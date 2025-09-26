Teleshow

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

La bailarina y psicóloga subió en su cuenta de Instagram tres fotos con su pequeña hija y el documento que acredita su doble nacionalidad. Quién era el antepasado alemán de la niña

Amanda Hoppe sostiene su pasaporte
Amanda Hoppe sostiene su pasaporte alemán en brazos de su madre, Macarena Rinaldi

Un nuevo hito se produjo en la vida de la familia formada por Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: el reciente logro de Amanda Hoppe, quien ya cuenta con su pasaporte alemán. La imagen de la pequeña, de apenas unos meses, sosteniendo el documento que la acredita como ciudadana de Alemania, país que pertenece a la Unión Europea, y simboliza la apertura de un futuro donde la identidad se construye entre culturas y afectos que trascienden fronteras.

La fotografía que retrata a Amanda con un mameluco blanco decorado con diminutos corazones, junto a su madre Macarena Rinaldi, transmite la emoción de un momento cargado de significado. El pasaporte, con la inscripción “Bundesrepublik Deutschland”, reposa junto a los dedos de la niña, mientras sus pies, apoyados con firmeza en el sillón, parecen anticipar los caminos que recorrerá en el futuro entre Berlín y Buenos Aires. La nacionalidad fue posible gracias a un antepasado de Hoppe, cuyo abuelo era alemán. El lazo rosa en la cabeza de Amanda añade un matiz festivo a la escena, subrayando la importancia de este primer paso como ciudadana del mundo en su vida.

Amanda juega con su nuevo
Amanda juega con su nuevo documento, que acredita su doble nacionalidad argentina y alemana

Desde la llegada de Amanda en enero de 2025, la rutina de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe se ha transformado por completo. La pareja, que experimenta la maternidad y paternidad por primera vez, ha encontrado en cada pequeño avance de su hija un motivo de celebración y reflexión. En este contexto, hace poco Macarena decidió compartir con sus seguidores una imagen familiar tomada frente a su hogar, acompañada de un mensaje que refleja la profundidad de sus sentimientos: “El proyecto en común. Que va cambiando, como cambia uno a lo largo del tiempo y las historias vividas. Hoy somos esto, una familia de tres. Nos tenemos, nos disfrutamos, nos acompañamos; porque es un momento que, como todo, pasará con la velocidad de un rayo… para ponernos en otra etapa”, escribió la bailarina en su cuenta de Instagram.

La publicación continuó con una reflexión sobre el paso del tiempo y el crecimiento de Amanda: “Cierro los ojos, los abro, y mi bebé ya tiene medio año de vida. Ya come, se sienta, se comunica con sus sílabas tan tiernas. Y así… Disfrutar, apreciar, acariciar, abrazar, y estar como uno pueda, lo más que se pueda… porque es una vez en la vida”. Estas palabras resonaron entre los seguidores, quienes respondieron con mensajes de afecto y admiración hacia la familia. Entre los comentarios, Federico Hoppe también expresó su sentir con una frase breve pero significativa: “Mi familia”.

La felicidad de Macarena Rinaldi
La felicidad de Macarena Rinaldi y su hija Amanda por este nuevo hito familiar

La interacción en redes sociales se vio colmada de muestras de cariño, con mensajes como “¡A disfrutar de esa familia hermosa!”, “Qué lindas palabras, Maca”, y “Por muchos más proyectos así de juntos”, reflejando el impacto que la historia de la familia genera en quienes los siguen.

No es la primera vez que Macarena Rinaldi comparte su experiencia de la maternidad en público. En junio, la bailarina publicó otra reflexión sobre su nueva vida como madre: “Estoy enamorada de esta etapa de la vida. De esta aventura de cuidar y criar a Amanda, de lo que somos capaces de hacer juntos”, confesó. En ese mismo mensaje, abordó el misterio de la identidad de los hijos: “A veces la veo parecida a Fede, a veces parecida a mí, pero es ella, única”. La publicación incluyó también una mirada sobre el proceso de crianza: “De lo gratificante que puede ser correrse un poco para brindar ese amor de mamá que tenía latente”, y una observación sobre la fugacidad de las etapas: “Todo pasa, todo cambia, todo se mueve. Disfrutar, estar… porque las etapas son solo una vez”.

El “proyecto en común” de Macarena y Federico se consolida en los gestos cotidianos: cenas rápidas, juegos en el pasto, sonrisas compartidas y palabras sinceras que atraviesan la pantalla y llegan a quienes los acompañan virtualmente. Amanda, en pleno proceso de crecimiento y aprendizaje, se ha convertido en el eje y la certeza de una familia que celebra cada instante de su presente.

