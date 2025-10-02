Teleshow

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

El conductor de Otro Día Perdido sorprendió al actor al mencionar su postura sobre la reciente separación con Gimena Accardi

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
El pase de comedia entre Nico Vázquez y Mario Pergolini

El estudio de El Trece se convirtió, por un instante, en un escenario donde lo íntimo y lo absurdo se cruzaron de frente. Todo ocurría en pleno aire de Otro Día Perdido, el programa nocturno que conduce Mario Pergolini, y el clima apenas sugería que algo se saldría de su cauce.

Allí estaba Nico Vázquez como invitado, estrella indiscutida del teatro con la obra Rocky en cartel, junto a Agustín Aristarán y Laila Roth, los compañeros habituales del ciclo. Un intercambio en apariencia inocente —la pregunta del conductor a todos, sobre si alguna vez intentaron hablar con un protector bucal de boxeo puesto— marcó el disparador de salida para una secuencia inusual.

Una asistente entregó el protector a cada uno en el estudio: conductor, invitado y el resto del equipo, sumándose al juego propuesto. El ambiente, hasta ese momento distendido, cambió de tono en segundos. De la nada, el propio Mario, que desde el principio había avisado que evitaría cualquier referencia a la situación sentimental de Vázquez, giró el timón y lanzó una frase cargada de sentido: “Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”. Con el protector calzado en la boca, la declaración adquiría un matiz risueño, aunque nadie se confundió: aludía sin rodeos al final de la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi.

La reacción fue inmediata. El actor sorprendido y visiblemente exaltado, no dejó pasar la indirecta. Alzó la voz, cortando de raíz cualquier intento de abrir debates privados: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, afirmó, al elegir no exponer más de lo que considera necesario sobre su intimidad. Esa frase —seca, definitiva— suspendió el aire del estudio.

Nico Vazquez y Mario Pergolini
Nico Vazquez y Mario Pergolini protagonizaron un momento de risas en el estudio

Pero la respuesta no frenó a Pergolini, que, sin bajar la guardia, respondió: “Pero yo creo que hay lados”. En ese momento, la dualidad entre lo público y lo privado, entre lo humano y lo mediático, quedó desnuda y la conversación pareció virar a otros horizontes.

El ambiente en el piso amenazaba con tornarse aún más tenso. Nico, astuto, decidió disipar la incomodidad con una dosis de humor físico. Dejó su asiento y, ante la mirada de todos, comenzó a imitar el caminar de un chimpancé alrededor del estudio. Un instante que podría haber resultado forzado se transformó en catarsis colectiva: Agustín Aristarán lo imitó enseguida, y la risa recorrió filas y cámaras. La secuencia tuvo su punto cúlmine cuando el mismísimo Pergolini aceptó la invitación al juego y con mucha audacia, se puso también a caminar de la misma forma.

En ese momento insólito, el conductor, ya parte de la broma, pronunció una nueva sentencia que desató un estallido de risas: “Este programa va a dejar memes de mí que voy a odiar toda mi vida”. Los presentes volvieron a reír, la tensión se disipó, el tema de fondo estaba fuera de discusión a partir del oficio de dos personajes con un amplio recorrido en el mundo del espectáculo.

En definitiva, en apenas unos minutos, la televisión mostró su cara más imprevisible. Un comentario inesperado sobre la vida personal de un actor se volvió el punto de partida para la creación de un momento inolvidable, absorto en el desparpajo y la honestidad.

Nico Vázquez, fiel a su estilo frontal, resolvió el dilema con firmeza y frescura, al dejar atrás cualquier intento de ahondar en heridas recientes, y apostando por el humor como escudo. Los límites entre la risa y la incomodidad, una vez más, se borraron en el aire, y el ciclo suma otro episodio a su historial de momentos virales e imprevisibles.

Temas Relacionados

Nico VázquezMario PergoliniOtro Día Perdido

Últimas Noticias

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

La icónica actriz del cine argentino recibió la distinción por parte de la UBA en el inicio del festival de cine FIC.UBA 2025 junto al director inglés Asif Kapadia y el artista Juan Gatti. Todos los famosos que la acompañaron en su gran noche

Las 31 mejores fotos de

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Nacido en Francia, el chef se fue argentinizando subiendo o bajando el pulgar en Bake Off Famosos, entre otros realities gastronómicos. Ya uno de los nuestros, se sincera en Mi Cielo sobre su problema de sobrepeso, cómo lo supero, y la conflictiva relación con sus padres

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

El conductor de Buenas noches, familia se sintió profundamente sensibilizado por el sueño de Inti y el esfuerzo de sus padres y hermano. El video

Guido Kaczka rompió en llanto

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Juana y Cande Tinelli recordaron la asistencia que le dieron a su padre tiempo atrás. Además, el conductor relató el acuerdo familiar que tiene con sus pequeñas respecto a sus parejas

Marcelo Tinelli reveló que sus

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

La actriz se refirió en LAM al tenso vínculo que hoy la une a la ídola del tenis, luego de su mediática ausencia de su casamiento con Paulo Dybala

Oriana habló de su relación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

Mendoza impulsa multas de hasta $2 millones a las familias de niños que cometan bullying escolar

Triple choque en la General Paz: hay al menos un herido

El pronóstico para el fin de semana: nubosidad, calor y posibles lluvias en el AMBA

Aerolíneas Argentinas anunció un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país

INFOBAE AMÉRICA
El dólar sigue planchado en

El dólar sigue planchado en Uruguay: exportadores alertan por posible fuga de empresas de servicios

El Papa León XIV habló del aborto y dijo lo que realmente significa ser “provida”

Uruguay reconsidera aplicación del impuesto mínimo global tras críticas de empresarios y la oposición

Asesinó a una profesora, se operó el rostro para no ser reconocido y escribió un libro sobre cómo logró fugarse

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo