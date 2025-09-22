Nicky Nicole celebra el Trofeo Kopa de Lamine Yamal a través de sus redes sociales: “Mi estrella. Te amo”

Nicky Nicole celebra la victoria de Lamine Yamal a través de sus redes sociales (Montaje Infobae)

La gala del Balón de Oro es uno de los eventos más importantes del fútbol mundial, un escenario en el que los mejores futbolistas y entrenadores del año esperan recibir los premios correspondientes a sus categorías. Este año, Lamine Yamal estuvo nominado en dos de ellas: el Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista joven del mundo, y, por supuesto, el propio Balón de Oro.

El delantero del FC Barcelona no se llevó el galardón principal (que quedó, en su edición masculina, en manos de Dembelé; y por tercera vez en las de Aitana Bonmatí, jugadora del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, para su edición femenina), pero sí ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo. En el escenario, Yamal mostró su agradecimiento y dijo: “Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí”. Ni rastro, ni durante los posados previos a la entrega de premios, ni durante la gala ni en los agradecimientos del joven, de Nicki Nicole, lo que ha llevado a muchos a elucubrar en redes sociales sobre posibles tensiones en la relación entre los dos.

No acudió a la gala, pero mostró su apoyo a Yamal en redes con un “te amo”

Sin embargo, desde lejos de la gala, la cantante argentina Nicki Nicole aprovechó la ocasión para declarar su cariño públicamente. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto junto a Yamal con el mensaje: “Mi estrella. Te amooooo”. Aunque Nicki no acudió a la ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, dejó claro su apoyo y terminó con los rumores que apuntaban a posibles tensiones en la pareja.

Nicky Nicole celebra la victoria de Lamine Yamal a través de sus redes sociales (@nicky.nicole)

La historia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal ha estado marcada por gestos públicos desde que oficializaron su relación. Semanas atrás, durante el 25º cumpleaños de la cantante, la pareja celebró en Barcelona con una puesta en escena que incluía pétalos, globos en forma de corazón y una tarta decorada para la ocasión. Entre los regalos, destacó un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial del nombre de la artista.

Recientemente, Nicki compartió otra imagen cargada de simbolismo. En la foto se podía ver un ramo de flores amarillas y blancas enviado por Lamine Yamal para dar la bienvenida a la nueva estación del año. La publicación incluía un emoji de cara emocionada, junto a una estrella y un corazón, ambos amarillos. El gesto llamó la atención de los seguidores de la cantante, sobre todo porque en Argentina se ha popularizado la costumbre de regalar flores amarillas el 21 de septiembre.

Esa tradición tiene su origen en la telenovela juvenil Floricienta, creada por Cris Morena y emitida entre 2004 y 2005. La serie incluía la conocida canción “Flores Amarillas”, y en la ficción el sueño de la protagonista era recibir flores de ese color de su gran amor. Con los años, el gesto se ha convertido en un símbolo de amor.