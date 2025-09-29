Teleshow

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

El periodista se subió al Lotte World Tower en Seúl, de 541 metros, mientras Marley y el equipo de Por el Mundo no paraban de bromear con la situación

Por Sol de María

Robertito Funes enfrentó su miedo a las alturas en la Lotte World Tower de Seúl (Video: Por el Mundo, Telefe)

El miedo se apoderó de Robertito Funes Ugarte en lo alto de la Lotte World Tower en Seúl, donde la propuesta de cruzar una pasarela elevada a más de 500 metros lo enfrentó a uno de sus mayores temores. La experiencia, enmarcada en Por el Mundo (Telefe) junto a Marley y el equipo de producción, se transformó en una prueba de nervios, pero también de risas para el conductor y su equipo, con el clima adverso y la presión del entorno como ingredientes adicionales. El desenlace, inesperado, dejó a Robertito aliviado y al público expectante sobre si lograría superar el desafío extremo.

La jornada comenzó con una mezcla de anticipación y recelo. Robertito, consciente de la tendencia de Marley a buscar experiencias extremas, expresó desde el inicio su inquietud: “Me temía que me ibas a hacer esto. Dije: ‘Zafé. Hoy va a estar cerradito’, porque estaba medio lluvioso”. Sin embargo, la pausa de la lluvia y la insistencia de su compañero disiparon cualquier esperanza de evitar la subida. “No te dije, pero tengo vértigo a las alturas, entre otras cosas”, confesó Robertito, dejando en claro que el miedo era real y no parte del espectáculo.

La jornada en la Lotte World Tower combinó nervios, humor y un desenlace inesperado (Bloomberg photo by SeongJoon Cho)

La subida en el ascensor, que los llevó a más de 250 metros, intensificó la ansiedad del periodista. Los síntomas físicos no tardaron en aparecer: “Se me tapan los oídos, la put... madre cómo subió. Uy, Dios mío”, relató, mientras el conductor intentaba distender el ambiente con comentarios sobre la historia de la torre y bromas sobre accidentes pasados. El diálogo entre ambos, salpicado de humor y complicidad, no logró ocultar su miedo, quien pidió ayuda en caso de perder el control: “Si yo me pongo a gritar, ¿vos me ayudas, por favor?”, le pidió al presentador.

Al llegar a la cima, la vista de Seúl y la magnitud de los edificios ofrecieron un respiro momentáneo, pero la verdadera prueba aún aguardaba. El anuncio de que debían cruzar una pasarela suspendida a 541 metros, con viento y lluvia, marcó el punto crítico de la experiencia. Robertito, visiblemente afectado, intentó resistirse: “¿Y a vos quién te dijo que yo voy a subirme ahí?”, preguntó entre risas nerviosas. La presión del grupo y la referencia a su abuelo andinista, el coronel Valentín Ugarte, contrastaron con su propio temor: “Debe estar totalmente avergonzado de ese momento que hicimos. No tengo dignidad para haber hecho eso”. Unos minutos después, el terror lo invadió al intentar pararse sobre el piso de vidrio. “¡No quiero ver!“, exclamó a los gritos, después de que lo empujaron y lo llevaron hasta el lugar, no apto para quienes tiene acrofobia.

La experiencia incluyó una pasarela suspendida a 541 metros y condiciones climáticas adversas (Video: Por el Mundo, Telefe)

La preparación para la pasarela incluyó la colocación de trajes de seguridad y la escritura de un deseo en la pared de los deseos del lugar. Robertito, fiel a su estilo, optó por un pedido directo: “Por muchos más Por el Mundo, que es lo mejor que hay, y que no me suba al puente colgante”. El ambiente se tornó aún más tenso cuando el personal del lugar informó que, debido a las condiciones climáticas, la actividad quedaba suspendida. La noticia, lejos de decepcionar a Robertito, fue recibida con alivio y una mezcla de incredulidad y agradecimiento: “Se le cumplió el deseo. Gracias a Dios. Vas a seguir Por el Mundo por muchos años más y yo no voy a subirme a esta cosa”.

El desenlace dejó una sensación de alivio palpable. El deseo de Robertito, escrito casi como una súplica, se materializó en forma de lluvia y viento, evitando así el cruce de la pasarela. “Podrías haber pedido un millón de dólares, algo un poco más sustancioso”, bromeó Marley, a lo que el periodista le respondió: “No, bueno, pero uno pide lo inmediato. Está ansioso”. “‘Ojo con lo que deseas que se cumple’, ¿Viste? acá está“, cerró Funes, y agradeció, entre risas: ”Gracias a Dios, sos grande, Dios coreano".

