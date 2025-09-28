Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

La presencia de Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián generó expectativas y curiosidad tanto en España como en Argentina, donde cada movimiento público de la artista tiene repercusión. A través de su propia selección de imágenes, la cantante y actriz ofreció detalles de los días que compartió en el viejo continente, tanto en actividades ligadas a la competencia como en situaciones de esparcimiento. Las fotos publicadas por la artista muestran su participación, su rutina cotidiana y los momentos compartidos con su círculo cercano, incluido su novio, Pedro Rosemblat.
En una de las primeras imágenes, Lali se retrató en un hotel, luciendo un saco oversize color marrón, remera blanca estampada y jeans rectos. El café en mano y los lentes de sol completan un look de estilo urbano. La artista no ocultó su preferencia por la comodidad sin perder sofisticación, adaptando tendencias del presente a un contexto formal como el festival.
Ya en el entorno del festival, imágenes como la de la alfombra roja resumen el vínculo entre la cantante y el certamen. Al caminar en un mono negro de un solo hombro, saludó a los fanáticos apostados tras las vallas, que la reconocieron y observaron su paso con expectativa.
Entre las actividades sociales, varias imágenes denominan el tono relajado de la estadía de Lali. Compartió mesa en clásicas terrazas de la ciudad junto a colegas y miembros del equipo, con vasos de cerveza como parte del paisaje local. En otra, posó junto a Juana Francisca García Blaya y Morena Fernández Quinteros frente a un espejo, usando un minivestido gris sin breteles y botas altas negras.
El plano más íntimo trasciende en la serie de fotos desde la habitación del hotel. Las imágenes retratan a Lali y Pedro Rosemblat acostados juntos, en un momento de relajación y cercanía. El entorno es sencillo: ropa cómoda, celulares y una atmósfera tranquila. Fueron estas escenas las que motivaron interpretaciones en redes sociales sobre el estado del vínculo, especialmente después de la publicación en las historias de Instagram de una foto en la que ambos aparecían apenas distantes durante la alfombra roja. Al mismo tiempo, las publicaciones de Lali evidencian la convivencia y el disfrute compartido. En otra toma al aire libre, brinda con vasos de cerveza junto a Pedro y otras amistades, usando ropa deportiva y lentes de sol.
En los retratos individuales destacan la producción estética y el guiño a la moda. La elección de un collar de brillantes, labios color rojo intenso y anteojos oscuros refuerza la construcción visual que la artista sostiene en redes sociales. El entorno urbano aparece como un personaje secundario, delimitado por fachadas de piedra, terrazas y plazas, integrando la identidad de San Sebastián en la narrativa visual.
Lali documentó experiencias culinarias durante el festival. Uno de los platos presentados combina hongos, una yema de huevo cruda y diversos ingredientes locales, mientras en otra imagen un postre en forma de flor ocupa el centro de una vajilla decorada con motivos botánicos.
Las actividades abiertas al público no faltaron en el itinerario de la diva pop. En una postal nocturna, el edificio del Kursaal se muestra iluminado y rodeado por asistentes en espera del acceso a las proyecciones. El registro del ambiente transmite tanto la envergadura del festival como la atmósfera expectante de cada jornada.
Además de su faceta como invitada especial, la artista también tuvo un rol activo. Una foto exhibe un papel firmado con el nombre de la ganadora a la mejor interpretación de reparto, Camila Plaate, en la película Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. Ella fue la encargada de dedicarle el importante premio a la actriz argentina.
Las reuniones en el marco del festival permitieron tomas informales, como las fotos grupales en salas de proyección o bares de la ciudad, donde Lali se reunió con productores y colegas, consolidando lazos personales y profesionales. La cotidianidad se observa en escenas de descanso y distensión. Una imagen muestra a la actriz descansando acurrucada en el piso, mientras en otra descansa en el asiento de un avión, con auriculares y almohada cervical, poco después del cierre del festival.