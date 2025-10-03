Daniela Celis difundió el parte médico de Thiago Medina: “Estamos felices”

Los nombres que Daniela Celis y Thiago Medina le pondrán a sus hijos

La salud de Thiago Medina continúa generando expectativa en el ambiente del espectáculo mientras permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El ex Gran Hermano se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva dicho nosocomio desde hace tres semanas, cuando sufrió un accidente con su moto. Luego de una intervención quirúrgica por una fractura de ocho costillas, y en un escenario de franca mejoría, la última actualización sobre su estado fue difundida por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

“Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, expresó la influencer en sus redes sociales. “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, agregó entusiasmada.

Daniela, quien desde el primer momento solicitó al igual que la familia cadenas de oración, reiteró este pedido. Algo que el entorno de Thiago considera clave para su recuperación: “Él ya sabe que están ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó.

La información difundida por Daniela Celis

El jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires publicó el último parte médico oficial hasta el momento. Según el documento difundido, se realizó una “toilette quirúrgica exitosa. El paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud”, informó el nosocomio que depende del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Los antecedentes del caso detallan que el 19 de septiembre Medina debió ser intervenido para tratar una fractura múltiple de costillas a raíz de un accidente. Desde entonces, el seguimiento médico se enfocó en proteger su función pulmonar debido a lo delicado del cuadro. Durante el proceso, Celis mantuvo informados a sus seguidores, resaltando cada avance que presentaba el joven: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, agregó luego del último parte.

La cirugía reciente incluyó el procedimiento conocido como “toilette de la herida”, habitual en el tratamiento de lesiones postquirúrgicas del tórax, con el objetivo de limpiar y desinfectar la zona y así evitar complicaciones. A raíz de la evolución positiva reportada, el entorno de Medina agradeció reiteradamente las muestras de apoyo y acompañamiento recibidas.

La recuperación del joven sigue bajo la supervisión del equipo médico, mientras tanto, su círculo cercano permanece atento a cada actualización y mantiene el pedido de acompañamiento espiritual y apoyo colectivo.

Noticia en desarrollo