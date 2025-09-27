Calu Rivero y Aíto de la Rúa están en Nueva York a la espera del show de Shakira y aumentan los rumores de reconciliación con Antonio

Calu Rivero y Aíto de la Rúa están en Nueva York a la espera del show de Shakira en el Central Park

La llegada de Calu Rivero y su familia a la ciudad de Nueva York reavivó el interés por los vínculos entre la actriz argentina, su pareja Aíto de la Rúa, el hermano de éste, Antonio y la cantante Shakira, en el marco del esperado show que la artista colombiana ofrecerá en el Global Citizen Festival en el Central Park. En la antesala del evento, Calu compartió en redes sociales imágenes de sus hijos, Tao y Bee, saltando en la cama con entusiasmo antes de partir hacia la ciudad estadounidense, así como postales junto a Aíto y los niños una vez que estuvieron instalados en la Gran Manzana. Un video nocturno desde Brooklyn, con el puente y los rascacielos de fondo, completó la crónica visual del viaje familiar y confirmó la presencia familiar allí.

La estancia de los De la Rúa en Nueva York alimentó las especulaciones sobre la posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa, ex pareja de la cantante y hermano de Aíto. La artista será la figura central del festival el sábado 27 de septiembre, acompañada por The Weeknd, y la atención se centra en la eventual asistencia de Antonio, cuya relación con la colombiana ha sido objeto de renovado interés en los últimos meses.

El afiche del concierto de Shakira en el Central Park

La posibilidad de un nuevo acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa se sostiene en una serie de episodios recientes. Hace algunas semanas, el empresario argentino fue visto en las tribunas del estadio GNP de México durante un concierto de la cantante. En un video que circuló rápidamente en redes sociales, se observa a Antonio sentado en su butaca, incómodo ante la cámara de una fan que lo grababa de frente. Mientras intentaba cubrirse el rostro con la mano, Shakira interpretaba “Días de Enero”, una canción que escribió para Antonio cuando eran pareja y refleja los sentimientos del argentino por esa época, luego de la crisis del 2001 que se llevó por delante al gobierno de su padre, Fernando de la Rúa. La interpretación del tema, que Shakira no solía cantar en los últimos años, generó la euforia del público, que registró el momento con sus teléfonos. “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”, “La mirada lo dice todo..” y “Sería lo máximo que estén juntos por siempre” fueron algunos de los mensajes que los seguidores compartieron en redes, celebrando la escena.

No se trató de un hecho aislado. Durante la gira de Shakira por Estados Unidos y Canadá, la presencia de Antonio de la Rúa no pasó desapercibida. Según asistentes al evento, el empresario se movió con naturalidad entre el equipo técnico y la familia cercana de la cantante, portando una acreditación que lo identificaba como parte del staff y no como un simple invitado. Las imágenes de estos encuentros sugieren una cercanía renovada entre ambos, pese a un pasado marcado por diferencias personales y el modo en que concluyó su relación.

El video de Antonio de la Rúa en el recital de Shakira

Semanas atrás, otro episodio sumó elementos a la narrativa de reconciliación. Shakira fue vista en un restaurante de Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, y Antonio de la Rúa. El encuentro coincidió con una visita del empresario argentino a la ciudad. Testigos aseguraron que la reunión transcurrió en un ambiente distendido, sin presencia de cámaras ni atención mediática, y que tanto la cantante como su expareja se mostraron enfocados en el bienestar de los niños.

En marzo de 2025, la gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour llevó a Shakira a Buenos Aires, donde ofreció dos conciertos en el Campo Argentino de Polo. Estos shows avivaron los rumores de acercamiento entre la artista y su ex pareja, especialmente después de que se les viera cenando juntos en Miami y por la aparición de Zulu de la Rúa, hija mayor de Antonio, acompañando a la cantante en el segundo concierto. Aíto y Calu Rivero también estuvieron invitados en ese momento destacado.

La familia de Antonio de la Rúa disfrutó plenamente del espectáculo de Shakira en Buenos Aires, participando activamente entre el público y celebrando los éxitos de la artista. En el meet & greet posterior al show, la cantante recibió a su excuñado y a la actriz, con quienes compartió un momento privado. No obstante, la presencia que más llamó la atención fue la de Zulu, hija que Antonio tuvo con la exreina y DJ colombiana Daniela Ramos.

Este año, Shakira regresará a Buenos Aires con su Las Mujeres ya no lloran tour, con presentaciones programadas para el 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, las dos primeras ya con entradas agotadas. Y a la par de la expectativa por verla actuar, crece el rumor —solo eso, por ahora— que será entonces cuando La Loba y Antonio blanqueen la reconciliación.