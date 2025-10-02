Teleshow

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

El creador de División Palermo viajó al Sur con sus compañeros de colegio. Las fotos en los imponentes paisajes de la Patagonia y el diálogo virtual entre los novios

Por Lucía Consiglieri

El video motivacional de Santiago Korovsky en pleno viaje

Santiago Korovsky compartió una serie de postales del viaje patagónico que realizó junto a sus amigos del secundario al Parque Nacional Torres del Paine, una experiencia que definió como “difícil de explicar” y que transita entre la aventura, la exploración y la camaradería. La travesía, marcada por los paisajes imponentes del sur chileno, quedó documentada en imágenes que transmiten tanto la conexión con la naturaleza como el espíritu lúdico y la amistad duradera.

En una de las primeras fotos, Santiago posa con humor junto a una escultura de perezoso gigante prehistórico, apoyando el brazo sobre la garra, con campera negra y jeans, delante de paneles que muestran imágenes de camélidos y un muro de chapa claro. La serie continúa con el grupo de amigos equipado con bastones de trekking y ropa de abrigo, alineados frente a pastizales dorados y montañas bajo un cielo despejado, la antesala perfecta para la aventura.

El paisaje patagónico se despliega en toda su magnitud: una vista panorámica ilustra la estepa de vegetación baja y un lago distante, coronados por nubes y la intensidad del azul en el cielo. No falta la postal icónica de las Torres del Paine, con la silueta nevada reflejada en las aguas calmas, rodeada de vegetación y ramas claras en primer plano, que describen la escala y la fuerza natural del entorno. “Una semana en la montaña con amigos del secundario a los 40 años es algo difícil de explicar”, escribió el director de División Palermo (Netflix) en el carrete de fotos que publicó en su perfil de Instagram.

Más allá de las postales, el tiempo compartido con amigos y los imponentes paisajes, hubo otro componente que llamó la atención de los seguidores del actor. Celeste Cid, su pareja, no dejó pasar la oportunidad para comentar la publicación y decidió hacerlo con una declaración picante: “Mi paisaje favorito sos”. Korovsky acusó recibo y respondió con promesa de nueva travesía: “La próxima la escalamos juntos”.

Las fotografías transmiten la unión entre naturaleza extrema y amistad, el sentido de pertenencia y la capacidad de seguir explorando espacios y emociones a cualquier edad, dejando constancia de un viaje por paisajes inolvidables y, sobre todo, de la importancia de compartirlos con quienes permanecen cerca a lo largo de los años.

