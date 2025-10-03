El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

La reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron cuál era su patrimonio: "Me da vergüenza gastar en esas cosas"

Días atrás, durante su paso por España, Lali Espósito sorprendió a sus fans al abrir las puertas de su intimidad y relatar detalles de su carrera musical y de sus relaciones íntimas con Pedro Rosemblat. En ese marco, la intérprete de “Fanático” se atrevió a contestar la clásica pregunta del ciclo: “¿Cuánto dinero tienes en el banco?”. Si bien la cantante reconoció tener un buen nivel económico, destacó que se había enfocado en ayudar a su familia para brindarles un techo. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de críticas hacia la artista.

“¿Dinero en el banco? ¿Patrimonio total?”, le preguntó David Broncano a la joven. Tras reflexionar unos segundos, la cantante respondió: “Te lo voy a decir así. Recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. 23 años que trabajo”. Fue entonces cuando el conductor español la interrumpió y dijo: “Esto es un previo para decir que estás muy forrada. Estas un poco cultivando el terreno...”.

Lali Espósito publicó un descargo ante las críticas que recibió al hablar de su patrimonio (X)

Con la idea de aclarar un poco más su situación, Lali afirmó: “No diría forrada, pero me va bien. Pero yo no gasto en bol..., eh. Y a mí no me vas a ver con las carteras caras y eso, me da como vergüenza”. Incentivándola a dar más detalles, Broncano resaltó: “Algo tienes”. Aún así, Lali repitió que no se sentía cómoda y recordó sus humildes orígenes: “Me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso, en ninguna cosa. Esto me lo regalaron, chicos, ¿eh? Así que agradezco también. Alguna cosita me compro, por supuesto, pero para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo. Mi familia tiene su casa, yo tengo mi casa. Así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo, por supuesto, también”.

Lali Espósito revela detalles de su economía y prioriza el bienestar familiar sobre el lujo (X)

Inmediatamente, miles de usuarios criticaron a la artista con comentarios como: “Coincidieron dos personas que les encanta el dinero estatal”, “Una vergüenza que le den aire a una caradura que se canso de vivir de la plata pública. Típica socialista con el dinero ajeno” y “Parque Patricios es un barrio de clase media, caradura”.

Así las cosas, este jueves, la intérprete de “No me importa” decidió responder por la misma vía y expresarse a través de un descargo. “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...”, comenzó diciendo y luego continuó: “Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos”.

La artista destaca sus 23 años de carrera y su enfoque en ayudar a los suyos

Luego, la artista hizo referencia a su situación económica y se refirió a sus años de trabajo: “Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago. No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh. Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar”.

Para cerrar el tema, Lali afirmó ante sus seguidores en X: “Entonces pienso, ¿será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sor...con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas? Naci donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo...pero esa no es mi tarea”.