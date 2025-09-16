L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”

Tras completar su show en Madrid, L-Gante se refirió a su situación judicial y cómo quedó su vínculo con Wanda Nara (Puro Show – El Trece)

A poco tiempo de que Wanda Nara hizo público su presunto romance con su entrenador Martín Migueles, L-Gante decidió no guardarse nada y se refirió la empresaria, quien fue su pareja hace unos meses. En el regreso de su viaje a España, donde se presentó en diversos shows tras finalmente conseguir el permiso para salir del país, lejos de limitarse a hablar de lo musical, el artista aprovechó el móvil con el equipo de Puro Show (El Trece) para referirse tanto a su situación judicial como a su vínculo actual con Wanda, quien planea denunciarlo por sus recientes dichos.

Consultado sobre su gira, L-Gante contó cómo repartió su tiempo en el viejo continente. “La pasamos espectacular. Sí, volvimos a las pistas”, aseguró con una sonrisa frente al cronista. Y sumó que, ahora, lo encuentra “más tranquilo también porque puede salir de la Argentina y tiene el permiso”. Respecto a las complicaciones que tuvo con su expareja, Tamara Báez, para poder viajar en el pasado por la deuda que tenía con el abogado Alejandro Cipolla y su hermana, explicó: “La verdad, son acuerdos, temas y condiciones legales que se hacen a través de los abogados y la contra y todo eso. Pero en mi imaginación y en mis sueños, le digo extorsión”.

Luego, el diálogo giró hacia el tema honorarios de letrados y lo costoso del conflicto legal. Respecto a esto, el manager del artista, Maxi el Brother, se metió y habló sobre las diferentes versiones que circulan en los medios sobre el panorama judicial de su cliente. “Una cosa es la información general y otra es la apreciación personal, que a veces se hace y ustedes la dicen. Si lo importante es Elián, entonces cuídenlo un poco. La información me encanta, pero la apreciación que se vuelve desinformación es lo que no me gusta”, comentó con un tono cortante frente a la cámara.

El músico se sinceró sobre las versiones difundidas de su panorama judicial y la presunta denuncia por parte de Wanda (Instagram)

Momento más tarde, el cantante retomó la palabra y sumó: “Esto tiene una aclaración simple que hasta yo lo pude entender. Ningún abogado cobra honorarios tan grandes por un tema familiar que encima ya está resuelto, solucionado, ni siquiera te corta el trabajo, que cómo quieren que le paguen. Pero bueno, esto solo le pasa a L-Gante, igual la bancamos y seguimos adelante siempre, no pasa nada”. Y reiteró el punto de que “cada uno hace su negocio y vos tenés todo tu derecho de contar lo que te pasa”, pero insistió en que “si hizo su trabajo puede cobrar lo que sea por lo que sabe y estudió para eso”, aunque recordó que fue él quien resolvió el tema en apenas 15 días “cuando me dieron 80 mil vueltas y se resolvió gracias a mí. Lo único que quiero es descartármelos así no me sodean más”.

Respecto a Cipolla, que actualmente trabaja para Wanda, y de cara a una posible denuncia contra el referente de cumbia 420, Elián opinó: “Es como un personaje de los cómics. Y también como Merlo, siempre con el jopo bien peinado. Si yo le digo que hay algún laburo para hacer, va a estar. Sí, es un loquito”. Y agregó sobre el letrado: “Él va a estar del lado que lo beneficie siempre”.

Sobre la conductora, su relación actual con Martín Migueles y el rumor de denuncia que le haría por sexista fue terminante. “De eso he leído y escuchado rumores. Aun no he sido notificado de nada”, afirmó. Sobre el contacto con la conductora, ironizó: “No sé si estamos bloqueados, no estuve en comunicaciones en este tiempo”.

"Le deseo lo mejor en todas sus relaciones", aseguró L-Gante ante el presunto nuevo noviazgo de Nara con su entrenador (Instagram)

Cuando le preguntaron sobre su opinión de la relación de la mediática con Migueles, respondió: “Ella es una masa, una buena mujer. Le deseo lo mejor en todas sus relaciones. Yo siempre dije eso, en todas las relaciones, parejas y cosas que le toque vivir, que le salga de la mejor manera”.

Finalmente, ante la consulta sobre las versiones sobre el regalo de una Ferrari, casamiento y lo que se dijo en la prensa, L-Gante aclaró: “No, sí, tal cual. Igual no quiero hablar mucho del tema. Yo me había enojado por lo que había salido a hablar con intenciones malas, pero no pedaleo más con esas cosas ni quiero hablar nuestras intimidades ni nada de eso. Y voy a ver si rescato una Ferrari también por mi parte".