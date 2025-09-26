Flor Peña celebró el cumpleaños de su hijo Juan Otero con un video retro: “Sabía que iba a ser para siempre”

Flor Peña saludó a su hijo Juan por sus 17 años y recordó cuando cantaron juntos La Sirenita

Las horas previas al cumpleaños de Juan Otero estuvieron marcadas por un mensaje de su madre, Florencia Peña, quien eligió recordar un momento familiar inolvidable en televisión abierta. “A horas de que cumplas 17, vuelvo a compartir el mejor regalo que me hiciste”, escribió la conductora y actriz. Acompañó sus palabras con una imagen de aquella noche en la que subió al escenario de Tu cara me suena junto a Juan en 2014, rememorando un gesto que, según definió, se volvió un sello en sus recuerdos personales.

La repercusión en redes sociales fue inmediata y las muestras de afecto no tardaron en aparecer, tanto en comentarios de seguidores como de actores y colegas. Los videos publicados muestran a Florencia Peña caracterizada como Ariel, de La Sirenita, interpretando “Parte de tu mundo”, mientras su hijo Juan encarna a Flounder, el inseparable compañero de la protagonista en el clásico de Disney. En el posteo, la actriz terminó por subrayar la naturaleza entrañable de lo vivido: “Yo sabía que este recuerdo iba a ser para siempre”.

El saludo, cargado de nostalgias, remite directamente a la participación de Juan Otero en el ciclo conducido por Marley. Son pocos los artistas que atraviesan la experiencia de compartir escenario con sus hijos en un show de televisión. En esa edición, Florencia Peña tuvo la suerte de interpretar junto a su hijo de 4 años los temas “Parte de tu mundo” y “Bajo el mar”, ambos parte de la banda sonora de La Sirenita. La presentación incluyó además a Marcelo de Bellis, en el rol de Sebastián, el cangrejo.

La participación de Juan Otero en 'Tu cara me suena' junto a su madre se convirtió en un sello en la memoria familiar

La reacción durante la emisión dejó huella. La performance de Juan Otero como Flounder generó una ovación en el público, y el propio jurado, entre ellos Elizabeth “La Negra” Vernaci, no pudo evitar emocionarse al ver al niño bailando y acompañando a su madre. Los comentarios en redes acompañaron ese clima: “No sé cómo hiciste para seguir cantando cuando te dijo ‘pies’”, escribió una usuaria, remarcando el gesto espontáneo del niño sobre el escenario.

En aquel momento, Florencia Peña también hizo pública su emoción. “Hijo, tu amor me emociona hasta las lágrimas. Gracias por este momento tan inolvidable… te amo”, publicó en Twitter y ese tuit fue replicado por varios medios. Semejante repercusión selló el episodio en la memoria de la familia, aportando a la construcción de una memoria pública y privada.

El posteo reciente de Florencia Peña no solo activó los recuerdos del público, sino que expuso cómo un suceso televisivo puede transformarse en un hecho relevante para la vida personal. La actriz agradeció explícitamente la vigencia del afecto y lo que significa haberse llevado “el mejor regalo”: el tiempo compartido con su hijo bajo la mirada de millones, pero resguardado en imágenes íntimas. “No me pidas ningún regalo mañana porque... ¡COMPLETEN!”, bromeó en su texto.

La actriz compartió imágenes y mensajes por el cumpleaños número 17 de Juan Otero, destacando su participación juntos en televisión

Además, aclaró que quien interpretó a La Sirenita durante la actuación en el certamen de imitaciones fue ella y no Albana Fuentes, la actriz que se quedó con el codiciado papel de Ariel, la princesa del mar, en la adaptación del clásico de Disney en el teatro. Cabe recordar que, después de superar 1723 aspirantes, ella consiguió el rol, obteniendo un enorme reconocimiento en el entorno del teatro nacional.

Algunos saludos de figuras reconocidas en la última publicación realizada por Flor Peña se destacaron entre los comentarios. “Cada vez que los veo me emociono. Feliz cumple, Hermoso”, escribió Vero Lozano. “Feliz Cumpleaños Juanchi”, puso Marcelo De Bellis, quien aparece entre los videos interpretando uno de los personajes. Nancy Dupláa, por su parte, redactó: “Cosita linda”, junto a un emoji de corazón rojo.