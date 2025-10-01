Teleshow

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

En su día especial, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero disfrutó de una velada de música y baile rodeado de sus afectos más cercanos

Juan Otero celebró su cumpleaños
Juan Otero celebró su cumpleaños con amigos y familia (Foto: Instagram)

Juan Otero, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero, celebró su cumpleaños rodeado de amigos y familiares, convirtiendo la noche en una fiesta vibrante donde la alegría, la complicidad y la autoexpresión fueron protagonistas. El festejo se realizó en el local Renée, caracterizado por un muro de follaje artificial y un letrero de neón amarillo en forma de corazón que dio tono al espíritu nocturno y moderno de la velada. La ambientación, pensada para el disfrute y la captura de momentos fotográficos, aportó calidez y un distintivo aire urbano a la celebración.

Juan se animó a desplegar un estilismo único durante la noche, optando en buena parte de las imágenes por una camiseta oversize de red oscura con transparencias y tipografía blanca, shorts de estampado animal print y botas altas de cuero negras. Complementó el look con lentes de marco grueso y varias cadenas metálicas, aportando un perfil fashionista, personal y transgresor. La versatilidad estuvo presente: en otras fotos alternó una chaqueta varsity negra de detalles rojos y letras blancas, demostrando cómo fusionar actitud y tendencia.

La familia ocupó un lugar central en el festejo. En varias fotos, Juan posó junto a su mamá, Flor Peña, quien eligió para la ocasión un mini vestido animal print ajustado, gafas oscuras y botas negras, mientras Mariano Otero lució una camiseta de los Lakers y pantalón ancho. Las fotos familiares con los brazos al aire y sonrisas espontáneas transmitieron energía, confianza y unión.

El dress code para la
El dress code para la noche era el animal print
Juan junto a sus padres,
Juan junto a sus padres, Flor Peña y Mariano Otero
Short de animal print, cowboys
Short de animal print, cowboys bots, remera con transparencias y campera oversize fueron los elegidos por Juan

La celebración cobró fuerza en el interior del club, con retratos entre haces de luz roja, abrazos con amigos y postales junto a una joven vestida con blazer negro, pantalón gris y corpiño a la vista, enmarcada por tatuajes y sonrisas cómplices. No faltaron las selfies en baños de estética industrial y pose frente a una puerta amarillo vibrante o grandes relojes de pared, detalles que sumaron un guiño visual a la noche.

La torta roja en forma de corazón, con la leyenda “Birthday Boy”, aportó color y desenfado al cierre del festejo. Juan combinó la espontaneidad con la actitud, mezclando retratos desenfadados con imágenes de alegría y amistad, que reflejaron integridad y confianza en sí mismo.

Cada escena y elemento de la noche reforzó la idea de un cumpleaños distinto, construido para celebrar el placer de ser auténtico. Entre la familia, los amigos, la moda y la música, Juan Otero hizo de su fiesta una declaración de identidad, dejando en claro que el estilo, la libertad y el disfrute colectivo no conocen límites en el arte de celebrar.

"Un cumple soñado, gracias a
"Un cumple soñado, gracias a cada persona que hizo que todo sea perfecto", escribió en el pie del carrete
Los padres del agasajado en
Los padres del agasajado en plena celebración
Otero seleccionó una torta en
Otero seleccionó una torta en forma de corazón con frosting de color rojo (Foto: Instagram)

En el día en el que nació, su madre le dedicó un tierno posteo en las redes sociales y eligió recordar un momento especial de sus vidas, en el que compartieron escenario por primera vez en sus carreras. “A horas de que cumplas 17, vuelvo a compartir el mejor regalo que me hiciste”, escribió la conductora y actriz. Acompañó sus palabras con una imagen de aquella noche en la que subió al escenario de Tu cara me suena junto a Juan en 2014, rememorando un gesto que, según definió, se volvió un sello en sus recuerdos personales.

La repercusión en redes sociales fue inmediata y las muestras de afecto no tardaron en aparecer, tanto en comentarios de seguidores como de actores y colegas. Los videos publicados muestran a Florencia Peña caracterizada como Ariel, de La Sirenita, interpretando “Parte de tu mundo”, mientras su hijo Juan encarna a Flounder, el inseparable compañero de la protagonista en el clásico de Disney. En el posteo, la actriz terminó por subrayar la naturaleza entrañable de lo vivido: “Yo sabía que este recuerdo iba a ser para siempre”.

