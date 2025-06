El dolor de Ova Sabatini por el distanciamiento de su hermana Gabriela: “Es difícil de aceptar”

Ova Sabatini reflexionó sobre el distanciamiento con su hermana Gabriela y lo definió como un desafío emocional que atraviesa actualmente (Video: América TV)

Durante una nota con Infama en América TV, Ova Sabatini habló sobre su presente personal, el impacto de cumplir 60 años y la relación con su hermana, la extenista Gabriela Sabatini. Frente a las cámaras, acompañado por su esposa Catherine Fulop, el productor habló del paso del tiempo, de la intimidad familiar y de la decisión de mantenerse al margen de los enfrentamientos mediáticos. En un tono pausado, dejó en claro que el vínculo con su hermana atraviesa un momento delicado: “Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar”.

En la entrevista, Ova explicó cómo transita este nuevo momento vital, en el que, según sus palabras, se siente bien física y mentalmente, aunque el número 60 no le resulta indiferente. “Me estoy reponiendo, no lo llevo bien”, reconoció. Con tono introspectivo, señaló: “Uno mete una reflexión porque 60 es un número”, explicó.

Uno de los tramos más íntimos de la nota se dio cuando el cronista del ciclo le preguntó directamente sobre su hermana Gabriela. Aunque evitó entrar en detalles, fue claro: “Hay que aceptar. Duele, pero hay que aceptar”, comenzó. “Yo creo que el tiempo lo cura todo”, agregó, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento futuro, pero sin forzarlo.

“Hay cosas que uno debe aceptar”, expresó Ova Sabatini mientras analiza la relación que mantiene con su hermana Gabriela en una entrevista

La familia Sabatini fue, durante décadas, de alto perfil: por el prestigio deportivo de Gabriela, la popularidad de Catherine Fulop en la televisión y, en los últimos años, por la carrera artística de Oriana Sabatini. No obstante, el productor remarcó que hay límites que prefiere no cruzar. “Hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar”, insistió, sobre el distanciamiento con su hermano.

Cuando se le consultó si existía la posibilidad de una charla para acercar posiciones, se limitó a responder: “El tiempo dirá”. Lejos de alimentar especulaciones, el productor apeló al silencio como una forma de respeto: “Me cuesta mucho”, reconoció, marcando que el conflicto no es indiferente a su vida cotidiana.

Cathy también participó activamente de la conversación y eligió poner en palabras su incomodidad con el tratamiento mediático de ciertos temas familiares. “De lo que se habla, nadie sabe la verdad”, aseguró con firmeza. Para ella, gran parte de las versiones que circulan en televisión están construidas sobre suposiciones o miradas externas. “Son cuestiones personales y familiares que pertenecen a la intimidad de la familia”, remarcó.

Gabriela Sabatini y su hermano Ova enfrentan tensiones familiares que podrían resolverse con el paso del tiempo según comentó este último (AFP)

Aunque admitió que algunas declaraciones le generan enojo, dejó en claro que no va a salir a desmentir todo lo que se dice: “No se va a estar dando explicaciones a esta altura de la vida”. Sobre su esposo, comentó que muchas veces lo ve afectado por los comentarios que surgen, en especial cuando la figura de Gabriela aparece enfrentada con la suya o la de su hija. “La tele es así, buscan, buscan... ¿qué van a decir?”, resumió, visiblemente fastidiada.

En medio de este contexto, Ova compartió que se encuentra leyendo un libro titulado Let Them, centrado en la idea de aprender a soltar. El título, explicó, remite a una idea que intenta incorporar: “Soltar y que lo que opine la gente no te afecte”. Según él, el aprendizaje está en aceptar que las personas opinen, piensen y hagan lo que quieran sin que eso perturbe la propia paz.

La entrevista cerró con un guiño simpático a Marcela Tauro, conductora del ciclo televisivo y periodista con la que Fulop mantiene una amistad. “Está demasiado diosa. ¿Qué te pasó? Siempre estuvo buena, pero ahora está así como que...”, dijo, entre risas. “Te deseo todo lo mejor. Me encanta”, agregó. Más allá de los conflictos y las diferencias, Ova y Catherine coinciden en no abrir las puertas de su intimidad más de lo necesario.