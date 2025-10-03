Teleshow

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Julio habló con Puro Show luego de visitar al exparticipante de Gran Hermano en la sala de terapia intensiva y en el piso Camila, una de sus hermanas, no pudo contener la alegría a los avances en su salud

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación

El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente con la moto y desde ese momento se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. A medida que pasaron los días, los partes médicos fueron mejorando poco a poco y hoy en día el exparticipante de Gran Hermano se encuentra estable, sin respirador y despierto.

En este contexto, la familia está feliz por la recuperación de Thiago y, tanto en las redes sociales como en las declaraciones públicas, lo hacen saber. Julio, el papá de Medina, habló con Puro Show (El Trece) luego de salir de visitarlo y no pudo contener la emoción al poder charlar con su hijo. “Recién salgo de verlo. Quería informar que lo encontré sentado al costado de la cama, estaba ahí sentado hablando con las enfermeras”, comenzó diciendo el hombre.

En el piso del programa se encontraban Camila Deniz, conocida como Camilota, y Lucas, dos de los hermanos del joven de 22 años, por lo que no pudieron contener la felicidad al escuchar esta buena noticia y aplaudieron de felicidad. “Lo saludamos, nos habla, le pide a Daniela ver a las nenas. A nosotros nos pregunta cómo estamos, todo eso. Nos encontramos recién con esto“, detalló Julio acerca de la conversación que tuvo con su hijo.

Thiago Medina permanece internado en
Thiago Medina permanece internado en el hospital de Moreno luchando por su vida (Instagram)

Camilota, que lo había visitado el día anterior, se emocionó: “Ayer lo vi, estaba operado y estaba medio volado, pero ¿sentado? ¿Sabes lo que es eso? Es algo tremendo, chicos, es algo que no puedo creer, yo sé lo que sienten Julio y mi hermano, me emociona porque ayer lo vi operado y hoy está sentado, la voluntad que tiene de salir adelante es un montón“.

Le muestran unos videitos por ahora, no las puede ver porque está en terapia, pero igualmente esto, la verdad, es muy bueno y el ve videitos, por lo menos se ríe y le dicen que tienen el pelo largo, que le tienen que cortar el flequillo y lo grandes que están”, cerró el papá Medina.

Junto a Julio se encontraba Sergio, otro de los hermanos de Thiago, quien en su momento se quebró en una nota al hablar de la salud del joven. Ahora que la situación mejoró un poco, dijo: “En este momento, de la tormenta que pasamos, puedo ver el sol, el arcoíris. Agradecerle a Dios y decirle a todos que Dios existe, aunque a veces uno diga que Dios se olvida de nosotros, siempre tenemos que poner el corazón honesto para que escuche las oraciones. 22 días de terapia con mi hermano y una vida nueva tiene, Dios le regalo otra vida porque de este trauma no se sale y verlo sentado hoy, queriendo ponerse en posición para caminar, para poder salir, habla de la voluntad de él y de la bendición de Dios“.

Hoy puedo sonreír. Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír. Hoy lo vi bien, estoy muy conforme con los médicos, hicieron un trabajo extraordinario y hay que agradecerles. Todos nos atendieron una barbaridad”, dijo Julio con la voz cargada de emoción para dar fin a la entrevista con el ciclo de espectáculos de El Trece.

La felicidad de Daniela Celis
La felicidad de Daniela Celis por la mejoría de Medina (Foto: Instagram)

Luego de una intervención quirúrgica por una fractura de ocho costillas, y en un escenario de franca mejoría, la última actualización sobre su estado fue difundida por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

“Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, expresó la influencer en sus redes sociales. “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, agregó entusiasmada.

Daniela, quien desde el primer momento solicitó al igual que la familia cadenas de oración, reiteró este pedido. Algo que el entorno de Thiago considera clave para su recuperación: “Él ya sabe que están ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó.

