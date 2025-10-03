Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”

Flavio Mendoza recordó su histórica pelea con Ricardo Fort y reveló detalles desconocidos del conflicto (Video: El ejército de la mañana, Bondi Live)

Flavio Mendoza visitó el ciclo El Ejército de la Mañana, transmitido a través del canal de streaming Bondi y conducido por Fefe Bongiorno, Santiago Riva Roy y Pepe Ochoa. Allí, el coreógrafo se refirió a uno de los momentos más recordados de su carrera: su histórica pelea con Ricardo Fort en el Bailando. Aunque con el tiempo la secuencia se volvió viral y suele generar risas en redes sociales, el productor explicó que detrás de esa disputa había una fuerte interna que pocos conocían.

El creador de Stravaganza comenzó aclarando que el verdadero trasfondo de su enfrentamiento con Fort tenía que ver con maniobras que el mediático habría hecho en su contra. Según su relato, Fort había utilizado su poder económico y sus contactos para perjudicarlo. Mendoza aseguró que, en aquel entonces, él trabajaba en el circo Servián y que Fort habría mandado a la DGI a investigarlos, lo que provocó que la compañía no pudiera trabajar durante tres días. Además, agregó que el empresario llegó a ofrecerse a trabajar gratis en el circo si lo sacaban a él.

“Mandaba a pintar carteles, lo llamó al dueño del circo y le dijo que si me sacaban a mí, él iba gratis. Hizo un montón de cosas y yo venía aguantando. Al tener un poder de dinero y de manipular, y con la cantidad de chupasangres que andaban atrás de él en ese momento, la situación era muy difícil”, explicó Mendoza, visiblemente molesto al recordar ese episodio.

El coreógrafo aseguró que Fort utilizó su poder para perjudicarlo durante su paso por el circo Servián

El coreógrafo también relató que conocía a Ricardo desde hacía muchos años, de la época en que ambos frecuentaban el boliche Bunker. Contó que siempre lo había apoyado, incluso cuando Fort construía su imagen pública basada en romances con mujeres, algo que él sabía que no era real. “Yo siempre lo banqué, lo banqué, lo banqué, hasta que en un momento se metió de lleno conmigo, como que todo el tiempo era contra mí”, recordó.

Según Flavio Mendoza, el conflicto se intensificó cuando Ricardo dejó de ser parte del jurado del Bailando y, en lugar de descargar su enojo con Marcelo Tinelli o con alguno de los productores del ciclo, lo apuntó directamente a él. “Cuando voy al jurado y lo sacan a él, se la agarró conmigo. Empezó a hacer muchas cosas. La gente no sabía que había ido a la DGI”, insistió.

Ricardo Fort habría enviado a la DGI a investigar al circo donde trabajaba Mendoza, según el coreógrafo

Pese a las tensiones, Flavio reveló que tiempo después se produjo un acercamiento inesperado. Ocurrió en Carlos Paz, Córdoba, cuando Ricardo asistió al estreno de Stravaganza. Allí, Fort se quebró y se abrazaron. “Él vino al estreno, se largó a llorar y me abrazó”, relató. Aunque algunos interpretaron ese gesto como parte de un show, el coreógrafo lo vivió de otra manera.

“Creo que ahí entendí que él era un alma atormentada”, confesó Mendoza, dando a entender que detrás de la figura mediática y del enfrentamiento público había una persona que atravesaba sus propias batallas internas.

La pelea entre Flavio Mendoza y Ricardo Fort

Todo sucedió el 25 de julio, durante la participación de Claudia Ciardone, pareja del mediático en aquel momento. Luego de la performance de la modelo, Marcelo Tinelli le preguntó a Flavio si lo intimidaba tener la mirada de Fort fija sobre él. El coreógrafo respondió con ironía: “Entre mi pestaña postiza y el delineador azul de él, nos miramos y nos tiramos dagas”. La frase fue la chispa que encendió el enfrentamiento.

El enfrentamiento en el Bailando se volvió viral y es recordado por frases icónicas y momentos de alta tensión

Mientras Tinelli intentaba que continuara con su devolución, Ricardo seguía cada palabra con atención, rodeado de los custodios privados que lo acompañaban a todas partes. Flavio elogió a Ciardone, pero ese comentario despertó la reacción de Fort, que lo interrumpió en vivo: “Hablá de la coreo, no le digas que es linda. Hablá de los trucos, de los enlaces, dale la devolución”.

La respuesta de Mendoza fue inmediata y lapidaria: “Pero callate, invitada. Andate a tu palmera. Mamarracha”. El jurado dejó el micrófono, se levantó de su silla y atravesó el estudio para encarar de frente a Ricardo, aunque fue frenado rápidamente por los custodios que rodeaban al empresario.

La tensión aumentó cuando Flavio se negó a volver a su lugar y lo enfrentó cara a cara. En ese momento, Fort lo empujó y Mendoza reaccionó, lo que llevó a que los hombres de seguridad intervinieran para separarlos. El clima se tornó cada vez más hostil hasta que Mendoza lanzó una frase que quedó grabada en la memoria del público: “Hay que ubicarlo. Hay que bajarle los dientes. Si lo traen es para generar esto”.