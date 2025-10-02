Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges
La icónica actriz del cine argentino recibió la distinción por parte de la UBA en el inicio del festival de cine FIC.UBA 2025 junto al director inglés Asif Kapadia y el artista Juan Gatti. Todos los famosos que la acompañaron en su gran noche
El director británico Asif Kapadia, Graciela Borges y Juan Gatti con su diploma como Doctores Honoris Causa y el poncho del valle Calchaquí salteño (Crédito: RS Fotos)
Graciela Borges entre sus dos grandes amores: su hijo Juan Cruz y su nieta Jesús (Crédito: RS Fotos)
En primera fila: Mirtha Legrand y Susana Giménez (Crédito: RS Fotos)
Cecilia Roth y Mercedes Morán, a quien Graciela Borges destacó (Crédito: RS Fotos)
Elina Costantini, en la UBA (Crédito: RS Fotos)
Analía Franchín, otra de las que colmó la platea del aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA (Crédito: RS Fotos)
Flavio Mendoza también dijo presente (Crédito: RS Fotos)
Gran amigo de Graciela Borges: el diseñador Gino Bogani (Crédito: RS Fotos)
La actriz Leonora Balcarce en el FIC.UBA (Crédito RS Fotos)
Los diseñadores Gustavo Pucheta, Pablo Ramírez y Fabián Paz (Crédito: RS Fotos)
Susana, junto a la nieta de Graciela, Jesús, y su hijo, Juan Cruz Bordeu (Crédito: RS Fotos)
El fotógrafo Gabriel Rocca y su hijo Santo (Crédito: RS Fotos)
La filántropa Amalia Amoedo, siempre en apoyo del cine nacional (Crédito: RS Fotos)
Fernando Marín asistió al reconocimiento a Graciela Borges (Crédito: RS Fotos)
Juan Cruz Bordeu y Romina Richi (Crédito: RS Fotos)
Mirtha Legrand recibió el doctorado Honoris Causa en el mismo escenario el año pasado (Crédito: RS Fotos)
Jesús, la nieta de Graciela Borges (Crédito: RS Fotos)
Martín Cabrales, amigo de la Borges (Crédito: RS Fotos)
Cecilia Roth acompañó a Graciela Borges (Crédito: RS Fotos)
Todos de pie para aplaudir a Graciela Borges: Héctor Vidal Rivas, Mirtha Legrand, Susana Giménez y Evelyn Scheidl (Crédito: RS Fotos)
Teté Coustarot junto a Daniel Mañas (Crédito: RS Fotos)
Marcela García y su esposo (Crédito: RS Fotos)
Lucía Uriburu, presente en FIC.UBA para homenajear a Graciela Borges (Crédito: RS Fotos)
Jesús Bordeu y Andy Fogwill (Crédito: RS Fotos)
El actor Guillermo Pfening, en FIC.UBA 2025 (Crédito: RS Fotos)
Carlos Venancio (decano de la Facultad de Arquitectura, Emiliano Yacobitti (vicerrector de la UBA) Paula Quatrocchi (Directora Institucional de FIC.UBA), Asif Kapadia, Marcelo Altmark (Director Artístico del festival), Graciela Borges, Juan Gatti y Ricky Alfonsín (Director del FIC.UBA 2025) (Crédito: Cortesía FIC.UBA)
A pura sonrisa, Mirtha Legrand y Graciela Borges (Cortesía FIC.UBA)
La apasionada charla entre Graciela Borges y Susana Giménez (Cortesía FIC.UBA)
Emiliano Yacobitti (Vicerrector de la UBA), Graciela Borges con su diploma de Doctora Honoris Causa y Venancio (decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA (Cortesía FIC.UBA)
Alfredo Arias en la ceremonia del doctorado Honoris Causa a Graciela Borges (Cortesía FIC.UBA)
Mirtha Legrand, Graciela Borges, Susana Giménez y Juan Gatti (Cortesía FIC.UBA)