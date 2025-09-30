Wanda Nara volvió a publicar una foto íntima para celebrar el Martín Fierro: “Hermosa mañana”

Wanda Nara celebró el Martín Fierro 2025 a Big Show (Foto: RS Fotos)

Wanda Nara volvió a vivir una noche llena de emoción en los premios Martín Fierro 2025, acompañada por su familia, su equipo más cercano, estuvo presente en la entrega de premios más importante de la televisión argentina. Ternada en la categoría de mejor conductora y a la categoría de Big Show junto a Bake Off Famosos (Telefe), tan solo logró llevarse una estatuilla a casa.

Luego de que Bake Off Famosos obtuviera el Martín Fierro 2025 a Big Show, Wanda compartió en redes sociales su alegría y gratitud por el reconocimiento. Entre las imágenes elegidas para celebrar el triunfo, se destaca una selfie en la que aparece recién levantada, envuelta en sábanas blancas, mostrando un look descontracturado y natural mientras deja ver el nuevo galardón que se sumió a su colección a su lado sobre la cama.

En otra foto, Wanda posa sonriendo junto a una de sus hijas, que sostiene la estatuilla dorada con una camiseta que lleva impresa una foto de su madre y la palabra “Wanda”. Ambas comparten el desayuno en una mesa del hotel Hilton Buenos Aires, en un momento de ternura que resume el apoyo familiar detrás del éxito y el festejo matutino entre madre e hija. El clima distendido y la complicidad quedan a la vista, en contraste con el glamour de la gala nocturna.

La selfie a cara lavada de Wanda con el Martín Fierro 2025 (Foto: Instagram)

En su posteo, la conductora agradeció al canal, al equipo que acompaña el ciclo y al público: “Hermosa mañana, gracias Telefe, Dario Turovelzky, Fede Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches“. Y siguió con unas palabras para los cinco pequeños que tiene en casa: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”, agregó, antes de agradecer a su equipo de trabajo.

El posteo evidenció no solo el orgullo por el logro profesional y la importancia del reconocimiento de APTRA, sino también la valoración del trabajo en equipo y el rol de la familia y sus colaboradores más cercanos en su carrera. Con palabras emotivas y postales espontáneas, Wanda mostró cómo el éxito televisivo se vive y se celebra en el corazón de su rutina diaria, rodeada de afectos, complicidad y agradecimiento. Esta publicación recordó a la que hizo en el año 2024 pasado luego de llevarse el premio a revelación, la diferencia es que en aquel posteo posó junto a Mauro Icardi, quien viajó desde Estambul para acompañarla en su primera entrega de premios nacional.

Wanda junto a su hija menor desayunando con el galardón (Foto: Instagram)

Esta gala se dio luego de un fin de semana cargado de emoción luego de que Valentino López. su hijo mayor, fruto de su relación con Maxi López, haya sido operado tras su lesión en la rodilla. Mientras el joven de 16 años estaba dentro de la sala de operaciones, sus padres le dejaron mensajes de apoyo en las redes sociales y, especialmente Wanda, se mostraron angustiados por la situación. Lejos de sentirse derrotado por esta pausa en su carrera, el adolescente hizo un posteo en su perfil de Instagram que lo muestra más que preparado para volver a la cancha tras su recuperación.

Valentino eligió dos fotos, una de su último partido con la camiseta de River Plate, donde está jugando en las inferiores, y la segunda luego de la operación, recostado en la cama del sanatorio. "El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto“, fue el mensaje motivacional que escribió en el pie de foto. Como no podía ser de otra manera, la sección de los comentarios no tardó en llenarse de mensajes de sus amigos y familiares. Su mamá fue una de las primeras en dejarle su apoyo: “Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes“.

La foto de Wanda Nara para celebrar su premio en 2023