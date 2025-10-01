Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

Juan Otero, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero, celebró su cumpleaños rodeado de amigos y familiares, convirtiendo la noche en una fiesta vibrante donde la alegría, la complicidad y la autoexpresión fueron protagonistas. El festejo se realizó en el local Renée, caracterizado por un muro de follaje artificial y un letrero de neón amarillo en forma de corazón que dio tono al espíritu nocturno y moderno de la velada. La ambientación, pensada para el disfrute y la captura de momentos fotográficos, aportó calidez y un distintivo aire urbano a la celebración.
Juan se animó a desplegar un estilismo único durante la noche, optando en buena parte de las imágenes por una camiseta oversize de red oscura con transparencias y tipografía blanca, shorts de estampado animal print y botas altas de cuero negras. Complementó el look con lentes de marco grueso y varias cadenas metálicas, aportando un perfil fashionista, personal y transgresor. La versatilidad estuvo presente: en otras fotos alternó una chaqueta varsity negra de detalles rojos y letras blancas, demostrando cómo fusionar actitud y tendencia.
La familia ocupó un lugar central en el festejo. En varias fotos, Juan posó junto a su mamá, Flor Peña, quien eligió para la ocasión un mini vestido animal print ajustado, gafas oscuras y botas negras, mientras Mariano Otero lució una camiseta de los Lakers y pantalón ancho. Las fotos familiares con los brazos al aire y sonrisas espontáneas transmitieron energía, confianza y unión.
La celebración cobró fuerza en el interior del club, con retratos entre haces de luz roja, abrazos con amigos y postales junto a una joven vestida con blazer negro, pantalón gris y corpiño a la vista, enmarcada por tatuajes y sonrisas cómplices. No faltaron las selfies en baños de estética industrial y pose frente a una puerta amarillo vibrante o grandes relojes de pared, detalles que sumaron un guiño visual a la noche.
La torta roja en forma de corazón, con la leyenda “Birthday Boy”, aportó color y desenfado al cierre del festejo. Juan combinó la espontaneidad con la actitud, mezclando retratos desenfadados con imágenes de alegría y amistad, que reflejaron integridad y confianza en sí mismo.
Cada escena y elemento de la noche reforzó la idea de un cumpleaños distinto, construido para celebrar el placer de ser auténtico. Entre la familia, los amigos, la moda y la música, Juan Otero hizo de su fiesta una declaración de identidad, dejando en claro que el estilo, la libertad y el disfrute colectivo no conocen límites en el arte de celebrar.
En el día en el que nació, su madre le dedicó un tierno posteo en las redes sociales y eligió recordar un momento especial de sus vidas, en el que compartieron escenario por primera vez en sus carreras. “A horas de que cumplas 17, vuelvo a compartir el mejor regalo que me hiciste”, escribió la conductora y actriz. Acompañó sus palabras con una imagen de aquella noche en la que subió al escenario de Tu cara me suena junto a Juan en 2014, rememorando un gesto que, según definió, se volvió un sello en sus recuerdos personales.
La repercusión en redes sociales fue inmediata y las muestras de afecto no tardaron en aparecer, tanto en comentarios de seguidores como de actores y colegas. Los videos publicados muestran a Florencia Peña caracterizada como Ariel, de La Sirenita, interpretando “Parte de tu mundo”, mientras su hijo Juan encarna a Flounder, el inseparable compañero de la protagonista en el clásico de Disney. En el posteo, la actriz terminó por subrayar la naturaleza entrañable de lo vivido: “Yo sabía que este recuerdo iba a ser para siempre”.