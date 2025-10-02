Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

Ivana Icardi volvió a apoyar la relación de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram)

La relación de Mauro Icardi y La China Suárez logró generar una grieta en la opinión pública, desde el momento que lo anunciaron las críticas no tardaron de aparecer en cada uno de los posteos que hacen en las redes. En las últimas horas, Eugenia subió un carrete mostrando su look para el día y una foto junto al delantero del Galatasaray e Ivana Icardi, la hermana del futbolista, le dejó un comentario que generó que le llovieran las críticas.

“Lookazo”, fue todo lo que escribió Ivana en el posteo que dejó su flamante cuñada. Esto provocó que varios internautas reaccionaran y se burlaran de la interacción, por lo que la exparticipante de Gran Hermano salió al cruce en sus historias. “Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo Son detestables, más fanáticas del odio”, comenzó en su descargo la joven rosarina.

Y siguió: “Ustedes creen que existo hace medio año, pero para su interés siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto por una. Y aunque son demasiado fan del quilombo como para saberlo/entenderlo, a día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido”.

Lejos de dar por terminado el tema, decidió continuar con un pedido de que dejen de dejar comentarios negativos en sus redes: “Así que me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido y llenas de resentimiento. Van de abanderadas de los ‘buenos comportamientos’ y de lo que es ‘bueno o malo’, y viven criticando (¿eso no es de una persona llena de odio?)“. Sin dudarlo, agregó: “Siento ser yo quien se los diga, pero no están bien de la cabeza. Deberían pisar un psicólogo/a para que les recomiende que hacer contra la inquina desmedida que descargan en redes sociales”.

Con la intención de dejar en claro que su relación la actriz está ahora más “afianzada”, comenzó tiempo atrás: “Ah, y la China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Entonces no estaba muy equivocada. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben llevamos años sin tener relación”.

A esta primera historia, le siguió otra. "Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a NADIE. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso es las personas con el ego superlativo les molesta. Necesitan estar rodeado de sirvientes o gente que les siga inflando el ego“, sumó la influencer.

Ivana se cansó de las críticas que recibe por apoyar la relación de su hermano con Eugenia

"Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona", cerró Ivana el descargo que hizo en redes (Foto: Instagram)

Ivana dejó en claro que tampoco le importa si la actriz de Linda no tiene una actitud recíproca: “Pero a mí que me excluyan sinceramente me da igual. Todas las relaciones que construyo son sinceras, y de cariño mutuo. Quien me conoce, sabe, cuando siento que algo no va soy la primera en retirarme y cuando hay amistad o estima genuina, aprecio a la persona y estoy y estaré siempre”.

Y cerró su segundo mensaje: “Sé quién soy, así que los insultos se los dejo a ustedes para que descarguen esa rabia. Los que realmente me conocen, ni qué lo diga en la vida, son a quienes sumo mis sinceras caricias. Son tan vanas e superficiales que piensan que ser exitoso es ser millonario, ganar premios o todo lo relacionado con lo material”.

“Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona”, fue la frase con la que decidió dar por terminado y continuar con su agenda en Alemania, donde se encuentra actualmente por cuestiones de trabajo.