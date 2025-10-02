Teleshow

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

La actriz se refirió en LAM al tenso vínculo que hoy la une a la ídola del tenis, luego de su mediática ausencia de su casamiento con Paulo Dybala

Es un momento muy especial en la vida de Oriana Sabatini como de Paulo Dybala. La pareja transita con felicidad y con los miedos lógicos como padres primerizos, el embarazo de su primera hija, anuncio que realizó en una nota en LAM (América). En la misma entrevista, que dio la cantante desde Roma, le consultaron por Gabriela Sabatini.

“¿Con tu tía hablaste?“, le preguntó La Barby a la actriz, y recibió una breve respuesta. ”No, no hablé con mi tía“, señaló, sin querer entrar en detalles. “Ah, no sabe nada, ni te llamó por este tema”, acotó la drag queen. “No, bueno, no sé si no sabe nada porque... Me imagino que lo sabe”, señaló, mostrando que no se produjo un acercamiento con la ídola del tenis, luego de la mediática ausencia que ella tuvo en el casamiento de la hija de Ova Sabatini.

Luego, Marcela Feudale intervino y quiso saber si le gustaría que Gaby se comunique con ella. “Sí, pero no por esto. Me gustaría que me llame”, se sinceró, mostrándose abierta a la posibilidad de recomponer su vínculo.

Gabriela Sabatini con Oriana Sabatini
Gabriela Sabatini con Oriana Sabatini y Paulo Dybala antes de su distanciamiento (Instagram)

En su visita al país en agosto de este año, Oriana aseguró que no había “ninguna novedad” en el conflicto con la extenista y Ova Sabatini. “Me gustaría no tener que hablar de esto más en cámara porque no te puedo dar mucha información”, afirmó, a Puro show (Eltrece) luego de llegar en un vuelo a la Argentina. “Lamento obviamente que no se pueda estar todos juntos en familia, obvio”, dijo, para después expresar su fastidio por las preguntas. “Estoy recién llegada, pero qué fiaca hablar de esto. Yo sé que no tengo muchas cosas más interesantes para contar, pero es tranquila mi vida”, cerró.

En una nota que Ova Sabatini dio en junio a Infama (América), se refirió a su angustia por el quiebre de la relación su hermana Gabriela. Aunque evitó entrar en detalles, fue claro: “Hay que aceptar. Duele, pero hay que aceptar”, comenzó. “Yo creo que el tiempo lo cura todo”, agregó, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento futuro, pero sin forzarlo. “Hay cosas que uno debe aceptar”, expresó.

La familia Sabatini fue, durante décadas, de alto perfil: por el prestigio deportivo de Gabriela, la popularidad de Catherine Fulop en la televisión y, en los últimos años, por la carrera artística de Oriana Sabatini. No obstante, el productor remarcó que hay límites que prefiere no cruzar. “Hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar”, insistió, sobre el distanciamiento con su hermana.

El distanciamiento de Gabriela Sabatini
El distanciamiento de Gabriela Sabatini con su hermano Ova, en medio de tensiones familiares (AFP)

Cuando se le consultó si existía la posibilidad de una charla para acercar posiciones, se limitó a responder: “El tiempo dirá”. Lejos de alimentar especulaciones, el productor apeló al silencio como una forma de respeto: “Me cuesta mucho”, reconoció, marcando que el conflicto no es indiferente a su vida cotidiana.

Cathy también participó activamente de la conversación y eligió poner en palabras su incomodidad con el tratamiento mediático de ciertos temas familiares. “De lo que se habla, nadie sabe la verdad”, aseguró con firmeza. Para ella, gran parte de las versiones que circulan en televisión están construidas sobre suposiciones o miradas externas. “Son cuestiones personales y familiares que pertenecen a la intimidad de nosotros”, remarcó.

Incluso en una publicación que realizó Ova por sus 60 años, donde estuvo rodeado por sus familiares y amigos cercanos, reflexionó sobre su vida y la mezcla de sensaciones que experimentaba: “¡60 años! Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”. En su publicación, el empresario profundizó sobre el recorrido personal que lo llevó hasta este momento. “He vivido, sentido, aprendido. Llevo un camino lleno de aciertos y de errores. De comienzos, pausas y renacimientos. Pasaron personas que me han marcado, momentos que han dejado huella”, escribió.

