarle si estaba saliendo con alguien, Fernández respondió con honestidad: “No, me separé hace poco”. La conductora, fiel a su estilo inquisitivo, fue más allá y consultó si la actriz tenía deseos de casarse. Tras una breve pausa, Laurita Fernández compartió su postura: “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista, como que ya pensaba en el qué pasará si después me separo”.

La actriz explicó que su visión se formó a partir de experiencias cercanas de rupturas, lo que la llevó a distanciarse de la idea tradicional del casamiento: “He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita en ese sentido, de imaginarme de blanco, de querer eso”.

A pesar de su reticencia al matrimonio, Fernández sí manifestó su deseo de formar una familia. En el mismo diálogo, expresó: “Sí, me encantaría formar mi familia, me gustaría. Pero no sé, quizás después termino casada Mirtha, termino de blanco como vos”.

El final de la relación entre Laurita y Peluca se confirmó a finales de junio, tras casi tres años juntos. En declaraciones al ciclo Intrusos, la actriz fue directa al abordar el tema: “Con Peluca estamos separados. Es muy reciente y bueno, como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos y encima vamos a seguir trabajando juntos”.

La pareja, que compartió tanto la vida personal como compromisos profesionales, enfrentó rumores de crisis y versiones de distanciamiento antes de oficializar la ruptura. Fernández destacó la madurez con la que ambos afrontan la situación, especialmente por la convivencia diaria que implica su trabajo en común.