La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá

Julián Álvarez y Emilia Ferrero revelaron el nombre y la fecha estimada de nacimiento de su primer hijo (Video: DSports)

El reciente anuncio de Julián Álvarez y Emilia Ferrero sobre el nombre de su primer hijo generó expectativa entre sus seguidores y el público futbolero. La pareja, que reside en Madrid, compartió que el bebé se llamará Amadeo y que la fecha estimada de parto es a comienzos de enero, según reveló la propia influencer durante una conversación con el exjugador de Los Pumas, Agustín Creevy.

Durante una entrevista post-partido con DSports, el delantero fue consultado sobre el nombre elegido para su futuro hijo. Álvarez respondió: “Por ahora, Amadeo”, y reafirmó la elección ante la reacción del periodista. Este nombre tiene un significado especial para los hinchas de River Plate, ya que podría ser un homenaje a Amadeo Carrizo, el legendario arquero del club de Núñez. Aunque la pareja no confirmó explícitamente la referencia, la elección despertó especulaciones y entusiasmo entre los fanáticos.

El bebé de Julián Álvarez y Emilia Ferrero se llamará Amadeo y nacerá a comienzos de enero (Video: Agustín Creevy)

En cuanto a la llegada del bebé, Emiliaconversó con Agustín Creevy y reveló que la fecha estimada de parto es el 1 de enero. Sin embargo, aclaró que espera que el nacimiento ocurra antes de esa fecha. La joven, en la charla que se dio en el palco del partido, reveló que se encuentra relajada ante la inminente maternidad. De todas formas, explicó que la tensión crece en los momentos en que Julián debe patear un penal durante los partidos.

La pareja atraviesa este momento con tranquilidad y alegría. La creadora de contenido en redes sociales, en diálogo con el exjugador de los Pumas, destacó que ambos se sienten a gusto en Madrid y disfrutan de la ciudad mientras esperan la llegada de su primer hijo.

La historia de amor entre Julián y Emilia se viene tejiendo desde su infancia. En 2024, en un breve documental que realizaron llamado Julián Álvarez: Standing Alone ambos contaron detalles de cómo se conocieron cuando eran niños. Esta entrevista formó parte de una producción que también estuvo relacionada con la serie “Together: Treble Winners” que se estrenó exclusivamente en Netflix, la cual trazó el viaje de la Araña desde sus humildes inicios en el Club Atlético Calchín hasta su ascenso al estrellato, además del comienzo de su relación con la mujer de 24 años.

La pareja disfruta de su vida en Madrid mientras espera la llegada de su primer hijo (Video: City Studios)

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo en el que ella, su padre y su abuelo son de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo. Ahí nos conocimos”, relató el delantero sobre los inicios de su noviazgo con su pareja. Esta conexión temprana y duradera es uno de los hilos conductores del documental, en el cual no solo se destacó su prolífica carrera deportiva, sino también aspectos personales profundamente arraigados en su vida, como su relación con María Emilia Ferrero, quien ha compartido con él mucho más que su pasión por el fútbol desde muy jóvenes.

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, agregó el atacante que se consagró campeón del mundo con la selección argentina.

La historia de amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero comenzó en la infancia en Calchín

En la misma entrevista, profundizaron en algunos de los aspectos de la relación y Julián comentó una de las actividades que más disfruta con Emilia. “Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”, comentó el futbolista con una sonrisa dibujada en su rostro mientras preparaba un mate.

Incluso la propia Emilia reveló que su pasión por el fútbol se la inculcaron desde pequeña su padre, Elvio, y uno de sus cinco hermanos. Además, Ferrero se recibió de profesora de educación física y, actualmente, cursa un máster en entrenamiento y nutrición online en la Universidad Alfonso X El Sabio. Aunque no solo es apasionada por el fútbol, sino que también es fanática por el hockey, deporte que practica desde los ocho años. También afirmó que le gusta el pádel y cada vez está más adentrada en el mundo del modelaje.