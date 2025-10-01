Lollapalooza Argentina anunció su line up día por día: cuándo se presentan Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

Lollapalooza Argentina confirmó su line up día por día con los shows de Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan

Con la cuenta regresiva en marcha, miles de fans esperan la hora señalada para vivir una jornada histórica en una nueva edición de Lollapalooza Argentina. Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro recibirá a más de 100 artistas de todo el mundo. Así las cosas, con las ansias a flor de piel por la llegada de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan, este miércoles, se conoció el line up día por día.

La primera jornada tendrá a Tyler, The Creator al frente de la grilla, figura central del rap alternativo. El artista presentará su más reciente álbum, Don’t Tap The Glass. Este disco es la carta con la que continúa explorando y desbordando los límites tradicionales del género, consolidándose como un referente de la innovación y experimentación sonora en la escena global.

Otra de las figuras que dirá presente es la cantante neozelandesa Lorde, quien regresa al país y presentará su reciente trabajo VIRGIN. El line up del viernes incluye a la banda estadounidense Turnstile, reconocida por su impacto en el punk internacional, y una fuerte presencia de la escena electrónica con Peggy Gou, el japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el músico y actor DJO (Joe Keery).

Tyler, The Creator será el primer headliner en presentarse el viernes 13 de marzo (Crédito: C3 y DF Entertainment)

La oferta artística del día se completa con el venezolano Danny Ocean, el dúo australiano Royel Otis, la española Judeline, la banda Katseye y los hermanos neozelandeses de Balu Brigada, entre otros. La diversidad del cartel incluye propuestas argentinas como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

El sábado marca el debut en el país de Chappell Roan, considerada una referente del pop de vanguardia. También se presentarán Skrillex, pionero de la electrónica moderna, el británico Lewis Capaldi —conocido por sus baladas— y el cordobés Paulo Londra, destacado exponente del rap argentino. Además, este día reúne a figuras como la estadounidense Addison Rae, la española Aitana y Marina, y suma las actuaciones de Soledad, TV Girl, LANY, la boyband surcoreana RIIZE y el dúo Brutalismus 3000. El line up aporta representantes de la escena local e internacional en géneros como el pop, la música urbana y la electrónica, y presenta nombres en crecimiento como Joaquina, Easykid y TIMØ.

Lollapalooza Argentina 2026: el line up por día

El domingo cerrará con el regreso de Sabrina Carpenter al país. La intérprete de “Espresso” llega como headliner tras su paso en 2023 como telonera en los shows de Taylor Swift en el estadio River Plate. La cantante estadounidense vuelve en el mejor momento de su carrera, en pleno auge de su reconocimiento internacional y convertida en uno de los mayores fenómenos pop de la actualidad. Como extra, la joven presentará en vivo su nuevo álbum Man’s Best Friend.

La rapera Doechii será una de las artistas de renombre internacional que se presente en el festival (Crédito: C3 y DF Entertainment)

Esta jornada incluye la vuelta de Deftones, históricos del metal alternativo, y la primera presencia en Argentina de la rapera estadounidense Doechii. La festividad electrónica estará a cargo de Kygo, referente noruego del tropical house, y del DJ alemán Ben Böhmer. La propuesta del último día suma a la banda neoyorquina Interpol, que celebra 20 años de su álbum Antics, y asegura la presencia de íconos nacionales como Ratones Paranoicos y Massacre. Completan el cartel artistas emergentes y propuestas del rock regional, la electrónica y el pop actual, con nombres como Men I Trust, Yami Safdie, The Warning y Reybruja, banda local que apunta a renovar la escena argentina.

Con una convocatoria récord, Lollapalooza Argentina prepara tres días de conciertos y más de 100 artistas de distintas latitudes y géneros (Prensa DF)

De esta manera, con una serie de nombres que reúne a lo mejor de la escena internacional y local, el megafestival se prepara para dar inicio a su segunda década en el país. La nueva edición del evento que cambió la manera de experimentar la música en vivo se distingue no solo por continuar la tradición de grandes convocatorias, sino por anunciar una grilla sin precedentes en la historia de Lollapalooza Argentina. Por primera vez, el evento reúne diez headliners en el Hipódromo de San Isidro, lo que representa una apuesta significativa por la diversidad y la calidad musical.