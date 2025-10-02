El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

El video motivacional de Santiago Korovsky en pleno viaje

Santiago Korovsky compartió una serie de postales del viaje patagónico que realizó junto a sus amigos del secundario al Parque Nacional Torres del Paine, una experiencia que definió como “difícil de explicar” y que transita entre la aventura, la exploración y la camaradería. La travesía, marcada por los paisajes imponentes del sur chileno, quedó documentada en imágenes que transmiten tanto la conexión con la naturaleza como el espíritu lúdico y la amistad duradera.

En una de las primeras fotos, Santiago posa con humor junto a una escultura de perezoso gigante prehistórico, apoyando el brazo sobre la garra, con campera negra y jeans, delante de paneles que muestran imágenes de camélidos y un muro de chapa claro. La serie continúa con el grupo de amigos equipado con bastones de trekking y ropa de abrigo, alineados frente a pastizales dorados y montañas bajo un cielo despejado, la antesala perfecta para la aventura.

El paisaje patagónico se despliega en toda su magnitud: una vista panorámica ilustra la estepa de vegetación baja y un lago distante, coronados por nubes y la intensidad del azul en el cielo. No falta la postal icónica de las Torres del Paine, con la silueta nevada reflejada en las aguas calmas, rodeada de vegetación y ramas claras en primer plano, que describen la escala y la fuerza natural del entorno. “Una semana en la montaña con amigos del secundario a los 40 años es algo difícil de explicar”, escribió el director de División Palermo (Netflix) en el carrete de fotos que publicó en su perfil de Instagram.

Martín junto a sus amigos en el Parque Nacional

La nieve y las montañas fueron el paisaje de toda la semana

La felicidad del grupo en medio de un puente colgante

En otra escena, Santiago sostiene un gran bloque de hielo translúcido a bordo de una embarcación, protegido con chaleco salvavidas naranja y gorra negra, mientras el lago verdoso y los glaciares enmarcan la imagen bajo nubes bajas que intensifican el ambiente austral. La ruta avanza hacia un puente colgante de tablones, suspendido sobre un barranco, con la laguna y montañas nevadas al fondo y rayos de sol filtrándose entre las nubes para subrayar la atmósfera de travesía.

El grupo posa también equilibrándose sobre el propio puente angosto, con los brazos extendidos y rodeados de vegetación y rocas. Otras postales muestran caminatas dispersas por playas de arena gris y arbustos, abriéndose paso hacia las colinas bajas y subrayando el disfrute colectivo del aire libre y la amplitud patagónica.

La conversación, la contemplación y el descanso se multiplican en nuevas imágenes: Santiago y sus amigos charlan sobre formaciones rocosas junto a un lago de aguas quietas, todos abrigados y enmarcados por el macizo nevado, o descansan sobre enormes bloques de piedra al pie de las torres, sentados o recostados bajo un cielo azul profundo en una atmósfera de camaradería. El hielo también se impone: una laguna completamente congelada, con piedras y las torres graníticas sobresaliendo entre nieve, mientras cinco personas posan separadas sobre el hielo y la roca, destacando la inmensidad y el impacto visual del parque.

El gran trozo de hielo que sacaron de la laguna

El increíble paisaje con el que se encontraron en el Parque Nacional

Korovsky y Celeste Cid tuvieron un pequeño ida y vuelta en los comentarios de la publicación

Los picos que le dieron el nombre al lugar que recorrió el grupo (Foto: Instagram)

Más allá de las postales, el tiempo compartido con amigos y los imponentes paisajes, hubo otro componente que llamó la atención de los seguidores del actor. Celeste Cid, su pareja, no dejó pasar la oportunidad para comentar la publicación y decidió hacerlo con una declaración picante: “Mi paisaje favorito sos”. Korovsky acusó recibo y respondió con promesa de nueva travesía: “La próxima la escalamos juntos”.

Las fotografías transmiten la unión entre naturaleza extrema y amistad, el sentido de pertenencia y la capacidad de seguir explorando espacios y emociones a cualquier edad, dejando constancia de un viaje por paisajes inolvidables y, sobre todo, de la importancia de compartirlos con quienes permanecen cerca a lo largo de los años.