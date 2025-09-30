Teleshow

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro

La conductora quiso que su primer conjunto sea de dos importantes marcas internacionales que ha usado en varias ocasiones. Cuánto cuesta el vestido que eligió

Lucía Consiglieri

Wanda Nara eligió un look compuesto completamente por marcas internacionales (Foto: Instagram)

Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2025, donde volvió a marcar tendencia con un look digno de fashion icon internacional. La conductora y empresaria eligió para la ocasión un vestido de alta costura de Dolce & Gabbana valuado en €2.750 (unos $AR 4.450.000), complementado con accesorios de la misma marca italiana, y demostró su habilidad para destacarse con estilo propio en los eventos más importantes del espectáculo argentino.

Para la gala, Wanda apostó por un vestido largo y ajustado en negro con lunares blancos, de escote corazón y estructura corsetera bien definida, que realzó su silueta y aportó sofisticación y sensualidad al conjunto. La prenda, confeccionada con materiales premium, abrazó las curvas con un calce perfecto y se combinó con una espectacular estola de piel sintética negra, evocando el glamour de las grandes divas de Hollywood y sumando un toque de lujo que acaparó todas las miradas.

El impacto del look se completó con un pañuelo de seda de Hermès, pieza central del estilismo, en tonos naranja, crudo, negro y celeste, que llevó anudado sobre el cabello rubio suelto con ondas suaves. Esta elección, junto a los lentes cat eye oscuros XXL, reforzó el aire vintage y cinematográfico, reinterpretando tendencias internacionales desde una perspectiva personal y creativa. El complemento final fue un bolso rígido tipo caja, también de Dolce & Gabbana, con el clásico estampado de limones, cuadros y flores de la marca, y una pulsera dorada de gran porte que remató el look con una cuota de dramatismo y sofisticación.

Wanda eligió un vestido de Dolce & Gabbana de seda polka dot
También eligió una cartera llamada "Dolce Box"

En cuanto al maquillaje, Wanda optó por un estilo de inspiración clásica con piel luminosa, labios nude y delineado de ojos marcado, acentuando la mirada. Varios anillos y pequeños aros sumaron destellos sin competir con el resto del conjunto, logrando una armonía visual donde nada estuvo librado al azar.

Cada detalle del estilismo —desde el print de lunares en el vestido hasta la selección de accesorios statement— funcionó en conjunto para contar una historia de elegancia atemporal, modernidad y actitud. Wanda Nara logró así coronarse como una de las figuras más impactantes y comentadas de la gran noche de la televisión argentina, y una vez más, reafirmó su lugar como referente de moda en la escena nacional.

Según contaron en Puro Show (El Trece) la conductora se fue una vez terminada la terna y decidió no ir a la fiesta que se organizó después para celebrar a la televisión argentina. Wally, el cronista del programa, se encontraba en el momento justo, contando todo lo que no se vio de la noche, cuando la empresaria salió del hotel de Puerto Madero.

El pañuelo que lució en a cabeza era de Hermès (Foto: Instagram)

No se retiró sola del establecimiento, sino que lo hizo acompañada por las dos pequeñas que tiene con Mauro Icardi, también estaba Nora Colosimo, su mamá, y Martín Migueles, su nueva conquista. "Wanda, Wanda salió diez y media de la mañana del hotel. No salió sola“, contó el movilero para luego mostrar el video del momento. Pero además, con ella iba la estatuilla del Martín Fierro, que no era un galardón individual, sino era para la producción.

El cronista detalló: “Diez y media de la mañana, bajaron al lobby y de repente, la camioneta aquí en la puerta, salieron y estaba Wanda, las hijas de Mauro Icardi y Martín Migueles. Martín al volante”. La conductora de MasterChef decidió no dar declaraciones para las cámaras del programa, actitud que eligió semanas atrás luego de su cruce con Angie Balbiani.

Luego de que Bake Off Famosos obtuviera el Martín Fierro 2025 a Big Show, Wanda compartió en redes sociales su alegría y gratitud por el reconocimiento. Entre las imágenes elegidas para celebrar el triunfo, se destacó una selfie en la que apareció recién levantada, envuelta en sábanas blancas, mostrando un look descontracturado y natural mientras dejaba ver el nuevo galardón a su lado sobre la cama.

En su posteo, la conductora agradeció al canal, al equipo que acompañó el ciclo y al público: “Hermosa mañana, gracias Telefe, Dario Turovelzky, Fede Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches“. Y siguió con unas palabras para los cinco pequeños que tiene en casa: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.

